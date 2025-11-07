Szijjártó Péter meghúzta a váratlant: ezt tette Washingtonban, amíg mindenki aludt

Orbán a második közép-európai vezető, akit fogad Trump
Az első pedig szintén a magyar kormányfő szövetségese, Karol Nawrocki lengyel elnök volt. Mit üzen ez a kiemelt helyzet?
Elképesztő fizikai és mentális állóképességről tett tanúbizonyságot a külügyminiszter.
Elképesztő fizikai és mentális állóképességről tett tanúbizonyságot Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter Washingtonból, a Trump–Orbán-találkozó napjának hajnalán posztolt közösségi oldalán arról, hogy félmaratont fut.
Washington még alszik, úgyhogy a szokásos: félmaraton”
– írta Szijjártó Péter a Facebookon.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala