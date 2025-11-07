Ft
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
forint árfolyam Washington Donald Trump Orbán Viktor

Washingtoni tárgyalás: itt a bizonyíték, hogy nem Magyar Péter miatt erősödik a forint

2025. november 07. 15:47

Nagy várakozásokkal tekintenek az elemzők Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalására az elemzők. Az amerikai fővárosban lökést kaphat a magyar gazdaság is.

2025. november 07. 15:47
null

Hetek óta a nemzetközi hírügynökségek, az ATV és az RTL műsorai, valamint banki elemzők Magyar Pétert emlegetik a forint erősödésének okaként. Orbán Viktor washingtoni látogatása azonban rácáfolt a liberális állításokra. A magyar deviza ezen a héten is kiválóan teljesített, még akkor is, amikor a dollár globális erősödésen ment keresztül – írta a Index. Az euróval szembeni árfolyam a 386-os szint alá süllyedt, elérve ezzel másfél éves csúcsát.

Washington
Orbán Viktor az első közép-európai kormányfő, akit második ciklusa alatt Washingtonban fogad Donald Trump / Forrás: Evan Vucci  /Pool / AFP

A washingtoni tárgyalások kedvező kilátásai is támogatják a forintot

A hazai fizetőeszköz a feltörekvő piacok devizáihoz képest is érzékenyebb a dollár mozgásaira, most mégis kiemelkedik a csoportból. Az elmúlt öt kereskedési nap alatt a régiós versenytársakhoz viszonyítva majdnem 0,5 százalékos erősödést mutatott – hangsúlyozták a lapnak a CIB elemzői. Az euró–forint-keresztárfolyam másfél éves csúcsra emelkedett, az elemzés lezárásakor már a 386-os szintet tesztelte.

A dollárral szemben nem ilyen látványos a felértékelődés: a dollár–forint-kurzus a 330-es szint felett stabilizálódott. Ez kedvező fejlemény, hiszen korábban a forint a régiós devizák közül az egyik legérzékenyebb volt a dollár erősödésére.

A befektetők az Orbán–Trump-találkozó sikerére számítanak

A CIB szakértői szerint a jelenlegi erősödés hátterében többek között a magas kamatszint áll. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelentős kamatkülönbözetet tart fenn mind a nagy központi bankokhoz, mind a régiós jegybankokhoz képest, ami vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára. Emellett a pénteki amerikai–magyar kétoldalú tárgyalások pozitív várakozásokat keltenek a piacon.

Ha Washingtonban kedvező megállapodások születnek, az rövid távon további lendületet adhat a forintnak”

– fogalmaztak az elemzők. Az ilyen egyeztetések kimenetele mindig erősen befolyásolja a befektetői hangulatot és a devizaárfolyamokat. A piac optimista, és eredményes tárgyalásokkal számol, ami tovább erősítheti a magyar deviza pozícióját.

Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd

Orbán Balázs

Facebook

Idézőjel

Ha létezik aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van

Magyarország és az Egyesült Államok együttműködése ma minden korábbinál erősebb – politikai, gazdasági és stratégiai értelemben egyaránt.

***

 

