11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donald Trump Orbán Viktorról: Egy nagyon jó országot irányít, náluk nincs bűncselekmény – MESTERTERV 3 – ÉLŐ közvetítés a Mandineren!

2025. november 07. 16:25

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken magyar idő szerint 17:30-kor találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A tárgyaláson mindkét fél részéről magas rangú politikai és gazdasági szereplők vesznek részt. A Mandiner az eseményt ÉLŐBEN közvetíti.

Magyar idő szerint 17:30-kor kerül sor Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke közötti hivatalos találkozóra.

A megbeszélésen a magyar delegációt Orbán Viktor, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs politikai igazgató, Máté János és Bíró Marcell képviselik. Az amerikai fél részéről Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter, valamint Scott Bessent pénzügyminiszter vesz részt a tárgyaláson.

A Mandiner az eseményről ÉLŐBEN TUDÓSÍT! 

16:30-tól élő műsorral jelentkezünk, amelyben Kereki Gergő főszerkesztő vezetésével szakértőink elemzik az Orbán–Trump-találkozó hátterét és várható politikai jelentőségét.

A helyszínről Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián tudósítanak, míg a budapesti stúdióban G. Fodor Gábor, Mráz Ágoston Sámuel, Kiszelly Zoltán és Zila János várják a nézőket szakmai értékelésekkel és élő elemzésekkel.

Legyen részese a nap egyik legfontosabb diplomáciai eseményének!

 

Kövesse velünk az eseményeket a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

csalodtamafideszben
2025. november 07. 19:17
Mit tud adni Sugardaddy-nek ez a csipet-csapat? Semmijük nincs. Akkor viszont pofa be, és tessék lecsavarni az orosz gázcsapot.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 07. 19:16
Szegény Pszichopeti, mit szedhet, ha nézi a sajtótájékoztatót?
Válasz erre
1
0
hernadvolgyi-2
2025. november 07. 19:14
Emlékezzünk! Kovács László egykori külügyminiszter még azzal a bölcsességgel hívta fel magára a figyelmet, hogy kijelentette: "Merjünk kicsik lenni"!
Válasz erre
0
1
nuevoreynuevaley
2025. november 07. 19:14
Habar nalunk nincs buncselekmeny, azert a legtobb nyugat europai orszagnal magasabb a gyilkossagi rata magyarorszagon Kabellopas az tenyleg nincs nalunk, mert senki nem jelenti be, ha nem akarjak magukra allitani a kekeket USAhoz kepest alacsony a gyilkossagok szama, valoban, pont mint gyurcsanyi alatt, vagy kadar alatt
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!