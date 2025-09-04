Ft
jemeni húszik dróntámadás rakéta Izrael Jeruzsálem

Támadások rázták meg Izraelt: hiperszonikus rakétát lőttek Jeruzsálemre

2025. szeptember 04. 08:57

Egy nap alatt kétszer is támadott Izraelt a jemeni húszi lázadók fegyveres csoportja.

2025. szeptember 04. 08:57
Egy napon belül már a második rakétatámadást mérik Izraelre a húszi lázadók – írta a TASZSZ.

A lázadók által létrehozott fegyveres erők szóvivője közölte, hogy a támadást hiperszonikus ballisztikus rakétával, a Palesztina–2-vel hajtották végre.

A jemeni húszik, az „Ansar Allah” nevű lázadó mozgalom célpontja ezúttal Jeruzsálem térségében volt.

A szóvivő hozzátette, hogy a lázadó erők dróntámadást is végrehajtottak egy „kritikus fontosságú létesítmény” ellen Tel-Avivban.

 Nyitókép: Mohammed HUWAIS / AFP

dodek4b
2025. szeptember 04. 10:48
Mire volt ez Jó ? / Mivel jelentős érdemi károkat nem is okoztak./ 1. a háborúból már kihátrálni szándékozó népet , hogy újra megijesszék 2. önvédelmi válaszcsapásokra kapjonak felhatalmazást
Válasz erre
0
0
Bynortx
2025. szeptember 04. 10:48
Annyit azért még jó lett volna megemlíteni, hogy a rakéták nem érték el a céljukat.
Válasz erre
1
0
B_kanya
2025. szeptember 04. 10:47
"neszteklipschik 2025. szeptember 04. 10:37 • Szerkesztve A "békés célú és légynek sem ártó" I R Á N rakétáz az álláhuákbározó arab csicskáin keresztül" Az USA és Németország nem válik résztvevővé az orosz-ukrán konfliktusban azzal, hogy fegyvert és információt szolgáltat az egyik félnek. Most akkor ugye döntsük el...
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. szeptember 04. 10:42
Igazából ezek nem "valódi" hiperszonikus rakéták, "csak" ballisztikus fegyverek, némi trükközéssel végfázisban.
Válasz erre
1
0
