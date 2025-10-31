Trumpot ismét Orbánról kérdezték – elmondta, kap-e Magyarország mentességet az orosz kőolajra kivetett szankció hatálya alól

Ukrán lap ismerte el: kilátástalan helyzetbe került Ukrajna hadserege
Pokrovszknál csaknem teljesen bekerítették őket, és már a drónjaik sem segítenek, ha elfogynak az embereik.
Az amerikai elnök újságírók kérdéseire válaszolva ismét barátjának nevezte Orbán Viktort, akivel jövő héten személyesen is egyeztetnek majd a Fehér Házban.
Donald Trump amerikai elnök pénteken újságírók kérdésére nyilatkozva megerősítette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kivételt kért az orosz kőolajimportra kivetett szankció hatálya alól Magyarország számára, amit egyelőre Trump nem adott meg. Az elnök ugyanakkor válaszában barátjának nevezte Orbánt, aki egy hét múlva kétoldalú tárgyalásra érkezik Washingtonba a Fehér Házba.
Már a találkozó pontos időpontja is megvan, a magyar kormányfő november 7-én, pénteken tárgyal Trumppal.
Orbán Viktor hétfői római látogatása során beszélt arról, hogy jövő héten Washingtonba látogat. A két politikus egyebek között a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról egyeztet majd, de bizonyosan szó lesz az Oroszország ellen bevezetett amerikai szankciókról, valamint a budapesti békecsúcsról, és az ukrajnai háború aktuális állásáról is.
(MTI)
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala