Kitudódott, hol szállásolja el Orbán Viktort Donald Trump a közelgő találkozó alatt

Az amerikai kormány 1942-ben vásárolta meg az épületet a Blair családtól, majd Franklin D. Roosevelt utasítására 1945-re alakították ki hivatalos vendégházzá, hogy a háborús szövetségesek számára méltó szálláshelyül szolgálhasson.
A komplexum négy egykori városi házból (townhouse) áll:
- a Blair House-ból,
- a Lee House-ból,
- a Peter Parker House-ból és
- a 704 Jackson Place-ből.
A felújítások során egyetlen, több mint 6500 négyzetméteres, 120 szobás rezidenciává olvasztották össze az épületeket, a komplexum pedig mára már nagyobb, mint maga a Fehér Ház. A vendégházat a Külügyminisztérium protokollfőnöki hivatala működteti.
Az évtizedek során a Blair House a világ legbefolyásosabb személyeinek találkozóhelyévé vált. A vendégkönyvben olyan nevek szerepelnek, mint