Szakértő a békecsúcsról: „Magyarország számára már az is siker lenne, ha valódi párbeszéd zajlana Budapesten”

Orbán Viktor miniszterelnök október 27-én, az M1 televíziónak adott exkluzív interjúban ismét megerősítette, hogy a budapesti békecsúcs megvalósulását tényként kell kezelni, még akkor is, ha annak időpontja jelenleg bizonytalan, illetve nem fedi az amerikai elnök kéthetes időintervallumát.

Az Egyesült Államok és Oroszország közötti budapesti békecsúcs az Európai Unió számára emlékeztető, Magyarország számára viszont diplomáciai siker és történelmi pillanat lehet

Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Arról, hogy az eseménynek és a magyarországi helyszínválasztásnak milyen diplomáciai jelentősége lesz, mi számít majd sikernek Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök itteni találkozóján magyar szempontból, illetve képes lesz-e hazánk a világ két félteke közötti mediátori szerep betöltésre, Liliana Śmiech-hel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) nemzetközi főigazgatójával és a májusban útjára indított Ludovika Közdiplomáciai Program (Ludovika Public Diplomacy Hub) alapítójával beszélgettünk.