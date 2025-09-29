Kaja Kallas Magyarország ellen hergelné Donald Trumpot – mert lemaradt egy fontos hírről

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint Donald Trump korábbi ígérete volt a háború befejezése Ukrajnában, ezért nem háríthatja át ezt kizárólag Európára – írja a Rzeczpospolita.

Kallas hangsúlyozta:

az amerikai elnöknek nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára, hogy ne üzleteljenek Oroszországgal.

Úgy tűnik, a háborúpárti politikus lemaradt arról a hírről, mely szerint Trump az Orbán Viktorral történt telefonbeszélgetésen megértette, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.