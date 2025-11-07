Bemutatjuk, kik védik Orbánt Washingtonban

A válasz röviden az, hogy mindkettő. Hosszabban meg ennél picit érdekesebb a protokoll: amikor egy külföldi állam- vagy kormányfő (pl. Orbán Viktor) hivatalos látogatáson tartózkodik Washingtonban, elméletileg a United States Secret Service (USSS) látja el a személyes és közvetlen védelmét az ország területén.

Ez magában foglalja:

a szálláshely (pl. Blair House) teljes lezárását és védelmét,

a közlekedési útvonalak biztosítását,

a Fehér Házba való áthaladás koordinálását (az előbbi cikkünkben már említett konvojét),

valamint a helyszíni védelem biztosítását minden hivatalos programhelyszínen.

A Secret Service-nek ekkor abszolút joghatósága van az amerikai területen — tehát az ő döntésük a végső a biztonsági protokollban. Ez egyébként logikus is lenne, elvégre ők ismerik vérprofi módon a bejárandó helyszínt.