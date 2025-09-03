Ft
Izrael lépett: kitört a szárazföldi háború Gázavárosban

2025. szeptember 03. 08:49

Az izraeli hadsereg megkezdte Gázaváros ostromát.

2025. szeptember 03. 08:49
Izrael megkezdte a szárazföldi hadműveleteket Gázavárosban – jelentette be kedden Ejal Zamir altábornagy, az izraeli vezérkari főnök az ABC News beszámolója szerint. Zamir a tartalékosokhoz intézett beszédében közölte: 

komolyabb támadásokra készülnek, ezért volt szükség az elmúlt hetekben tömeges behívásokra. 

„Már meg is kezdtük a szárazföldi hadműveleteket Gázavárosban” – fogalmazott.

A tartalékosokhoz Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is szólt, aki meghatározó pillanatnak nevezte a mostani helyzetet, és jelezte, hogy mély tisztelettel tekint a szolgálatba álló katonákra. 

Az izraeli hadsereg (IDF) már múlt pénteken veszélyes hadműveleti területnek nyilvánította Gázavárost, jelezve, hogy közel a korábban bejelentett ostrom. 

„Nem várunk tovább” – közölte akkor az IDF, hozzátéve: már a város külső részein is intenzív támadásokat hajtanak végre.

Több tízezer tartalékost terveznek behívni, de a jelentkezők száma elmarad a várttól, mivel sokan családi vagy anyagi okokra hivatkozva mentességet kértek. A sajtó beszámolója ugyanakkor arra utal, hogy több ezren önként jelentkeztek. 

Netanjahu egy vasárnapi kabinetülésen azt is elárulta, hogy Donald Trump amerikai elnök a tűzszünet helyett a katonai megoldást sürgette, és a gázai konfliktus gyors lezárását tanácsolta Izraelnek.

Nyitókép: Eyad BABA / AFP

