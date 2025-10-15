Hamarosan jön az Orbán-Trump-csúcs – Orbán Viktor exkluzív bejelentése a Mandinernek

Ott volt a helyünk a nemzetközi békecsúcson – mondta Orbán Viktor a Mandinernek. A miniszterelnök szerint Magyarország része annak a nemzetközi, békepárti hálózatnak, amelyet Donald Trump vezet, ezért kapott meghívót a gázai, palesztin-izraeli-háború lezárását célzó egyiptomi békecsúcsra.

A miniszterelnököt a történelmi találkozóról Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője kérdezte. A hétfői egyiptomi csúcstalálkozón – amelyre egész Közép-Európából kizárólag Orbánt hívták meg, és amelyen a teljes EU-ból is csak hat ország (Németország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Olaszország, Spanyolország) lehetett jelen – Donald Trump egyértelműen kiállt Magyarország miniszterelnöke mellett, őt „remek” embernek, „fantasztikus” vezetőnek nevezve.