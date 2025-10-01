Elhozza végre Trump terve a békét a Szentföldre? Utánajártunk!

A háttér ismertetésénél nem szabad elfelejteni, hogy 2020-ban egyszer Trump már “megoldotta” az izraeli-palesztin konfliktust. Akkor is letett az asztalra egy béketervet, ami arra épített, hogy rengeteg pénzért a palesztinok majd odaadják az általuk Allah földjének tartott területeket a zsidóknak, és majd szépen elmennek máshova, vagy békében együtt élnek velük.

Trump a jelek szerint nem felejtett és nem tanult. Továbbra is azt gondolja, hogy a közel-keleti konfliktus egy “félreértés”, és ha sok-sok pénzt ad a palesztinoknak, akkor holnap elfelejtik a dzsihadista ideológiájukat, és Ahmed Mózes vállára borulva megy majd kaszinózni Gázában.

A félreértés alapja ott van, hogy a palesztin oldalon már régóta nem a nacionalisták vagy a marxisták (a korábbi nagy palesztin frakciók) fújják a szelet, hanem a dzsihadisták. Ők eleve elutasítanak minden földi élvezetet, és a túlvilágra koncentrálnak: keresik a halált, és mártírok akarnak lenni. Őket nem fogja érdekelni a pénz, amit adnak nekik. Ők most egy dolgot értettek meg: október 7-én megtámadták Izraelt, lemészároltak több mint ezer zsidót, és most jutalmul nem veszítenek földet, maximum le kell tennie “hivatalosan” a fegyvert a Hamásznak, de Gáza jövőbeni felépítéséért és a rendfenntartásért is majd arab államok - köztük Katar, a Hamász finanszírozója! - fog felelni.

A hibák tehát, amiket Trump (azaz Trump csapata) elkövet, ugyanazok, mint 2020-ban, csak a jelentőségük sokkal nagyobb. Amit akkor írtam a “béketervről”, szerintem még most is megállja a helyét: „A béke természetesen fontos dolog, de a Szentföldön nem valamifajta félreértés vagy apró tévedés miatt nincsen béke, hanem mert két nép akarja magának azt a földterületet. [...] Továbbra is lesznek palesztinok és palesztin dzsihadista szervezetek, amelyek zsidók megölésével akarnak majd küzdeni – nem a megvalósítandó béketerv palesztinoknak ítélt területeiért, hanem azokért a területekért, amelyeken jelenleg zsidók élnek, és amelyeket mind a fundamentalista palesztin nacionalizmus, mind az iszlamizmus visszakövetel. Tehát a béke, mint azt New York belvárosában és a Tel Aviv-i kávézókban elképzelik, miszerint nem kell majd bevonulni a seregbe, és nem lesznek támadásokról hírek az izraeli lapok címoldalán, továbbra is az marad, ami – ködös liberális illúzió.”