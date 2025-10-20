Sopánkodik a brüsszeli bürokrata a budapesti békecsúcs miatt

„Kicsit arculcsapásnak érzem, hogy Donald Trump amerikai elnök Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miközben nincs ott egyetlen európai sem” – jelentette ki Kaja Kallas, a kül-és biztonságpolitikáért felelős európai uniós főképviselő hétfőn Luxembourgban. Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve Kallas azt mondta: szerinte az amerikai-orosz találkozó „rossz üzenetet küld”, annak sokkal inkább Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin között kellene megtörténnie. „Az lenne a helyes, ha Zelenszkij és Putyin tárgyalnának, hiszen végső soron nekik kell megegyezniük” – mondta. Hozzátette:

ami Budapestet illeti: ez nem helyes. Rossz látni, hogy egy olyan személy, aki a Nemzetközi Büntetőbíróság körözése alatt áll, európai országba érkezik. Ismét felmerül a kérdés, lesz-e ennek bármilyen eredménye.”

A főképviselő ugyanakkor elismerte, hogy minden békekezdeményezést üdvözölnek, köztük Donald Trump erőfeszítéseit is, de – mint mondta – nem az érezhető, hogy Oroszország valóban békét akarna. Hangsúlyozta: Moszkva csak az erőből ért, és csak akkor hajlandó tárgyalni, ha valóban nyomás alá kerül. „Jelenleg még nem látjuk ezt a nyomást, ezért arról is tárgyalunk, mit tehetünk még Ukrajna támogatása érdekében” – tette hozzá Kallas.

A főképviselő megerősítette, hogy az Európai Unió a héten várhatóan elfogadja a 19. szankciós csomagot Oroszországgal szemben. Bár a döntés hétfőn még nem születik meg, az uniós tagországok állam- és kormányfőinek csütörtöki találkozóján is napirenden lesz a kérdés – mondta. Kitért arra is, hogy az EU tovább dolgozik az úgynevezett orosz „árnyékflotta” elleni fellépésen – ez az orosz olajszállítások korlátozására szolgáló intézkedések kijátszását lehetővé tevő hajózási hálózat. „A tagállamokkal egyeztetünk arról, hogyan tudnánk jobban összehangolni lépéseinket, hogy csökkentsük az ebből származó orosz bevételeket” – fogalmazott.

Az uniós főképviselő reagált a Financial Times című brit napilap egyik cikkére is, amely szerint Donald Trump felszólította Zelenszkijt, hogy fogadja el Putyin feltételeit, különben Oroszország „megsemmisíti Ukrajnát”. Kallas ezt határozottan visszautasította, mondván: