Hívni nem hívta őket senki, de vitanapot tart a budapesti békecsúcsról az Európai Parlament

Vitanapot tartanak az Európai Parlament plenáris ülésén szerdán a budapesti békecsúcsról. A döntést a testület hétfőn a liberális Renew Europe frakció képviselője, Nathalie Loiseau, Emmanuel Macron 2017-2019 közötti Európa-ügyi miniszterének indítványára hozta meg.

Louiseau indokolásában arról beszélt: amire szükség van, az

„egyhangú támogatás Ukrajna mellett, egy igazságos és fenntartható béke, amelyről Ukrajna dönt az európaiakkal együtt anélkül, hogy Putyin feltételei előtt meghajolnánk”.

A Renew képviselőjének napirendi javaslatát 331 igen, 37 nem és 62 tartózkodás mellett fogadta el az EP. A javaslatot a jelenlévő három tiszás, az RMDSZ-es Vincze Loránt és további két képviselő kivételével minden jelenlévő néppárti képviselő, valamint kivétel nélkül az összes szociáldemokrata és Renew-frakciótag támogatta.