Orbán Balázs Budapesti békecsúcs Donald Trump Orbán Viktor

Breaking! Megvan, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

2025. október 30. 09:15

Jövő héten Washingtonba utazik a miniszterelnök.

2025. október 30. 09:15
null

Megvan az időpont, mikor találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök. 

Orbán Viktor jövő pénteken (november 7-én) találkozik Donald Trumppal!

 – osztotta meg Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalon.

A magyar miniszterelnök hétfői római látogatása során nyilatkozott arról, hogy jövő héten Washingtonba látogat, és tárgyalásokat fog folytatni Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével. Egyebek között a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról egyeztetnek. Továbbá bizonyosan szó lesz az Oroszország ellen bevezetett amerikai szankciókról, valamint a budapesti békecsúcsról is, és az ukrajnai háború aktuális állásáról.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala 

