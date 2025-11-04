Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington Donald Trump Blair House Orbán Viktor diplomácia Egyesült Államok

Kitudódott, hol szállásolja el Orbán Viktort Donald Trump a közelgő találkozó alatt

2025. november 04. 16:19

Az amerikai elnök a Fehér Ház tőszomszédságában látja majd vendégül a magyar kormányfőt.

2025. november 04. 16:19
null

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel folytat fontos megbeszélést. A találkozó idején pedig a tengerentúli diplomácia egyik legfontosabb helyszínén, a Blair House-ban kap majd szállást – számolt be a Blikk.

A Blair House sárga lakosztálya
Forrás: X

A különleges épületet sokan a világ legexkluzívabb szálláshelyeként tartják számon: kizárólag államfők, miniszterelnökök és magas rangú küldöttek számára tartják fenn.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fehér Házzal szemben, a Pennsylvania Avenue-n található Blair House nem szokott akárkit vendégül látni:

ha valakit itt szállásolnak el, az az amerikai kormány barátságának és tiszteletének egyik legfontosabb szimbóluma.

Épp ezért az Egyesült Államokba érkező vendégek közül csak a legfontosabb szövetségesek kapnak meghívást ide. Az épületet

a világ legelőkelőbb szállodájaként” is emlegetik.

Az elnökválasztásokat követően gyakran a megválasztott elnök is itt lakik, mielőtt átköltözne a Fehér Házba.

Ezt is ajánljuk a témában

Az eleven államtörténeti emlékmű

A vendégház történelme 1824-ig nyúlik vissza: eredetileg Joseph Lovell, az Egyesült Államok nyolcadik tisztifőorvosa számára épült, majd 1836-ban a Blair család vásárolta meg.

A XIX. század közepén a washingtoni politikai elit egyik központjává vált, ahol gyakran megfordult

  • Abraham Lincoln,
  • Henry Clay és
  • Andrew Jackson is.

A polgárháború idején számos stratégiai egyeztetés zajlott itt Lincoln elnök részvételével, a ház történetét pedig később Steven Spielberg 2012-es Lincoln-filmje is megidézte.

Az amerikai kormány 1942-ben vásárolta meg az épületet a Blair családtól, majd Franklin D. Roosevelt utasítására 1945-re alakították ki hivatalos vendégházzá, hogy a háborús szövetségesek számára méltó szálláshelyül szolgálhasson.

A komplexum négy egykori városi házból (townhouse) áll:

  • a Blair House-ból,
  • a Lee House-ból,
  • a Peter Parker House-ból és
  • a 704 Jackson Place-ből.

A felújítások során egyetlen, több mint 6500 négyzetméteres, 120 szobás rezidenciává olvasztották össze az épületeket, a komplexum pedig mára már nagyobb, mint maga a Fehér Ház. A vendégházat a Külügyminisztérium protokollfőnöki hivatala működteti.

Az évtizedek során a Blair House a világ legbefolyásosabb személyeinek találkozóhelyévé vált. A vendégkönyvben olyan nevek szerepelnek, mint

  • Winston Churchill,
  • Charles de Gaulle,
  • Konrad Adenauer,
  • Nyikita Hruscsov,
  • Mihail Gorbacsov,
  • Helmut Kohl,
  • Nelson Mandela,
  • Lech Wałęsa,
  • Margaret Thatcher,
  • II. Erzsébet királynő,
  • Angela Merkel, vagy éppen
  • Vlagyimir Putyin.

Donald Trump 2025-ös beiktatása óta több vezető is megszállt itt, köztük

  • Giorgia Meloni,
  • Emmanuel Macron,
  • Benjamin Netanjahu,
  • Javier Milei,
  • Recep Tayyip Erdoğan és
  • Narendra Modi.

Ezt a névsort bővíti majd Orbán Viktor november 7-étől.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: A Blair House bejárata / X
 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palmoilfree
2025. november 04. 17:16
Jó lenne ha mehetnék vele. Kellene valami sorsolás féle, hogy mindig vinnének magukkal valami polgárt 😃
Válasz erre
0
0
The Loner
•••
2025. november 04. 16:34 Szerkesztve
Ez a legkevesebb, ami kijár Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének ,annak a nemzetközileg is elismert, nagy formátumú államférfinak, aki elhivatottan szolgálja hazáját, és akinek neve mára a magyar szuverenitás és erő szimbólumává vált !
Válasz erre
8
0
Héja
2025. november 04. 16:25
Nem akármilyen szálláshely... M. Péter is megnézheti - képeslapon.
Válasz erre
6
0
mexmax
2025. november 04. 16:23
no ettől megint epét fog hányni a FOS. :)
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!