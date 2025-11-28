Brutális merénylet a Fehér Ház közelében: migráns gyilkolt meg egy nemzeti gárdistát

Jeannine Pirro, a főváros szövetségi ügyésze csütörtöki sajtótájékoztatón közölte: az eddigi nyomozás kiderítette, hogy az elkövető, a 29 éves Rahmanullah Lakanwal autóval utazott mintegy négyezer kilométert a fővárosba Washington állambeli lakhelyéről. Tettének pontos indítékát egyelőre nem ismerik. Hozzátette, hogy a férfi legsúlyosabb felelősségre vonásra számíthat, a végső vádak pedig a két áldozat állapotától függenek.

Pam Bondi igazságügyi miniszter egy csütörtök reggeli interjúban a Fox News hírtelevízióban utalt arra, hogy amennyiben a katonák nem épülnek fel, az ügyészség halálbüntetést kezdeményező vádiratot állít össze.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy házkutatást tartanak az elkövető otthonában, a környezetében élőket pedig kihallgatják a nyomozás keretében, amely terrortámadás gyanújával zajlik.

John Ratcliffe, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója a Fox Newsnak adott nyilatkozatában közölte, hogy a merénylő az afgán hadsereg katonájaként együttműködött az amerikai hadsereggel és a CIA-val a dél-afganisztáni Kandahárban, ahol az Egyesült Államok egyik legjelentősebb támaszpontja működött 2021 előtt.