Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

Hívni nem hívta őket senki, de vitanapot tart a budapesti békecsúcsról az Európai Parlament

2025. október 20. 22:21

Emmanuel Macron frakciójából érkezett a javaslat.

2025. október 20. 22:21
Vitanapot tartanak az Európai Parlament plenáris ülésén szerdán a budapesti békecsúcsról. A döntést a testület hétfőn a liberális Renew Europe frakció képviselője, Nathalie Loiseau, Emmanuel Macron 2017-2019 közötti Európa-ügyi miniszterének indítványára hozta meg.

Louiseau indokolásában arról beszélt: amire szükség van, az

„egyhangú támogatás Ukrajna mellett, egy igazságos és fenntartható béke, amelyről Ukrajna dönt az európaiakkal együtt anélkül, hogy Putyin feltételei előtt meghajolnánk”.

A Renew képviselőjének napirendi javaslatát 331 igen,  37 nem és 62 tartózkodás mellett fogadta el az EP. A javaslatot a jelenlévő három tiszás, az RMDSZ-es Vincze Loránt és további két képviselő kivételével minden jelenlévő néppárti képviselő, valamint kivétel nélkül az összes szociáldemokrata és Renew-frakciótag támogatta.

Az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójából mellette szavaztak az olasz, lengyel és román képviselők, leszámítva három PiS-est.

A tartózkodó Szekeres Pál kivételével a fideszesek leszavazták a javaslatot, a legtöbb patrióta képviselő viszont tartózkodott, egyedül a Csehországban győztes ANO szavazott a Renew indítványa mellett. Leszavazták továbbá a javaslatot a szlovák kormánypárti képviselők is.

Az európai intézményeket a békecsúcsra nem hívták, az egyetlen jelenlévő európai uniós képviselő Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

vakiki
2025. október 20. 23:13
Miről vitáznak? Hogy kell megakadályozni a békekötést? Az már nagyon megy zelenszkijnek,nem kell neki európai segítség. Az EU akar diktálni Putyint kihagyva?! Csak az a roppant nagy eszük ne lenne!
Válasz erre
1
0
NeMá
•••
2025. október 20. 23:04 Szerkesztve
EU beleölt egy vagyont ebbe a kalandba! Ha béke lesz mégtöbbet kell majd arra költeni, hogy valami legyen belölle! Rögtön nem lesz olyan érdekes amikor mesés nyereség nélkül vinni fogja a pénzt! Franciák és Angolok szerintem ettöl remélték, hogy egyenesbe jön a gazdaságuk! Nagyon meg fogják szívni!
Válasz erre
3
0
kiborg-2
2025. október 20. 22:46
"igazságos és fenntartható béke, amelyről Ukrajna dönt az európaiakkal együtt anélkül, hogy Putyin feltételei előtt meghajolnánk”." Tárgyalás és az orosz fél részvétele nélkül békét szeretnének - ebből látszik , mennyire komolytalan és hazug az egész.
Válasz erre
9
0
haxima
2025. október 20. 22:41
Oszt miről fognak vitázni? Nem jöhet ide az usa elnöke? Nem találkozhat azzal akivel akar? Mi a lófaszt hisznek magukról az ilyen Salis féle senkik?
Válasz erre
10
0
