Breaking! Megvan, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

Megvan az időpont, mikor találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor jövő pénteken (november 7-én) találkozik Donald Trumppal!
– osztotta meg Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalon.
A magyar miniszterelnök hétfői római látogatása során nyilatkozott arról, hogy jövő héten Washingtonba látogat, és tárgyalásokat fog folytatni Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével. Egyebek között a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról egyeztetnek. Továbbá bizonyosan szó lesz az Oroszország ellen bevezetett amerikai szankciókról, valamint a budapesti békecsúcsról is, és az ukrajnai háború aktuális állásáról.