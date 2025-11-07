Donald Trump Orbán Viktorról: Egy nagyon jó országot irányít, náluk nincs bűncselekmény – MESTERTERV 3 – ÉLŐ közvetítés a Mandineren!

Magyarország után a saját hazáját is megtámadta Pressman: teljesen elgurult a volt nagykövet gyógyszere
Végül azt sikerült megállapítania, hogy „Magyarország gazdasága romokban hever”.
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken magyar idő szerint 17:30-kor találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A tárgyaláson mindkét fél részéről magas rangú politikai és gazdasági szereplők vesznek részt. A Mandiner az eseményt ÉLŐBEN közvetíti.
Magyar idő szerint 17:30-kor kerül sor Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke közötti hivatalos találkozóra.
A megbeszélésen a magyar delegációt Orbán Viktor, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs politikai igazgató, Máté János és Bíró Marcell képviselik. Az amerikai fél részéről Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter, valamint Scott Bessent pénzügyminiszter vesz részt a tárgyaláson.
