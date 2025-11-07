Ft
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hortay Olivér energetika Donald Trump

Ilyet még nem láttunk: rétegrepesztésnél használt folyadékot ivott Trump tárgyalópartnere (VIDEÓ)

2025. november 07. 09:37

Az amerikai energiaügyi minisztérium vezetője bizonyítani akarta, hogy a technológia teljesen veszélytelen.

2025. november 07. 09:37
null

Hortay Olivér energetikai szakember új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról beszél, milyen kemény tárgyalópartnerekkel kell szembenéznie Donald Trumpnak. Megemlítette az amerikai energiaügyi minisztérium vezetőjét is, aki néhány éve élő adásban rétegrepesztésnél használt folyadékot ivott, hogy bizonyítsa: a technológia veszélytelen.

Szerencsére mi sem vagyunk lekvárok, úgyhogy jól kijövünk egymással. Eredményekről hamarosan”

 – mondta Hortay a videóban. 

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Burg_kastL71-C
2025. november 07. 11:45
Hortayt bírom, nagyon jó fej. Keni vágja a szakterületét, nagyon felkészült. Ilyen emberek kellenek a jobboldalra, akik mint a következő fiatal generáció, jól képviselik az országot nemzetközi szinten is, mint például Szíjjártó Péter a külszolgálatot.
gyozoporgorugasa
2025. november 07. 11:14 Szerkesztve
"rétegrepesztésnél használt" szájer is ezt itta mielőtt a kékosztrigába ment.
Hobby024
2025. november 07. 10:59
Hát ez már nem is szakember! Chuck Norris!
gullwing
2025. november 07. 10:35
Nekem a kollegám evett meg egy kanál festéket amivel az újságot nyomtatják... Isten nyugosztalja... (🤣 nem lett semmi baja...)
