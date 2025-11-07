Ft
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
delegáció Washington Donald Trump Orbán Viktor

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

2025. november 07. 08:50

A magyar miniszterelnök találkozni fog Donald Trumppal és J. D. Vance-szel, kövesse velünk a friss fejleményeket!

2025. november 07. 08:50
null

Orbán Viktor és egy magyar delegáció hazai idő szerint csütörtök reggel Washingtonba indult, hogy tárgyaljanak Donald Trumppal, J. D. Vance-szel, illetve sajtóinformációk szerint Pete Hegseth hadügyminiszterrel és Scott Bessent pénzügyminiszterrel. Kövesse velünk a nap történéseit!

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

09:38
Ilyet még nem láttunk: rétegrepesztésnél használt folyadékot ivott Trump tárgyalópartnere (VIDEÓ)

Hortay Olivér energetikai szakember új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról beszél, milyen kemény tárgyalópartnerekkel kell szembenéznie Donald Trumpnak. Megemlítette az amerikai energiaügyi minisztérium vezetőjét is, aki néhány éve élő adásban rétegrepesztésnél használt folyadékot ivott, hogy bizonyítsa: a technológia veszélytelen.

08:47
Orbán Viktor: Donald Trump újraválasztása óta a magyar-amerikai kapcsolatok kilőttek

A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget a miniszterelnök szerint.

Facebook

Idézőjel

Donald Trump újraválasztása óta a magyar-amerikai kapcsolatok kilőttek

A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget.

 

08:46
Orbán Viktor azt üzente Washingtonból, itt az új aranykor! (VIDEÓ)

Minél több közösen megvívott küzdelem van mögötte, annál erősebb és értékesebb az a szövetség, és a mai amerikai magyar szövetség ilyen – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádiónak Washingtonban. Orbán Viktor közölte, Trump tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára.

08:46
Itt van Trump teljes mai programja – erre számíthat a magyar delegáció!

Sűrű napja lesz, az egyszer biztos.

08:46
Ez az egyik legfontosabb megállapodás a Trump–Orbán-találkozón: a nukleáris üzlet részleteit fedte fel Szijjártó Péter

A külügyminiszter szerint az atomenergia témája kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából.

08:45
Óriási változások, itt a nyugati nyitás: Trump elnök hallgat Orbán Viktorra a háború ügyében

Trump ismét Washingtonba hívta a magyar kormányfőt. Ami biztos: fajsúlyos megállapodások várhatók.

Kohán Mátyás írása.

08:44
Innen nincs visszaút: úgy elszigetelődött Orbán Viktor, mint még soha!

Csúcsra ért a nagy orbáni elszigetelődés a „nagy októberi szocialista forradalom” 108. évfordulóján. Orbán Viktor Washingtonban Donald Trumppal találkozik. A megbeszélés alaposan orrba vágja az eddigi nagy megmondókat.

Kovács András írása.

