Bemutatjuk, kik védik Orbánt Washingtonban

Gondolom, nem gyalog: megnéztük, hogyan juthat el Orbán Viktor a hotelből Donald Trumphoz
Simán át lehetne sétálni a hotelből a Fehér Házba, mégsem valószínű, hogy így tesznek majd. Mutatjuk, miért!
Marcona őrök sokasága, ez tiszta sor. De kik ezek a kőkemény urak és hölgyek? Mutatjuk!
Egy korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy a hivatalos látogatásra érkező magyar miniszterelnök valószínűleg akkor sem fog átsétálni szállásáról a Fehér Házba (bár a fapados repülőút után bármi elképzelhető), ha egyébként bő egy perc alatt odaérne a Blair House-ból az elnöki rezidenciába Donald Trumphoz.
Ami egyébként egy igen impozáns, és nagyon jól védett hely.
Ami egyébként egy igen impozáns, és nagyon jól védett hely.
Az amerikai elnök a Fehér Ház tőszomszédságában látja majd vendégül a magyar kormányfőt.
Éppen ezért érdemes talán tisztázni a kérdést: vajon ki védi ilyenkor a magyar miniszterelnököt? A magyar titkosszolgálat? Az amerikai?
A válasz röviden az, hogy mindkettő. Hosszabban meg ennél picit érdekesebb a protokoll: amikor egy külföldi állam- vagy kormányfő (pl. Orbán Viktor) hivatalos látogatáson tartózkodik Washingtonban, elméletileg a United States Secret Service (USSS) látja el a személyes és közvetlen védelmét az ország területén.
Ez magában foglalja:
A Secret Service-nek ekkor abszolút joghatósága van az amerikai területen — tehát az ő döntésük a végső a biztonsági protokollban. Ez egyébként logikus is lenne, elvégre ők ismerik vérprofi módon a bejárandó helyszínt.
Ugyanakkor magyar oldalról: a TEK (Terrorelhárítási Központ) is részt vesz a munkában, amely a miniszterelnök személyi védelmét Magyarországon és külföldön ellátja.
A TEK nemzetközi védelmi egységként is működik, és
külföldi hivatalos utakra is elkíséri a miniszterelnököt.
Ők egyébként fegyveresen, de diplomáciai státuszban vannak jelen (ún. protective detail formájában), és együttműködnek a USSS-szel. Jelesül közöüsen tervezik meg az esemény védelmét, összehangolják a kommunikációs csatornáikat, hogy zökkenőmentesen tudjanak fellépni, és együtt dolgozzák ki a vészhelyzeti menekítési és egészségügyi protokollt is.
Érdemes hozzáfűzni: bár a TEK-eseknél is van fegyver, elméletileg nem végezhetnek önálló fegyveres műveletet amerikai területen, csak a Secret Service-szel egyeztetve, közös parancsnoki rendszerben.
Az esemény biztosításában persze alsóbb biztonsági szintenek is részt vehetnek különféle szereplők, így a washingtoni rendőrség például a távolabbi utak lezárásában, az amerikai külügy segíthet a helyszínbiztosításban, a Fehér Háznak meg van saját biztonsági szolgálata is a Secret Service egyik alosztályaként, az épületegyüttesen belül ők felelnek általában is a biztonságért. Emellett nyilván a belső és külső hírszerzés (FBI, CIA) is odateszi a maga jelentését is a megfelelő asztalokra.
Nyitókép: Secret Service-ügynök munkában. Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP