Washingtoni tárgyalás: itt a bizonyíték, hogy nem Magyar Péter miatt erősödik a forint

Hetek óta a nemzetközi hírügynökségek, az ATV és az RTL műsorai, valamint banki elemzők Magyar Pétert emlegetik a forint erősödésének okaként. Orbán Viktor washingtoni látogatása azonban rácáfolt a liberális állításokra. A magyar deviza ezen a héten is kiválóan teljesített, még akkor is, amikor a dollár globális erősödésen ment keresztül – írta a Index. Az euróval szembeni árfolyam a 386-os szint alá süllyedt, elérve ezzel másfél éves csúcsát.

Orbán Viktor az első közép-európai kormányfő, akit második ciklusa alatt Washingtonban fogad Donald Trump / Forrás: Evan Vucci /Pool / AFP