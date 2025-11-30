Kegyelmet kért Netanjahu – nem maradt válasz nélkül

A miniszterelnök a kérelme szerint „úgy vélte, és továbbra is úgy véli, hogy személyes érdeke a per teljes lefolytatása, abban a meggyőződésben, hogy az végül teljes felmentéssel zárul. Ugyanakkor kész – ebben az esetben is – a közérdeket saját ügyei elé helyezni”.

Mindezt „az egyszeri és megismételhetetlen lehetőségek” miatt, amelyek jelenleg „az asztalon vannak”, valamint a társadalmi egység helyreállításának szükségessége miatt. „A biztonsági helyzet és a nemzeti érdek megköveteli, hogy kegyelmi kérelmet nyújtson be” – közölte az izraeli kormányfő a kegyelmi kérelem elküldése után közzétett videójában.

Netanjahu azzal is indokolta az elnöknek átadott kérését, hogy Hercognak „jelentős súlyt kell tulajdonítania a miniszterelnök óriási hozzájárulásához Izraelhez és polgáraihoz”. Kiemelte egyebek között katonai szolgálatát, testvére, Joni Netanjahu halálát katonai szolgálata során, valamint saját hosszú közéleti és diplomáciai pályafutását.

A koalíciós pártok képviselői támogatásukat fejezték ki a kegyelmi kérelemmel kapcsolatban, mert szerintük ez egy olyan lépés, amely Izrael állam javát szolgálja.

„Nem lehet kegyelmet adni Netanjahunak bűnösségének beismerése, megbánásának kifejezése és a politikai élettől való azonnali visszavonulása nélkül” – közölte ezzel szemben Jaír Lapíd, a parlamenti ellenzék és a centrista Van jövő párt elnöke.