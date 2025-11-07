Ft
Szijjártó Péter meghúzta a váratlant: ezt tette Washingtonban, amíg mindenki aludt

Washington félmaraton Szijjártó Péter

Szijjártó Péter meghúzta a váratlant: ezt tette Washingtonban, amíg mindenki aludt

2025. november 07. 13:24

Elképesztő fizikai és mentális állóképességről tett tanúbizonyságot a külügyminiszter.

2025. november 07. 13:24
null

Elképesztő fizikai és mentális állóképességről tett tanúbizonyságot Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter Washingtonból, a Trump–Orbán-találkozó napjának hajnalán posztolt közösségi oldalán arról, hogy félmaratont fut. 

Washington még alszik, úgyhogy a szokásos: félmaraton”

 – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

