Washingtoni tárgyalás: itt a bizonyíték, hogy nem Magyar Péter miatt erősödik a forint

Irány a Fehér Ház! – Orbán Viktorék hamarosan útra kelnek (FOTÓ)
Rövidesen megkezdődik a magyar-amerikai csúcs.
Nagy várakozásokkal tekintenek az elemzők Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalására az elemzők. Az amerikai fővárosban lökést kaphat a magyar gazdaság is.
Hetek óta a nemzetközi hírügynökségek, az ATV és az RTL műsorai, valamint banki elemzők Magyar Pétert emlegetik a forint erősödésének okaként. Orbán Viktor washingtoni látogatása azonban rácáfolt a liberális állításokra. A magyar deviza ezen a héten is kiválóan teljesített, még akkor is, amikor a dollár globális erősödésen ment keresztül – írta a Index. Az euróval szembeni árfolyam a 386-os szint alá süllyedt, elérve ezzel másfél éves csúcsát.
A hazai fizetőeszköz a feltörekvő piacok devizáihoz képest is érzékenyebb a dollár mozgásaira, most mégis kiemelkedik a csoportból. Az elmúlt öt kereskedési nap alatt a régiós versenytársakhoz viszonyítva majdnem 0,5 százalékos erősödést mutatott – hangsúlyozták a lapnak a CIB elemzői. Az euró–forint-keresztárfolyam másfél éves csúcsra emelkedett, az elemzés lezárásakor már a 386-os szintet tesztelte.
A dollárral szemben nem ilyen látványos a felértékelődés: a dollár–forint-kurzus a 330-es szint felett stabilizálódott. Ez kedvező fejlemény, hiszen korábban a forint a régiós devizák közül az egyik legérzékenyebb volt a dollár erősödésére.
A CIB szakértői szerint a jelenlegi erősödés hátterében többek között a magas kamatszint áll. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelentős kamatkülönbözetet tart fenn mind a nagy központi bankokhoz, mind a régiós jegybankokhoz képest, ami vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára. Emellett a pénteki amerikai–magyar kétoldalú tárgyalások pozitív várakozásokat keltenek a piacon.
Ha Washingtonban kedvező megállapodások születnek, az rövid távon további lendületet adhat a forintnak”
– fogalmaztak az elemzők. Az ilyen egyeztetések kimenetele mindig erősen befolyásolja a befektetői hangulatot és a devizaárfolyamokat. A piac optimista, és eredményes tárgyalásokkal számol, ami tovább erősítheti a magyar deviza pozícióját.
Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd
Magyarország és az Egyesült Államok együttműködése ma minden korábbinál erősebb – politikai, gazdasági és stratégiai értelemben egyaránt.
