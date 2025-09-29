Kaja Kallas Magyarország ellen hergelné Donald Trumpot – mert lemaradt egy fontos hírről

Hatott Orbán Viktor telefonja: Donald Trump megértette, miért kell orosz olajat venniük a magyaroknak (VIDEÓ)
Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.
Az EU külügyi főképviselője szerint az amerikai elnöknek nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára, hogy ne üzleteljenek Oroszországgal, csakhogy Donald Trump és Orbán Viktor már átbeszélték, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint Donald Trump korábbi ígérete volt a háború befejezése Ukrajnában, ezért nem háríthatja át ezt kizárólag Európára – írja a Rzeczpospolita.
Kallas hangsúlyozta:
az amerikai elnöknek nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára, hogy ne üzleteljenek Oroszországgal.
Úgy tűnik, a háborúpárti politikus lemaradt arról a hírről, mely szerint Trump az Orbán Viktorral történt telefonbeszélgetésen megértette, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.
Nyitókép: AFP/Dursun Aydemir
***
