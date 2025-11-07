Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs gazdaság aranykor Magyarország Egyesült Államok

Ha létezik aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van

2025. november 07. 14:00

Magyarország és az Egyesült Államok együttműködése ma minden korábbinál erősebb – politikai, gazdasági és stratégiai értelemben egyaránt.

2025. november 07. 14:00
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Ha létezik aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van.

Magyarország és az Egyesült Államok együttműködése ma minden korábbinál erősebb – politikai, gazdasági és stratégiai értelemben egyaránt.

A béke, a családi értékek és a bevándorlás kérdésében teljes az összhang Budapest és Washington között. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott: »Ez egy bajtársias viszony: az amerikai elnök az amerikai nép érdekeit, én pedig a magyar nép érdekeit képviselem«.

Ez a partnerség nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul. Ma már 1400 amerikai vállalat működik Magyarországon, több mint 100 ezer magyar embernek adva munkát. Csak idén tíz, százmillió dollárt meghaladó beruházás valósulhat meg. Mindez annak köszönhető, hogy helyreállt a bizalom, és újra erős alapokon nyugszik a magyar–amerikai gazdasági együttműködés.

Nem volt ez mindig így. Sajnos volt idő, amikor a globalista adminisztráció politikai és pénzügyi eszközökkel próbálta büntetni Magyarországot, akadályozva a fejlesztéseket és a stratégiai partnerséget. Ennek most vége.

A béke helyreállítása és az észszerűség visszahozása a nemzetközi politikába – ez a legfőbb célunk. Orbán Viktor szerint az amerikai elnök »a béke embere«, aki már több konfliktust lezárt, és most az orosz–ukrán háború befejezését tekinti a legfontosabb feladatának.

Európában ezzel szemben Brüsszel továbbra is a harctéri megoldásokban hisz – »olyan illúzióban, amibe komoly ember nem ringathatja magát«. Magyarország továbbra sem ad pénzt, katonát és fegyvert a háborúhoz, de segítünk humanitárius alapon. Ez a józan, felelős, magyar út.

»A mostani tárgyalási témák közül a legsúlyosabb és legfontosabb a magyar családok és vállalatok számára a szankciók kérdése. Nem ajándékot kérünk, hanem belátást: annak felismerését, hogy az energiaszankciók a tenger nélküli, közép-európai országokat hozzák lehetetlen helyzetbe«.

Magyarország következetes, a nemzeti érdeket képviseli, és azokkal keresi a partnerséget, akik békét és stabilitást akarnak – nem háborút és káoszt.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. november 07. 15:25
Csak a süket propaganda megy, valódi fejlődés, új egyezmények nincsenek. Magyarországnak már azt is engedélyeztetnie kell Amerikával, hogy olajat importálhasson. Büszke, szabad ország.
Válasz erre
0
0
lemez
2025. november 07. 14:37
Az amerikai fütöelem sokkal rosszab minösègü mint az orosz.Olvastam.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. november 07. 14:10
Az aranykor,meg a repülőrajt….csak rámegy az ország…😥
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!