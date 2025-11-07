„Ha létezik aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van.

Magyarország és az Egyesült Államok együttműködése ma minden korábbinál erősebb – politikai, gazdasági és stratégiai értelemben egyaránt.

A béke, a családi értékek és a bevándorlás kérdésében teljes az összhang Budapest és Washington között. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott: »Ez egy bajtársias viszony: az amerikai elnök az amerikai nép érdekeit, én pedig a magyar nép érdekeit képviselem«.

Ez a partnerség nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul. Ma már 1400 amerikai vállalat működik Magyarországon, több mint 100 ezer magyar embernek adva munkát. Csak idén tíz, százmillió dollárt meghaladó beruházás valósulhat meg. Mindez annak köszönhető, hogy helyreállt a bizalom, és újra erős alapokon nyugszik a magyar–amerikai gazdasági együttműködés.

Nem volt ez mindig így. Sajnos volt idő, amikor a globalista adminisztráció politikai és pénzügyi eszközökkel próbálta büntetni Magyarországot, akadályozva a fejlesztéseket és a stratégiai partnerséget. Ennek most vége.