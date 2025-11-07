Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Ilyet még nem láttunk: rétegrepesztésnél használt folyadékot ivott Trump tárgyalópartnere (VIDEÓ)
Az amerikai energiaügyi minisztérium vezetője bizonyítani akarta, hogy a technológia teljesen veszélytelen.
A magyar miniszterelnök találkozni fog Donald Trumppal és J. D. Vance-szel, kövesse velünk a friss fejleményeket!
Orbán Viktor és egy magyar delegáció hazai idő szerint csütörtök reggel Washingtonba indult, hogy tárgyaljanak Donald Trumppal, J. D. Vance-szel, illetve sajtóinformációk szerint Pete Hegseth hadügyminiszterrel és Scott Bessent pénzügyminiszterrel. Kövesse velünk a nap történéseit!
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Hortay Olivér energetikai szakember új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról beszél, milyen kemény tárgyalópartnerekkel kell szembenéznie Donald Trumpnak. Megemlítette az amerikai energiaügyi minisztérium vezetőjét is, aki néhány éve élő adásban rétegrepesztésnél használt folyadékot ivott, hogy bizonyítsa: a technológia veszélytelen.
A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget a miniszterelnök szerint.
Kapcsolódó vélemény
Minél több közösen megvívott küzdelem van mögötte, annál erősebb és értékesebb az a szövetség, és a mai amerikai magyar szövetség ilyen – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádiónak Washingtonban. Orbán Viktor közölte, Trump tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára.
A kormányfő szerint 100 ezer magyar család kenyerét keresik meg Magyarországon olyan cég alkalmazásában emberek, amely cégeket amerikaiak tulajdonolnak.
Sűrű napja lesz, az egyszer biztos.
A külügyminiszter szerint az atomenergia témája kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából.
Trump ismét Washingtonba hívta a magyar kormányfőt. Ami biztos: fajsúlyos megállapodások várhatók.
Csúcsra ért a nagy orbáni elszigetelődés a „nagy októberi szocialista forradalom” 108. évfordulóján. Orbán Viktor Washingtonban Donald Trumppal találkozik. A megbeszélés alaposan orrba vágja az eddigi nagy megmondókat.
Mától új értelmet kap november 7-e!