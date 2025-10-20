Ft
Kibújt a szög a zsákból: ezért frusztrálja Brüsszelt a budapesti békecsúcs

2025. október 20. 12:47

A háborúpárti brüsszeli bürokraták mindent megtesznek a harcok folytatásáért.

2025. október 20. 12:47
null

Brüsszel nem akarja a tárgyalást, nem akarja a békét – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn a Facebook-oldalán. Menczer Tamás azt írta, hogy kibújt a szög a zsákból, megszólalt a háborúpárti Brüsszel: „arculcsapás” Trump és Putyin budapesti találkozója – ezt mondta Kaja Kallas brüsszeli külügyi főképviselő. A kommunikációs igazgató úgy értékelte,

nem akarják, hogy Trump és Putyin tárgyaljon, azt meg pláne nem, hogy Budapesten; a háború folytatását akarják.

„A küzdelem a háborúpártiak és a békepártiak között folytatódik. Mi békét akarunk, támogatjuk Trump elnököt, és szervezzük a budapesti békecsúcsot” – fogalmazott a politikus.

(MTI)

Nyitókép forrása: Nicolas Tucat / AFP

bubi55
2025. október 20. 13:43
Hát igen, kedves Kallas, pofán nyomtak titeket de nagyon. Csóré seggel, üres zsebbel ugráltok, háborúzni akartok, mikkor azt sem tudjátok mit jelent azt és lassan koldus botra juttatjátok az egész EU-t...- ja,hogy ez a cél?
Válasz erre
1
0
Egyszeriember
2025. október 20. 13:14
Nem emlékszem, hogy az alaszkai találkozójuk előtt ennyi hiszti lett volna. S ha tényleg nem volt, akkor jelen esetben a magyarországi helyszín jelenti felháborodásuk szempontjából a különbséget. Érdemes megjegyezni, kik a budapesti csúcs hangos ellenzői, ők mindig károkat akarnak majd okozni nekünk.
Válasz erre
2
0
Treeoflife
2025. október 20. 13:05
"...a háborúpárti Brüsszel: „arculcsapás” Trump és Putyin budapesti találkozója – ezt mondta Kaja Kallas brüsszeli külügyi főképviselő. A kommunikációs igazgató úgy értékelte, nem akarják, hogy Trump és Putyin tárgyaljon, azt meg pláne nem, hogy Budapesten; a háború folytatását akarják." Azért ha nehezükre esik is, csak kimondják, hogy a háború folytatása a járható út. De megkérdezném, hogy miért is? A választ is bevállalom. Addig, amíg ártatlan és félrevezetett halottakat hoznak vissza a frontokról hullazsákban, és ennek a szemét hordának pedig egyre jobban telik a zsebe, addig kimondottan ildomos a háború. És ameddig csak lehet, minden maradjon így. Na ezt a bandát (csivavákat) tényleg el kellene Putyinnak törölni a térképről.
Válasz erre
6
0
Gubbio
•••
2025. október 20. 13:00 Szerkesztve
Megy a sakkjáték - ELLENÜNK! Zeli be akar tolakodni a hármas találkozóba, Fico megy Kijevbe... Kezd körvonalazódni, amit mindig is tudtunk: Brüsszelnek és a NATO-nak MI VAGYUNK a probléma. A Világ Egyesült Elvetemültjei megérezték, hogy MAGYARORSZÁGON valami nagy durranás készülhet, ezért minden követ megmozgatnak, hogy a béke ne jöjjön létre. Trump, légy résen! Hajrá, Orbán Viktor! Hajrá, Magyarország!
Válasz erre
9
0
