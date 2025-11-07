Donald Trump Orbán Viktorról: Egy nagyon jó országot irányít, náluk nincs bűncselekmény – MESTERTERV 3 – ÉLŐ közvetítés a Mandineren!

Magyar idő szerint 17:30-kor kerül sor Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke közötti hivatalos találkozóra.

A megbeszélésen a magyar delegációt Orbán Viktor, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs politikai igazgató, Máté János és Bíró Marcell képviselik. Az amerikai fél részéről Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter, valamint Scott Bessent pénzügyminiszter vesz részt a tárgyaláson.

A Mandiner az eseményről ÉLŐBEN TUDÓSÍT!

16:30-tól élő műsorral jelentkezünk, amelyben Kereki Gergő főszerkesztő vezetésével szakértőink elemzik az Orbán–Trump-találkozó hátterét és várható politikai jelentőségét.

A helyszínről Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián tudósítanak, míg a budapesti stúdióban G. Fodor Gábor, Mráz Ágoston Sámuel, Kiszelly Zoltán és Zila János várják a nézőket szakmai értékelésekkel és élő elemzésekkel.