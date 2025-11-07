Orbán a második közép-európai vezető, akit fogad Trump

„Beszédes, hogy a közép-európai térségből a lengyel elnökön kívül eddig még senkit sem fogadott a Fehér Házban Donald Trump ebben a ciklusában, Orbán Viktor az első” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel elemző a miniszterelnök egy friss videós Facebook-posztja alatt.

Lapunk kérdésére Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója kifejti, mindez nem véletlen.

Orbán Viktor volt az első közép-európai vezető, aki 2016-ban kiállt Donald Trump és politikája mellett.

Az akkor sokak által kritizált, idő előttinek tűnő szimbolikus gesztus mára stratégiai és szövetségesi partnerséggé erősödött: Donald Trump elnökként, de a republikánus politikai tábor vezetőjeként is rendszeresen találkozott, egyeztetett a magyar miniszterelnökkel” – fogalmaz.