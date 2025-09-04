Támadások rázták meg Izraelt: hiperszonikus rakétát lőttek Jeruzsálemre

A lázadók által létrehozott fegyveres erők szóvivője közölte, hogy a támadást hiperszonikus ballisztikus rakétával, a Palesztina–2-vel hajtották végre.

A jemeni húszik, az „Ansar Allah” nevű lázadó mozgalom célpontja ezúttal Jeruzsálem térségében volt.

A szóvivő hozzátette, hogy a lázadó erők dróntámadást is végrehajtottak egy „kritikus fontosságú létesítmény” ellen Tel-Avivban.

Nyitókép: Mohammed HUWAIS / AFP

