Kitudódott, hol szállásolja el Orbán Viktort Donald Trump a közelgő találkozó alatt

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel folytat fontos megbeszélést. A találkozó idején pedig a tengerentúli diplomácia egyik legfontosabb helyszínén, a Blair House-ban kap majd szállást – számolt be a Blikk.

A Blair House sárga lakosztálya

Forrás: X

A különleges épületet sokan a világ legexkluzívabb szálláshelyeként tartják számon: kizárólag államfők, miniszterelnökök és magas rangú küldöttek számára tartják fenn.