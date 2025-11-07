Ft
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Fehér Ház Donald Trump Orbán Viktor

Itt van, amire mindenki várt: mutatjuk az első képeket Donald Trump és Orbán Viktor találkozójáról (GALÉRIA)

2025. november 07. 18:42

Már folyamatban az évtized tárgyalása.

2025. november 07. 18:42
null

Mint ismert, pénteken, november 7-én az Egyesült Államokban tárgyal az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció Donald Trump amerikai elnökkel. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a délután folyamán az amerikai küldöttség már megérkezett a Fehér Házhoz.

Orbán Viktor miniszterelnök magyar idő szerint – némi csúszással – 18:30 körül futott be a Fehér Házhoz, ahol Trump fogadta. A magyar kormányfő érkezését egyébként több tucat újságíró várta a világ minden tájáról.

Orbán Viktor Washingtonban

Orbán Viktor Washingtonban

Nyitókép forrása: Saul Loeb / AFP

***

 

freely
2025. november 07. 19:15
Hun vannak a képek?
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 07. 19:13 Szerkesztve
Rodolfoadadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 07. 19:12 Bartus szagod van, te nyamvadt. Inkább fürödj le és moss fogat. A magyarok szája büdös, nem az enyém. MP is megmondta. De ne sírj, majd küldök zsepit. :)
Kanmacska
2025. november 07. 19:10
Itt van az egész tiszás kommandó?
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 07. 19:08
Kanmacskaadadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 07. 19:07 Nevetséges hülyeséget írtál! Trump meghívta Orbánt kőnörögni? Ass kisser. Így nevezik Orbánt. Nyugi, nem kaptok mentességet a trumpi szankciók alól. Súlytalan senkik vagytok. :)
