Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Itt van Trump teljes mai programja – erre számíthat a magyar delegáció!

2025. november 07. 07:09

Sűrű napja lesz, az egyszer biztos.

Itt van Trump teljes mai programja – erre számíthat a magyar delegáció!

2025. november 07. 07:09

Sűrű napja lesz, az egyszer biztos.

2025. november 07. 07:09
null

A Roll Call oldalon, amely 1955 óta gyűjti a legfrissebb híreket a Capitoliumból, megtekinthető Donald Trump pénteki nyilvános programja. A gyűjtés szerint Trump washingtoni idő szerint

  • 9:00-kor sajtótájékoztatót tart a Fehér Házban
  • 11:30-kor nyilvános sajtóesemény keretei között üdvözli Orbán Viktort
  • 11:45-től zártkörű, kétoldalú munkaebéden vesz részt Magyarország miniszterelnökével
  • 14:00-kor sajtótájékoztatót tart
  • majd 15:30-kor elindul a Fehér Házból Palm Beach, Florida felé, ahová 17:55-kor érkezik meg.

Mi Orbán Viktor programja?

A fenti – helyi idő szerint 11:30-kor, magyar idő szerint 17:30-kor kezdődő – munkaebéddel egybekötött találkozón magyar részről Szijjártó Péter, Lázár János, Orbán Balázs, Máté János és Bíró Marcell, amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter lesz jelen a sajtóinformációk szerint. 

Úgy tudni, hogy a tárgyalás után a magyar delegáció visszatér a magyar nagykövetségre, kiértékelni a fejleményeket, majd Orbán Viktor a nap végén újra találkozik J. D. Vance alelnökkel.

A legfontosabb megállapodás a Trump-Orbán találkozón

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval – közölte a tárcavezető pénteken Washingtonban.

Ezért kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából, hogy a nukleáris energiához kapcsolódó kapacitásokat növelni tudjuk.

És ahhoz, hogy növelni tudjuk a nukleáris kapacitásokat, több nukleáris fűtőelemre van szükség” – húzta alá.

Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP

 

