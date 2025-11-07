Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Donald Trump Orbán Viktor

Orbán a második közép-európai vezető, akit fogad Trump

2025. november 07. 12:43

Az első pedig szintén Orbán Viktor szövetségese, Karol Nawrocki lengyel elnök volt. Mit üzen ez a kiemelt helyzet?

2025. november 07. 12:43
null

„Beszédes, hogy a közép-európai térségből a lengyel elnökön kívül eddig még senkit sem fogadott a Fehér Házban Donald Trump ebben a ciklusában, Orbán Viktor az első” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel elemző a miniszterelnök egy friss videós Facebook-posztja alatt.

Lapunk kérdésére Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója kifejti, mindez nem véletlen. 

Orbán Viktor volt az első közép-európai vezető, aki 2016-ban kiállt Donald Trump és politikája mellett.

Az akkor sokak által kritizált, idő előttinek tűnő szimbolikus gesztus mára stratégiai és szövetségesi partnerséggé erősödött: Donald Trump elnökként, de a republikánus politikai tábor vezetőjeként is rendszeresen találkozott, egyeztetett a magyar miniszterelnökkel” – fogalmaz.

Mindez annak ellenére így van, hogy hazánk szépen fogalmazva sem tartozik a globális folyamatokat alapvetően meghatározó nagyhatalmak közé.

Tóth hozzáteszi: „Figyelembe véve Magyarország gazdasági, politikai és globális kereskedelemben betöltött reális pozícióit, a tény, hogy Orbán Viktor Trump elnök második ciklusának kezdő évében előbb jutott el hivatalos látogatás formájában a Fehér Házba, mint a regionális nagyhatalmak vagy épp az Európai Unió vezetői azt mutatja, hogy a magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok soha nem látott fontossággal bírnak, mindkét fél számára”.

A szakértő arra is rámutat, hogy míg a közel-keleti békecsúcsra „illendőségből” meghívták a brit, olasz és francia politikai vezetést, addig a magyar kormányfő jelenléte Trump számára is kulcskérdés volt. Emiatt a mai, washingtoni találkozó ilyen korai létrejötte, egyszerre kiemelt és előkészített jellege mögött az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos véleményegyezés – így a békeorientált külpolitika – és az állhat, hogy a közép-európai vezetők közül egyedül Orbán Viktor van több évtizedes tapasztalata a nemzetközi politikában – mutat rá a kutatási igazgató, hozzátéve: „Ezt a tapasztalatot, kölcsönös tiszteletet igyekeznek ma az érintett felek gazdasági, energetikai és kereskedelmi egyezségek megkötésére felhasználni.”  

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. november 07. 13:13
Szarok oda nem mehetnek... Csak a csatornába!
Válasz erre
1
0
Gubbio
2025. november 07. 13:09
Csakhogy az elsőnek nem volt semmiféle jelentősége - ennek pedig van - és LESZ!
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2025. november 07. 13:09
Zelenszkijt sokkal többször fogadta.
Válasz erre
1
1
occidolumen
2025. november 07. 13:05
Tök mindegy, hogy elsőnek vagy utolsónak fogadja. Lényegében nem is kellene fogadnia. Az energetikai ügy külpolitikai jellegű. Trump politikáját a fegyvergyártók által kitartott hivatalnokok és szenátorok valamint az AIPAC határozzák meg. Ezekkel kell egyezségre jutni. Trump csak egy díszpinty vagy békepulyka.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!