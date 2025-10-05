Ft
10. 05.
vasárnap
Európa Benjamin Netanjahu Izrael Hamász

„Meghajoltak a terroristák előtt” – kemény figyelmeztetést küldött Európának Benjamin Netanjahu

2025. október 05. 16:47

Az izraeli miniszterelnök szerint az európai országoknak irányt kellene váltaniuk.

2025. október 05. 16:47
null

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnapi, az Euronewsnak adott exkluzív interjújában kemény kritikával illette Európát. Az izraeli kormányfő szerint Európa „meghajolt az iszlamisták előtt”. Figyelmeztette azokat az európai országokat, amelyek támogatják a palesztinokat, hogy „ne etessék a krokodilt, mert az végül őket is felfalja”. 

Netanjahu a Gázából érkező információkat „propagandának” nevezte, és kijelentette, hogy a nemzetközi médiajelentéseket „elferdítik”, mivel Európa vezetői „meghajoltak a terror előtt”.

Európa távol maradt, mert behódolt a Hamász terrorizmusának”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a palesztin állam közelmúltbeli elismerései „a Hamásznak adott legnagyobb jutalom a holokauszt óta legnagyobb zsidóellenes mészárlás után”.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Európának fel kell lépnie a terrorfenyegetés ellen, mert Izrael „a szabad világ harcát vívja, hogy megakadályozza a barbárok betörését Európába”. Példaként említette az „iráni terror tengelyt, amelyet visszaszorítottunk”. „A Hamász, a Hezbollah és a húszi lázadók, ezek a fanatikus erők nemcsak Izrael ellen harcolnak, hanem

azt skandálják, hogy »Halál Amerikára«, és burkoltan »halál Európára« is”

– mondta Netanjahu.

„Remélem, hogy Európa változtat az irányvonalán” – zárta szavait a kormányfő, kiemelve, hogy Izrael „a szabad világ harcát vívja, hogy megállítsa a barbárok előretörését Európában”.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS 

Türelem
2025. október 05. 19:24
Hajrá Bibi! A tények.....Németország, Franciaország, Spanyolország, Itália, Svédország, Anglia, Írország , Belgium, Hollandia , Ausztria elesett.......a pártok, a kormányok a bevándorlók foglyai, ami döbbenet, Európa felszámolását az európai balliberális zsidóság lelkesen támogatja, beleértve a magyarországi balliberális zsidóságot is, no meg Soros ügynökét, mp-t is az Európa ellenségeinek táborához lehet sorolni...
Válasz erre
0
0
zsuzsa-963
2025. október 05. 19:19
Deir Jaszin és a jeruzsálemi Dávid király szálloda....
Válasz erre
0
0
martymcfly-986
2025. október 05. 18:50
Már nem tudok elhinni semmit, amit mond.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. október 05. 18:17
"Izrael „a szabad világ harcát vívja, hogy megállítsa a barbárok előretörését Európában”... A fajtájuk szervezte és kivitelezte az Európa elleni muszlim sáskajárást! Miről vartyog ez a zsidó?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!