Kibújt a szög a zsákból: ezért frusztrálja Brüsszelt a budapesti békecsúcs

Brüsszel nem akarja a tárgyalást, nem akarja a békét – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn a Facebook-oldalán. Menczer Tamás azt írta, hogy kibújt a szög a zsákból, megszólalt a háborúpárti Brüsszel: „arculcsapás” Trump és Putyin budapesti találkozója – ezt mondta Kaja Kallas brüsszeli külügyi főképviselő. A kommunikációs igazgató úgy értékelte,

nem akarják, hogy Trump és Putyin tárgyaljon, azt meg pláne nem, hogy Budapesten; a háború folytatását akarják.

„A küzdelem a háborúpártiak és a békepártiak között folytatódik. Mi békét akarunk, támogatjuk Trump elnököt, és szervezzük a budapesti békecsúcsot” – fogalmazott a politikus.

(MTI)

Nyitókép forrása: Nicolas Tucat / AFP