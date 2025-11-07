Ft
11. 07.
péntek
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fehér Ház United States Secret Service Blair House

Bemutatjuk, kik védik Orbánt Washingtonban

2025. november 07. 11:38

Marcona őrök sokasága, ez tiszta sor. De kik ezek a kőkemény urak és hölgyek? Mutatjuk!

2025. november 07. 11:38
null

Egy korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy a hivatalos látogatásra érkező magyar miniszterelnök valószínűleg akkor sem fog átsétálni szállásáról a Fehér Házba (bár a fapados repülőút után bármi elképzelhető), ha egyébként bő egy perc alatt odaérne a Blair House-ból az elnöki rezidenciába Donald Trumphoz. 

Ami egyébként egy igen impozáns, és nagyon jól védett hely.

Éppen ezért érdemes talán tisztázni a kérdést: vajon ki védi ilyenkor a magyar miniszterelnököt? A magyar titkosszolgálat? Az amerikai? 

A válasz röviden az, hogy mindkettő. Hosszabban meg ennél picit érdekesebb a protokoll: amikor egy külföldi állam- vagy kormányfő (pl. Orbán Viktor) hivatalos látogatáson tartózkodik Washingtonban, elméletileg a United States Secret Service (USSS) látja el a személyes és közvetlen védelmét az ország területén.

Ez magában foglalja: 

  • a szálláshely (pl. Blair House) teljes lezárását és védelmét,
  • a közlekedési útvonalak biztosítását,
  • a Fehér Házba való áthaladás koordinálását (az előbbi cikkünkben már említett konvojét),
  • valamint a helyszíni védelem biztosítását minden hivatalos programhelyszínen.

A Secret Service-nek ekkor abszolút joghatósága van az amerikai területen — tehát az ő döntésük a végső a biztonsági protokollban. Ez egyébként logikus is lenne, elvégre ők ismerik vérprofi módon a bejárandó helyszínt. 

Ugyanakkor magyar oldalról: a TEK (Terrorelhárítási Központ) is részt vesz a munkában, amely a miniszterelnök személyi védelmét Magyarországon és külföldön ellátja.

A TEK nemzetközi védelmi egységként is működik, és 

külföldi hivatalos utakra is elkíséri a miniszterelnököt.

Ők egyébként fegyveresen, de diplomáciai státuszban vannak jelen (ún. protective detail formájában), és együttműködnek a USSS-szel. Jelesül közöüsen tervezik meg az esemény védelmét, összehangolják a kommunikációs csatornáikat, hogy zökkenőmentesen tudjanak fellépni, és együtt dolgozzák ki a vészhelyzeti menekítési és egészségügyi protokollt is. 

Érdemes hozzáfűzni: bár a TEK-eseknél is van fegyver, elméletileg nem végezhetnek önálló fegyveres műveletet amerikai területen, csak a Secret Service-szel egyeztetve, közös parancsnoki rendszerben.

Az esemény biztosításában persze alsóbb biztonsági szintenek is részt vehetnek különféle szereplők, így a washingtoni rendőrség például a távolabbi utak lezárásában, az amerikai külügy segíthet a helyszínbiztosításban, a Fehér Háznak meg van saját biztonsági szolgálata is a Secret Service egyik alosztályaként, az épületegyüttesen belül ők felelnek általában is a biztonságért. Emellett nyilván a belső és külső hírszerzés (FBI, CIA) is odateszi a maga jelentését is a megfelelő asztalokra.

Nyitókép: Secret Service-ügynök munkában. Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

madre79
2025. november 07. 13:00
Csak vigyázzanak rá, mert az ország sorsa tőle függ! A szemétláda fostos meg hamarosan megkapja a neki járó jutalmat a választáson!
Válasz erre
1
0
The Loner
•••
2025. november 07. 12:57 Szerkesztve
Gubbio 2025. november 07. 12:40 "Nem sok LGBTQ+ tag van a Secret Service-ben és a TEK-ben..." Le vannak maradva a haladó országokkal szemben." A védelemhez nem meleg, hanem hidegfejű és cool csávok kellenek.”
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. november 07. 12:40
Nem sok LGBTQ+ tag van a Secret Service-ben és a TEK-ben... Le vannak maradva a haladó országokkal szemben.
Válasz erre
1
1
The Loner
•••
2025. november 07. 12:32 Szerkesztve
Poloskának erre soha nem lesz szüksége, turistákat nem a Secret Service szokta védeni. :) A Blair House-t meg megnézheti Viktor Facebookján, vagy majd valamelyik sajtófotós készít róla pár képet, hogy legalább fotón láthassa, hol laknak a nemzetközileg is elismert nagy formátumú államférfiak, mint Dr. Orbán Viktor.Magyarország Miniszterelnöke. :))
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!