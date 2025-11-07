Egyre közelebb az évtized találkozója: így érkezett meg az amerikai delegáció a Fehér Házhoz (VIDEÓ)

Mint ismert, pénteken, november 7-én az Egyesült Államokban tárgyal az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció Donald Trump amerikai elnökkel. A hírek szerint amerikai részről a tárgyaláson részt vesz majd Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter is. Arról, hogyan érkeztek meg az amerikai delegáció tagjai, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter osztott meg videót.

