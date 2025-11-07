Itt van, amire mindenki várt: mutatjuk az első képeket Donald Trump és Orbán Viktor találkozójáról (GALÉRIA)

Egyre közelebb az évtized találkozója: így érkezett meg az amerikai delegáció a Fehér Házhoz (VIDEÓ)
Minden készen áll a Trump-Orbán találkozóra.
Már folyamatban az évtized tárgyalása.
Mint ismert, pénteken, november 7-én az Egyesült Államokban tárgyal az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció Donald Trump amerikai elnökkel. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a délután folyamán az amerikai küldöttség már megérkezett a Fehér Házhoz.
Orbán Viktor miniszterelnök magyar idő szerint – némi csúszással – 18:30 körül futott be a Fehér Házhoz, ahol Trump fogadta. A magyar kormányfő érkezését egyébként több tucat újságíró várta a világ minden tájáról.
Nyitókép forrása: Saul Loeb / AFP
