Orbán a második közép-európai vezető, akit fogad Trump

Jelzésértékű, hogy az uniós intézményrendszerből egyedül az Európai Tanács elnökét hívták meg. Ki, miért vett részt az egyiptomi békecsúcson?
Az első pedig szintén Orbán Viktor szövetségese, Karol Nawrocki lengyel elnök volt. Mit üzen ez a kiemelt helyzet?
„Beszédes, hogy a közép-európai térségből a lengyel elnökön kívül eddig még senkit sem fogadott a Fehér Házban Donald Trump ebben a ciklusában, Orbán Viktor az első” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel elemző a miniszterelnök egy friss videós Facebook-posztja alatt.
Lapunk kérdésére Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója kifejti, mindez nem véletlen.
Orbán Viktor volt az első közép-európai vezető, aki 2016-ban kiállt Donald Trump és politikája mellett.
Az akkor sokak által kritizált, idő előttinek tűnő szimbolikus gesztus mára stratégiai és szövetségesi partnerséggé erősödött: Donald Trump elnökként, de a republikánus politikai tábor vezetőjeként is rendszeresen találkozott, egyeztetett a magyar miniszterelnökkel” – fogalmaz.
Mindez annak ellenére így van, hogy hazánk szépen fogalmazva sem tartozik a globális folyamatokat alapvetően meghatározó nagyhatalmak közé.
Tóth hozzáteszi: „Figyelembe véve Magyarország gazdasági, politikai és globális kereskedelemben betöltött reális pozícióit, a tény, hogy Orbán Viktor Trump elnök második ciklusának kezdő évében előbb jutott el hivatalos látogatás formájában a Fehér Házba, mint a regionális nagyhatalmak vagy épp az Európai Unió vezetői azt mutatja, hogy a magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok soha nem látott fontossággal bírnak, mindkét fél számára”.
A szakértő arra is rámutat, hogy míg a közel-keleti békecsúcsra „illendőségből” meghívták a brit, olasz és francia politikai vezetést, addig a magyar kormányfő jelenléte Trump számára is kulcskérdés volt. Emiatt a mai, washingtoni találkozó ilyen korai létrejötte, egyszerre kiemelt és előkészített jellege mögött az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos véleményegyezés – így a békeorientált külpolitika – és az állhat, hogy a közép-európai vezetők közül egyedül Orbán Viktor van több évtizedes tapasztalata a nemzetközi politikában – mutat rá a kutatási igazgató, hozzátéve: „Ezt a tapasztalatot, kölcsönös tiszteletet igyekeznek ma az érintett felek gazdasági, energetikai és kereskedelmi egyezségek megkötésére felhasználni.”
Ott volt a helyünk a nemzetközi békecsúcson – mondta Orbán Viktor a Mandinernek. A miniszterelnök szerint Magyarország része annak a nemzetközi, békepárti hálózatnak, amelyet Donald Trump vezet, ezért kapott meghívót a gázai, palesztin-izraeli-háború lezárását célzó egyiptomi békecsúcsra.
