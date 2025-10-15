Ft
békecsúcs Donald Trump USA Orbán Viktor

Hamarosan jön az Orbán-Trump-csúcs – Orbán Viktor exkluzív bejelentése a Mandinernek

2025. október 15. 19:01

Ott volt a helyünk a nemzetközi békecsúcson – mondta Orbán Viktor a Mandinernek. A miniszterelnök szerint Magyarország része annak a nemzetközi, békepárti hálózatnak, amelyet Donald Trump vezet, ezért kapott meghívót a gázai, palesztin-izraeli-háború lezárását célzó egyiptomi békecsúcsra.

2025. október 15. 19:01
null

Ott volt a helyünk a nemzetközi békecsúcson – mondta Orbán Viktor a Mandinernek. A miniszterelnök szerint Magyarország része annak a nemzetközi, békepárti hálózatnak, amelyet Donald Trump vezet, ezért kapott meghívót a gázai, palesztin-izraeli-háború lezárását célzó egyiptomi békecsúcsra. 

A miniszterelnököt a történelmi találkozóról Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője kérdezte. A hétfői egyiptomi csúcstalálkozón – amelyre egész Közép-Európából kizárólag Orbánt hívták meg, és amelyen a teljes EU-ból is csak hat ország (Németország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Olaszország, Spanyolország) lehetett jelen – Donald Trump egyértelműen kiállt Magyarország miniszterelnöke mellett, őt „remek” embernek, „fantasztikus” vezetőnek nevezve. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Mandiner szerdán megjelent interjújában Orbán Trump mondataira is reagál, de azt is elmondja, hogy miről egyeztettek a színfalak mögött az amerikai elnökkel és más kormányfőkkel. A miniszterelnök a Mandinernek bejelentette, már javában szervezik a kétoldalú találkozót az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Az Orbán-Trump-csúcsra még ebben az évben sor kerülhet, a fő téma pedig a két ország gazdasági együttműködése lesz, így terítéken lesz az USA és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény is. 

Az interjúból az is kiderül, hogy a miniszterelnök Szoboszlai Dominik portugálok elleni egyenlítő góljának vagy Donald Trump hétfői dicsérő mondatainak örült-e jobban, de szóba került az is, hogy miről tárgyalt Egyiptomban Trump elnökkel és Macron francia államfővel.

Ízisz
•••
2025. október 15. 20:10 Szerkesztve
Z. Büszke magyar vagyok!!! Senkikként, szegénységben, LMBTQA, Woke őrületben élhetnénk a területfoglaló iszlamista migránsokkal együtt, ha nem OV a miniszterelnökünk!!! HAJRÁ ORBÁN VIKTOR!!!✌️❗🇭🇺 HAJRÁ MAGYARORSZÁG!!!✌️❗🇭🇺 HAJRÁ MAGYAROK!!!✌️❗🇭🇺
CirmoS
2025. október 15. 19:57
Orbán- Trump csúcs... Talán még ezen a héten érkeznek a libsináci Soros- közv. kutatások.. miszerint folyamatosan emelkedik a tiszar támogatottsága, ez többek között Orbán elszigetelődésének is köszönhető.. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Partikula
2025. október 15. 19:56
Ki a világpolitikai tényező? Az aki az USA, Oroszország, Kína, Izrael, Törökország, Öböl menti országok, Türk Államok, stb. első számú vezetőivel van jó kapcsolatban, vagy éppen baráti kapcsolatban, vagy az akit a fent jelzett országok vezetői nem tekintenek partnernek, pedig az EU állítólagos első számú vezetője?
Kanmacska
2025. október 15. 19:54
id Horváth József Bezzeg Magyar Pétert háromszor is meghívta Trump Sarm es Sejk-be, de Peti olyan jellemes és gerinces, hogy nem ment! Megkötötte magát, makacs lett, azt mondta: Dehogy megyek én ilyen flancos helyre! Még a végén pzsgőt kellene innom, kaviárt ennem, míg a nyugdíjasok paprikáskrumlit esznek, meg farhátat! Hát nem. Inkább meghalok, de nem hedonizok! Soha nem tettem ilyet, mert amit szeretek magamban, az a szerénység! Mert ilyen szolidáris és szerény gyerek ez a Peti, pedig világpolitikai tényező!
