Itt van, amire mindenki várt: mutatjuk az első képeket Donald Trump és Orbán Viktor találkozójáról (GALÉRIA)

Mint ismert, pénteken, november 7-én az Egyesült Államokban tárgyal az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció Donald Trump amerikai elnökkel. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a délután folyamán az amerikai küldöttség már megérkezett a Fehér Házhoz.

Orbán Viktor miniszterelnök magyar idő szerint – némi csúszással – 18:30 körül futott be a Fehér Házhoz, ahol Trump fogadta. A magyar kormányfő érkezését egyébként több tucat újságíró várta a világ minden tájáról.