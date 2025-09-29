Ft
09. 29.
hétfő
Magyarország Oroszország Donald Trump Orbán Viktor EU Kaja Kallas

Kaja Kallas Magyarország ellen hergelné Donald Trumpot – mert lemaradt egy fontos hírről

2025. szeptember 29. 10:09

Az EU külügyi főképviselője szerint az amerikai elnöknek nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára, hogy ne üzleteljenek Oroszországgal, csakhogy Donald Trump és Orbán Viktor már átbeszélték, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.

2025. szeptember 29. 10:09
null

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint Donald Trump korábbi ígérete volt a háború befejezése Ukrajnában, ezért nem háríthatja át ezt kizárólag Európára – írja a Rzeczpospolita.

Kallas hangsúlyozta:

az amerikai elnöknek nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára, hogy ne üzleteljenek Oroszországgal.

Úgy tűnik, a háborúpárti politikus lemaradt arról a hírről, mely szerint Trump az Orbán Viktorral történt telefonbeszélgetésen megértette, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról.

Nyitókép: AFP/Dursun Aydemir 

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

MMisu
2025. szeptember 29. 11:02
Ezeknek semmi nem számít! Kőolaj, gáz elzárva benzin gázár az egekben, infláció elszabadul, Orbán kormány bukik.Ukránok az eu-ban, migránsok beengedve, lmbtq elszabadul, lehet minden állami tulajdonú céget eladni,szép jövő, nekünk a gyerekeinknek!
totumfaktum-2
2025. szeptember 29. 10:47
Jól értem hogy az akarja megmondani ki ne üzleteljen Oroszországgal, akinek a férje nyugisan üzletelt Oroszországgal? mandiner.hu/kulfold/2023/08/reuters-15-millio-eurot-keresett-az-eszt-miniszterelnok-ferje-orosz-kapcsolataival-a-haboru-kezdete-ota
Orange79
•••
2025. szeptember 29. 10:43 Szerkesztve
Mindenki azzal üzletel akivel akar. Meddig akarunk úgy tenni mintha Oroszország nem létezne számunkra?! Mi a baj az oroszokkal? Mert megtámadták a szegény ukránokat? Na és? Ki nem szarja le?! Ilyen alapon szinte senkivel nem lehetne kereskedni mert majdnem minden nagyobb ország került már konfliktusba másokkal. Hülyeség az egész. Anno fél Európát odavetették a Szovjetuniónak, most három ukrán megye és a NATO tagsága miatt a világháborút is vállalnák. Mindenki megőrült. Követelem, hogy az EU Magyarországtól vásároljon kutyaszart nagy tételben, aranyáron. A kis Kaja kezdje a sort!
Da Vinci
2025. szeptember 29. 10:41
Ez az a hülye pitsa, aki Amerikába utazott feleslegesen, mert nem is fogadták??? 😂😂😂 “Amerika arcul csapta az EU-t: ez már tényleg megalázó – Marco Rubio lekoptatta, Kaja Kallas hoppon maradt Washingtonban Állítólag Rubio menetrendjében nem is szerepelt a találkozó. Kaja Kallas kritikus hangnemben értékelte Washington hozzáállását és hangsúlyozta, hogy Ukrajnát be kell vonni a formálódó diplomáciai folyamatba. Törölték Kaja Kallas, az Európai Unió alelnökének és Marco Rubio amerikai külügyminiszternek a találkozóját. Kallasnak anélkül kellett hazautaznia Washingtonból, hogy találkozni tudott volna a külügyminiszterrel.“. 🤣🤣🤣 Ennyi. 🤣🤣🤣
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!