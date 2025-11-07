Nem mindennapi látvány: így lobog a magyar zászló az amerikai elnök hivatalos vendégházán (VIDEÓ)

„Jetlag? Ugyan már, meló van” – Orbán Viktor elárulta, hogyan telt a Washingtonba tartó repülőút (VIDEÓ)
Szijjártó Péter, Orbán Balázs és Lázár János is megszólalt.
Büszkeség!
Bohár Dániel Washingtonból jelentkezett be legújabb videójával, amelyben megmutatta: a magyar zászló az amerikai elnök hivatalos vendégházán lobog.
Az a tisztelet jele, ha valakit itt fogad az amerikai elnök”
– hangsúlyozta a riporter a felvételben.
