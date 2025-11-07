A The Hill szerint egyértelmű: ez a Trump–Orbán-találkozó legfőbb tétje
A washingtoni lap szerint a magyar kormányfőt tíz hónap késéssel fogadja a Fehér Ház.
Magyarország és az Egyesült Államok együttműködése ma minden korábbinál erősebb – politikai, gazdasági és stratégiai értelemben egyaránt.
„Ha létezik aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van.
A béke, a családi értékek és a bevándorlás kérdésében teljes az összhang Budapest és Washington között. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott: »Ez egy bajtársias viszony: az amerikai elnök az amerikai nép érdekeit, én pedig a magyar nép érdekeit képviselem«.
Ez a partnerség nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul. Ma már 1400 amerikai vállalat működik Magyarországon, több mint 100 ezer magyar embernek adva munkát. Csak idén tíz, százmillió dollárt meghaladó beruházás valósulhat meg. Mindez annak köszönhető, hogy helyreállt a bizalom, és újra erős alapokon nyugszik a magyar–amerikai gazdasági együttműködés.
Nem volt ez mindig így. Sajnos volt idő, amikor a globalista adminisztráció politikai és pénzügyi eszközökkel próbálta büntetni Magyarországot, akadályozva a fejlesztéseket és a stratégiai partnerséget. Ennek most vége.
A béke helyreállítása és az észszerűség visszahozása a nemzetközi politikába – ez a legfőbb célunk. Orbán Viktor szerint az amerikai elnök »a béke embere«, aki már több konfliktust lezárt, és most az orosz–ukrán háború befejezését tekinti a legfontosabb feladatának.
Európában ezzel szemben Brüsszel továbbra is a harctéri megoldásokban hisz – »olyan illúzióban, amibe komoly ember nem ringathatja magát«. Magyarország továbbra sem ad pénzt, katonát és fegyvert a háborúhoz, de segítünk humanitárius alapon. Ez a józan, felelős, magyar út.
»A mostani tárgyalási témák közül a legsúlyosabb és legfontosabb a magyar családok és vállalatok számára a szankciók kérdése. Nem ajándékot kérünk, hanem belátást: annak felismerését, hogy az energiaszankciók a tenger nélküli, közép-európai országokat hozzák lehetetlen helyzetbe«.
Magyarország következetes, a nemzeti érdeket képviseli, és azokkal keresi a partnerséget, akik békét és stabilitást akarnak – nem háborút és káoszt.”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos