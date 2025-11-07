Óriási változások, itt a nyugati nyitás: Trump elnök hallgat Orbán Viktorra a háború ügyében

Hivatalos a bejelentés, s mire az olvasó a kezébe veszi a lapot, Orbán Viktor már a repülőn lesz: november 7-én Donald Trump amerikai elnök fogadja a magyar miniszterelnököt Washingtonban, ahová a Mandiner is elkíséri. A magyar delegáció amerikai idő szerint csütörtök délután érkezik az amerikai fővárosba, és szombat reggel indul haza. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az október 30-ai kormányinfón arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a találkozón „energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodásról szóló döntések is születni fognak”.

Célegyenesben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállítása

Emlékezetes: Orbán Viktor nyár végére ígért egy nagy magyar–amerikai gazdasági csomagot. Az elemei Donald Trump hivatalba lépése óta megvalósultak, hiszen az eltelt hónapokban – az alapvetően a hazai termelés felfuttatására, az import csökkentésére és az ipar hazacsábítására törekvő amerikai vámpolitika dacára – öt nagy amerikai beruházás is segítette Magyarországot a gazdasági növekedés beindulásában. A New York-i Diligent Corporation szoftverfejlesztő vállalat, amely alapvetően vállalatirányítási és kormányzati szoftverek fejlesztésével foglalkozik, 37 milliárd forintból épít magyarországi bázist; a megújuló energia termeléséhez szükséges eszközöket gyártó, massachusettsi GE Vernova 9,5 milliárdért bővíti termelési kapacitását Veresegyházon; az automatizációval foglalkozó, Missouri állam­beli Emerson 2,5 milliárdért hajt végre bővítést kutatás-fejlesztési területen; a bostoni, ipari szoftvereket fejlesztő Tulip Interfaces 2,3 milliárdot hoz budapesti irodájába; a szingapúri–amerikai Flextronics pedig 2 milliárd forintból bővíti zalaegerszegi elektronikai ipari üzemét.

A magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok rákfenéje ugyanakkor továbbra is a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, amely nélkül gazdasági csomag nem lehet teljes, hiszen az garantálja, hogy az amerikaiaknak Magyarországon (és a magyaroknak az Egyesült Államokban) adózási szempontból megérje befektetniük. Esély van arra, hogy ez a megállapodás az Orbán–Trump-­találkozón megszületik, s így felszámolható lesz a kár, amelyet Joe Biden kormánya és az általa hazánkba küldött, majd távozása óta Magyar­ország-ellenes propagandistaként működő David Pressman nagykövet okozott az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatokban.

Rendszeres tárgyalások, jelzésértékű gesztusok