Fehér Ház Washington Donald Trump Szijjártó Péter Orbán Viktor

Egyre közelebb az évtized találkozója: így érkezett meg az amerikai delegáció a Fehér Házhoz (VIDEÓ)

2025. november 07. 18:22

Minden készen áll a Trump-Orbán találkozóra.

2025. november 07. 18:22
null

Mint ismert, pénteken, november 7-én az Egyesült Államokban tárgyal az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció Donald Trump amerikai elnökkel. A hírek szerint amerikai részről a tárgyaláson részt vesz majd Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter is. Arról, hogyan érkeztek meg az amerikai delegáció tagjai, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter osztott meg videót.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel 

