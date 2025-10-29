Szakértő a békecsúcsról: „Magyarország számára már az is siker lenne, ha valódi párbeszéd zajlana Budapesten”

Orbán Viktor leszögezte: „Budapesti békecsúcs lesz, bejelentették, ezt vegyék ténynek!” (VIDEÓ)
Pápalátogatásról, ukrán uniós tagságról, békeesélyekről és még sok másról beszélt a miniszterelnök Rómában.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi főigazgatója szerint nem kell feltétlenül itt aláírni a békeszerződést ahhoz, hogy magyar szempontból eredményes legyen a csúcstalálkozó. Liliana Śmiech-hel a budapesti békecsúcsról beszélgettünk.
Orbán Viktor miniszterelnök október 27-én, az M1 televíziónak adott exkluzív interjúban ismét megerősítette, hogy a budapesti békecsúcs megvalósulását tényként kell kezelni, még akkor is, ha annak időpontja jelenleg bizonytalan, illetve nem fedi az amerikai elnök kéthetes időintervallumát.
Arról, hogy az eseménynek és a magyarországi helyszínválasztásnak milyen diplomáciai jelentősége lesz, mi számít majd sikernek Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök itteni találkozóján magyar szempontból, illetve képes lesz-e hazánk a világ két félteke közötti mediátori szerep betöltésre, Liliana Śmiech-hel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) nemzetközi főigazgatójával és a májusban útjára indított Ludovika Közdiplomáciai Program (Ludovika Public Diplomacy Hub) alapítójával beszélgettünk.
Legutóbb Tomohiko Taniguchi professzor gondolatai kapcsán arról beszélgettünk, hogy Budapest egyfajta Nyugat és a Kelet közötti diplomáciai központtá válhat. A mostani békecsúcs tekinthető ennek előfutáraként, vagy csak egy egyszeri esemény lesz, amiből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni?
Válasz: Már önmagában az, hogy Donald Trump Budapestet választotta a béketárgyalások helyszínéül, óriási eredmény. Ez azt mutatja, hogy Magyarország valódi nemzetközi bizalmat vívott ki.
Még ha a csúcstalálkozó most nem is jönne létre, a döntés ténye is bizonyítja, hogy Budapestet a béke városaként, pártatlan helyszínként tartják számon, ahol lehetőség van a párbeszédre.”
Taniguchi professzor is így beszélt Budapestről – mint hídról Kelet és Nyugat között –, és pontosan így kell ezt az elismerést értelmezni.
Miben különleges Magyarország helyzete ebben a közvetítő szerepben, például Törökországhoz képest, ahol korábban szintén zajlottak orosz–ukrán tárgyalások?
V: Magyarország helyzete egyedi. Tagja mind a NATO-nak, mind az EU-nak, mégis képes volt fenntartani a kommunikációs csatornákat olyan szereplőkkel, akikkel mások megszakították a kapcsolatot. Törökország közvetítése regionális hatalmi szerephez kötődik, Magyarországé viszont inkább a hitelességén alapul: azon, hogy mindenkivel beszél, és megőrzi a realista hozzáállást.
Ez csendes diplomácia, de gyakran éppen ez működik a legjobban.”
Milyen tényezők – geopolitikai helyzet, történelmi tapasztalat vagy kulturális adottságok – teszik Budapestet alkalmassá a béketeremtő szerepre?
Budapest pontosan Kelet és Nyugat között fekszik, földrajzilag, történelmileg és szellemileg is. Magyarország tudja, mit jelent háborúkat túlélni és újjáépíteni az országot. A magyar kultúra a stabilitást, a rendet és a pragmatizmust értékeli a konfrontációval szemben. Gyakorlati szempontból pedig Budapest Európa egyik legbiztonságosabb fővárosa, kiválóan megközelíthető és nagy tapasztalata van nemzetközi események rendezésében. Ez mind hozzájárul a tárgyalásokhoz szükséges légkör megteremtéséhez.
A nemzetközi sajtóban gyakran hallani – elsősorban kritikaként –, hogy Budapest „más nyelvet beszél”, mint Brüsszel. Lehet, hogy épp ez az eltérő megközelítés teszi hitelessé Magyarországot a globális közvetítésben?
Igen, ez lehetséges. A közvetítés csak akkor működik, ha valaki mindkét félhez tud szólni, nem pedig csak az egyik álláspontját ismételgeti. Budapest eltérő hangneme talán kényelmetlenül hangzik Brüsszelben, de éppen ez az, ami miatt mások odafigyelnek rá. A diplomáciában a kiszámíthatóság ritkán teremt bizalmat, ellentétben az őszinteséggel.
Milyen üzenetet hordoz Európa számára, hogy az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalások nem Brüsszelben vagy Genfben, hanem Budapesten zajlanak? Különösen akkor, ha az uniós intézmények vezetői végül nem kapnak meghívást?
Ez azt mutatja, hogy az európai diplomáciának nem muszáj kizárólag Brüsszel vagy Genf körül forognia. Budapest kiválasztása azt bizonyítja, hogy valódi kezdeményezés jöhet olyan országoktól is, amelyek önállóan cselekszenek és hűek maradnak az elveikhez.
Magyarország ezt a pozíciót azzal érdemelte ki, hogy következetesen védte a nemzeti szuverenitást és nyitva tartotta a párbeszéd ajtaját, még akkor is, ha ez szembement a mainstream hangulattal.”
Ez egy halk emlékeztető arra, hogy a vezető szerep Európában meggyőződésből fakad, nem hierarchiából.
Milyen feltételek alapján lehet majd sikeresnek tekinteni a csúcstalálkozót Magyarország szempontjából? Szükséges-e ehhez feltétlenül az, hogy itt mondják ki a konfliktus lezárását?
A siker nem feltétlenül jelent békeszerződést.”
Már az is eredmény, ha újraindul a kommunikáció, ha humanitárius intézkedésekben sikerül megállapodni, vagy ha megteremtik a jövőbeli tárgyalások alapját.
Magyarország számára már az is siker lenne, ha valódi párbeszéd zajlana Budapesten.”
Ez bizonyítaná, hogy Közép-Európa akkor is képes tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket, amikor mások nem.
Egy sikeresen levezényelt békecsúcs mekkora legitimációt jelentene Budapest számára ahhoz, hogy hasonló diplomáciai eseményeknek otthont adjon a jövőben? Reális, hogy Budapest egyfajta „XXI. századi Genffé” váljon?
Budapestnek nem kell Genfet másolnia, kialakíthatja a maga sajátos közvetítő szerepét. Ha a békecsúcs folyamata bebizonyítja, hogy komoly tárgyalások is lehetségesek itt, az természetesen utat nyit új kezdeményezések előtt. Idővel ebből kinőhetne egy rendszeres „Budapest Peace Dialogues” (Budapesti békepárbeszédek) vagy egy olyan intézményi platform, amely összeköti a diplomáciát és a tudományos diplomáciát. Az alapok ehhez már most is adottak.
Egy laikus számára ez a fajta közvetítő szerep törékenynek tűnhet, hiszen túlmutat egy-egy kormányzati cikluson. Egy esetleges politikai fordulat esetén a magyar külpolitika akár gyökeresen megváltozhat. Mennyire tehető kormányfüggetlenné, időtállóvá egy ilyen közvetítői szerepkör?
A diplomácia a következetességen múlik, ez viszont könnyen elveszhet egy erősen Brüsszel-orientált kormány alatt.”
Nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, milyen irányt venne egy ilyen vezetés. Valószínűleg lebontaná Magyarország jelenlegi külpolitikai rendszerét, feladná a keleti nyitást, és teljesen az uniós elvárásokhoz igazodna.
Ez a mostani stratégiai autonómia és az önálló diplomáciai hang elvesztését jelentené.”
Szerencsére nem tartom valószínűnek, hogy ez bekövetkezzen, de mindez rávilágít arra, miért kell a magyar közvetítő képességet szakmai, hosszú távú intézményekre építeni, amelyek biztosítják a politikai ciklusoktól független folytonosságot.
A Ludovika Közdiplomáciai Program céljai között szerepel-e, hogy tanulságokat vonjon le a közelgő csúcstalálkozóból, és egyfajta „diplomáciai kézikönyvet” dolgozzon ki a budapesti békecsúcs alapján?
Igen, ez az egyik cél. A programban szeretnénk összegyűjteni az ilyen események tapasztalatait, és valamiféle gyakorlati formába önteni őket, amely egyfajta kézikönyvként szolgálhat a jövőbeli közvetítésekhez. Minden párbeszéd tanít valamire: hogyan kell megadni a hangnemet, bizalmat építeni, kommunikációt kezelni.
Budapestnek nemcsak arra van lehetősége, hogy otthont adjon a tárgyalásoknak, hanem arra is, hogy a diplomácia gyakorlati műhelyévé váljon.”
Liliana Śmiech lengyel állampolgárságú gazdasági szakember, 2024-től az NKE nemzetközi ügyekért felelős főigazgatója, a Varsói Intézet alapítványi tanácsának elnöke. Számos gazdasági társaság és szervezet tagja, közgazdaságtudományi kutató, aki
Szenvedélyesen foglalkozik az energiaellátással és a fenntartható fejlődés témaköreivel.
Fotó: Szilágyi Dénes / NKE