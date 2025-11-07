Itt van Trump teljes mai programja – erre számíthat a magyar delegáció!

Kiszivárgott Orbán Viktor programja: már azt is lehet tudni, mikor találkozik Trumppal a Fehér Házban
Nagyon sűrű péntek elé néz a miniszterelnök.
Sűrű napja lesz, az egyszer biztos.
A Roll Call oldalon, amely 1955 óta gyűjti a legfrissebb híreket a Capitoliumból, megtekinthető Donald Trump pénteki nyilvános programja. A gyűjtés szerint Trump washingtoni idő szerint
A fenti – helyi idő szerint 11:30-kor, magyar idő szerint 17:30-kor kezdődő – munkaebéddel egybekötött találkozón magyar részről Szijjártó Péter, Lázár János, Orbán Balázs, Máté János és Bíró Marcell, amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter lesz jelen a sajtóinformációk szerint.
Úgy tudni, hogy a tárgyalás után a magyar delegáció visszatér a magyar nagykövetségre, kiértékelni a fejleményeket, majd Orbán Viktor a nap végén újra találkozik J. D. Vance alelnökkel.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval – közölte a tárcavezető pénteken Washingtonban.
A külügyminiszter szerint az atomenergia témája kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából.
Ezért kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából, hogy a nukleáris energiához kapcsolódó kapacitásokat növelni tudjuk.
És ahhoz, hogy növelni tudjuk a nukleáris kapacitásokat, több nukleáris fűtőelemre van szükség” – húzta alá.
Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP