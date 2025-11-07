Ft
11. 07.
péntek
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

magyar zászló Washington Bohár Dániel

Nem mindennapi látvány: így lobog a magyar zászló az amerikai elnök hivatalos vendégházán (VIDEÓ)

2025. november 07. 11:06

Büszkeség!

2025. november 07. 11:06
null

Bohár Dániel Washingtonból jelentkezett be legújabb videójával, amelyben megmutatta: a magyar zászló az amerikai elnök hivatalos vendégházán lobog. 

Az a tisztelet jele, ha valakit itt fogad az amerikai elnök”

– hangsúlyozta a riporter a felvételben. 

Nyitókép: Bohár Dániel Facebook-oldala

 

occidolumen
2025. november 07. 13:02
Minden országnak kitűzik a zászlóját Burmától Argentináig.
Pametan
2025. november 07. 12:33
Ezek mennek, ... meg a bárányfelhők ... 👌😊🌤️
Burg_kastL71-C
•••
2025. november 07. 11:26 Szerkesztve
Valóban nagy történelmi pillanatokat élünk meg és azt hiszem mindannyiunk nevében írhatom, hogy nagyon várjuk a tárgyalások részünkre pozitív eredményeit.
rugbista
2025. november 07. 11:19
Ritka látvány.
