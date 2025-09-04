Támadások rázták meg Izraelt: hiperszonikus rakétát lőttek Jeruzsálemre

Izrael lépett: kitört a szárazföldi háború Gázavárosban
Az izraeli hadsereg megkezdte Gázaváros ostromát.
Egy nap alatt kétszer is támadott Izraelt a jemeni húszi lázadók fegyveres csoportja.
Ezt is ajánljuk a témában
Az izraeli hadsereg megkezdte Gázaváros ostromát.
A lázadók által létrehozott fegyveres erők szóvivője közölte, hogy a támadást hiperszonikus ballisztikus rakétával, a Palesztina–2-vel hajtották végre.
A jemeni húszik, az „Ansar Allah” nevű lázadó mozgalom célpontja ezúttal Jeruzsálem térségében volt.
A szóvivő hozzátette, hogy a lázadó erők dróntámadást is végrehajtottak egy „kritikus fontosságú létesítmény” ellen Tel-Avivban.
Nyitókép: Mohammed HUWAIS / AFP
***