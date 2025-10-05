„Meghajoltak a terroristák előtt” – kemény figyelmeztetést küldött Európának Benjamin Netanjahu

Elhozza végre Trump terve a békét a Szentföldre? Utánajártunk!
Az izraeli miniszterelnök szerint az európai országoknak irányt kellene váltaniuk.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnapi, az Euronewsnak adott exkluzív interjújában kemény kritikával illette Európát. Az izraeli kormányfő szerint Európa „meghajolt az iszlamisták előtt”. Figyelmeztette azokat az európai országokat, amelyek támogatják a palesztinokat, hogy „ne etessék a krokodilt, mert az végül őket is felfalja”.
Netanjahu a Gázából érkező információkat „propagandának” nevezte, és kijelentette, hogy a nemzetközi médiajelentéseket „elferdítik”, mivel Európa vezetői „meghajoltak a terror előtt”.
Európa távol maradt, mert behódolt a Hamász terrorizmusának”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a palesztin állam közelmúltbeli elismerései „a Hamásznak adott legnagyobb jutalom a holokauszt óta legnagyobb zsidóellenes mészárlás után”.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Európának fel kell lépnie a terrorfenyegetés ellen, mert Izrael „a szabad világ harcát vívja, hogy megakadályozza a barbárok betörését Európába”. Példaként említette az „iráni terror tengelyt, amelyet visszaszorítottunk”. „A Hamász, a Hezbollah és a húszi lázadók, ezek a fanatikus erők nemcsak Izrael ellen harcolnak, hanem
azt skandálják, hogy »Halál Amerikára«, és burkoltan »halál Európára« is”
– mondta Netanjahu.
„Remélem, hogy Európa változtat az irányvonalán” – zárta szavait a kormányfő, kiemelve, hogy Izrael „a szabad világ harcát vívja, hogy megállítsa a barbárok előretörését Európában”.
Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
