Brutális merénylet a Fehér Ház közelében: migráns gyilkolt meg egy nemzeti gárdistát

Migránsok erőszakoltak meg egy menyasszonyt
Az autóból rángatták ki, a vőlegényt pedig kényszerítették, hogy végignézze a brutális támadást.
Egy másik katonát pedig életveszélyesen megsebesített – jelentette Donald Trump amerikai elnök.
Meghalt a Washingtonban szerdán merénylet áldozatává vált egyik katona, a Nemzeti Gárda tagja – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a hálaadás napja alkalmából katonáknak tartott videókonferencia keretében közölte, hogy Sarah Beckstrom belehalt sebesüléseibe.
A 20 éves Sarah Beckstromra és társára, a 24 éves Andrew Wolfe-ra Washington belvárosában támadt rá lőfegyverrel egy afgán állampolgárságú menekült.
Donald Trump elmondta, hogy Andrew Wolfe állapota továbbra is súlyos, az „életéért küzd”.
Sarah Beckstrom és Andrew Wolfe a nyugat-virginiai Nemzeti Gárda tagjaiként hálaadás idejére önként vállalták, hogy a fővárosban maradnak szolgálatra, ahol a közbiztonság javítását célzó intézkedéssorozat keretében a helyi hatóságokat támogatták.
Donald Trump az elhunyt katonát kiváló személyiségként méltatta, aki 2023 júniusa óta szolgált a Nemzeti Gárdában. Beszámolt arról is, hogy a szülők ott voltak a kórházban a halálakor.
Ezt is ajánljuk a témában
Az autóból rángatták ki, a vőlegényt pedig kényszerítették, hogy végignézze a brutális támadást.
Jeannine Pirro, a főváros szövetségi ügyésze csütörtöki sajtótájékoztatón közölte: az eddigi nyomozás kiderítette, hogy az elkövető, a 29 éves Rahmanullah Lakanwal autóval utazott mintegy négyezer kilométert a fővárosba Washington állambeli lakhelyéről. Tettének pontos indítékát egyelőre nem ismerik. Hozzátette, hogy a férfi legsúlyosabb felelősségre vonásra számíthat, a végső vádak pedig a két áldozat állapotától függenek.
Pam Bondi igazságügyi miniszter egy csütörtök reggeli interjúban a Fox News hírtelevízióban utalt arra, hogy amennyiben a katonák nem épülnek fel, az ügyészség halálbüntetést kezdeményező vádiratot állít össze.
Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy házkutatást tartanak az elkövető otthonában, a környezetében élőket pedig kihallgatják a nyomozás keretében, amely terrortámadás gyanújával zajlik.
John Ratcliffe, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója a Fox Newsnak adott nyilatkozatában közölte, hogy a merénylő az afgán hadsereg katonájaként együttműködött az amerikai hadsereggel és a CIA-val a dél-afganisztáni Kandahárban, ahol az Egyesült Államok egyik legjelentősebb támaszpontja működött 2021 előtt.
Rahmanullah Lakanwal 2021-ben érkezett az Egyesült Államokba a Biden-kormány által indított program keretében, amelyben több tízezer afgánt evakuáltak és telepítettek át a kivonulást követően. A férfi a családjával érkezett, majd 2024-ben menedékkérelmet adott be, amely alapján idén áprilisban menekültstátuszt kapott.
Az amerikai kormány a szerdai támadást követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti az afgán állampolgárok menedékkérelmeinek elbírálását, miután kiderült, hogy az elkövető is menekültként tartózkodott az Egyesült Államokban.
Donald Trump a támadás után kiadott első videóüzenetében kijelentette, hogy minden, a Biden-kormány idején az Egyesült Államokba érkezett külföldit újra át kell vizsgálni. Hozzátette: minden szükséges intézkedést meg kell hozni annak érdekében, hogy eltávolítsanak
bármely külföldit, bármely országból is érkezett, aki nem tartozik ide, és országunknak nem származik haszna belőle”.
Az elnök azt is megerősítette, hogy a főváros közbiztonságának megerősítése érdekében indított műveletet kiterjesztik, és további 500 nemzeti gárdistát vezényelnek Washingtonba.
A közbiztonsági intézkedések keretében a Nemzeti Gárda több mint kétezer tagját mozgósították. Naponta több százan vannak szolgálatban Washington közterein augusztus óta, hogy segítsék a bűncselekmények elleni hatósági fellépést. A Nemzeti Gárda több más amerikai nagyvárosban is jelen van támogató szerepben.
(MTI)
Nyitókép: Celal Gunes / ANADOLU / Anadolu via AFP