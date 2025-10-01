Elhozza végre Trump terve a békét a Szentföldre? Utánajártunk!

Csodát tehet Trump Gázában: Amerika különmegbízottja szerint napokon belül változás jöhet az izraeli-palesztin háború ügyében
Trump 21 pontos béketerve figyelembe veszi Izrael aggályait, valamint a régió többi országának aggodalmait is.
Trump nagy álmokkal vág neki a közel-keleti béketeremtéshez, de valószínűnek tűnik, hogy egyelőre még nem jön el a béke a régióban. Elemzésünk!
Donald Trump amerikai elnök letett az asztalra egy “béketervet”, amelynek célja, hogy a Hamász letegye a fegyvert és visszaadja a túszokat (élve vagy holtan) Izraelnek. A terv gyönyörű szólamokat tartalmaz.
Például olyanokat, hogy:
1. Gáza “deradikalizált, terror-mentes övezet lesz”,
2. Gázát újjáépítik a sokat szenvedett gázai lakosok javára, többek között azzal, hogy vámmentes zónát hoznak létre,
3. A háború azonnal véget ér,
4. Minden túszt visszaadnak,
5. A Hamászt leszerelik, aki leadja a fegyvereit, amnesztiát kap, és akár távozhat is,
6. “Független” szervezetek segélyt visznek Gázába,
7. Létrejön Gáza ideiglenes, technokrata kormányzása Tony Blair volt brit kormányfő vezetése alatt (nem vicc, tényleg ez a terv),
8. Mostantól tilos terror-alagutakat és fegyvergyárakat építeni,
9. A “régiós partnerek” garantálják, hogy Gáza nem fog fenyegetést jelenteni Izraelre,
10. “Vallásközi párbeszéd folyamatát hozzák létre a tolerancia és a békés együttélés értékei alapján, hogy megváltoztassák a palesztinok és izraeliek gondolkodásmódját és narratíváit, hangsúlyozva a békéből származó előnyöket.”
És még néhány pont, hasonlóan realisztikusak.
Megdöbbentő — vagy nem megdöbbentő — módon Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Washingtonban igent mondott a kezdeményezésre, és még telefonon elnézést is kellett kérnie azért, mert a nemrég Katarban végrehajtott izraeli légicsapásban elhunyt egy katari biztonsági őr. Arról, hogy mi az egyik lehetséges magyarázat arra, ezt miért tette még, mindjárt írok — de előbb nézzük a béketerv realitásait!
A háttér ismertetésénél nem szabad elfelejteni, hogy 2020-ban egyszer Trump már “megoldotta” az izraeli-palesztin konfliktust. Akkor is letett az asztalra egy béketervet, ami arra épített, hogy rengeteg pénzért a palesztinok majd odaadják az általuk Allah földjének tartott területeket a zsidóknak, és majd szépen elmennek máshova, vagy békében együtt élnek velük.
Trump a jelek szerint nem felejtett és nem tanult. Továbbra is azt gondolja, hogy a közel-keleti konfliktus egy “félreértés”, és ha sok-sok pénzt ad a palesztinoknak, akkor holnap elfelejtik a dzsihadista ideológiájukat, és Ahmed Mózes vállára borulva megy majd kaszinózni Gázában.
A félreértés alapja ott van, hogy a palesztin oldalon már régóta nem a nacionalisták vagy a marxisták (a korábbi nagy palesztin frakciók) fújják a szelet, hanem a dzsihadisták. Ők eleve elutasítanak minden földi élvezetet, és a túlvilágra koncentrálnak: keresik a halált, és mártírok akarnak lenni. Őket nem fogja érdekelni a pénz, amit adnak nekik. Ők most egy dolgot értettek meg: október 7-én megtámadták Izraelt, lemészároltak több mint ezer zsidót, és most jutalmul nem veszítenek földet, maximum le kell tennie “hivatalosan” a fegyvert a Hamásznak, de Gáza jövőbeni felépítéséért és a rendfenntartásért is majd arab államok - köztük Katar, a Hamász finanszírozója! - fog felelni.
A hibák tehát, amiket Trump (azaz Trump csapata) elkövet, ugyanazok, mint 2020-ban, csak a jelentőségük sokkal nagyobb. Amit akkor írtam a “béketervről”, szerintem még most is megállja a helyét: „A béke természetesen fontos dolog, de a Szentföldön nem valamifajta félreértés vagy apró tévedés miatt nincsen béke, hanem mert két nép akarja magának azt a földterületet. [...] Továbbra is lesznek palesztinok és palesztin dzsihadista szervezetek, amelyek zsidók megölésével akarnak majd küzdeni – nem a megvalósítandó béketerv palesztinoknak ítélt területeiért, hanem azokért a területekért, amelyeken jelenleg zsidók élnek, és amelyeket mind a fundamentalista palesztin nacionalizmus, mind az iszlamizmus visszakövetel. Tehát a béke, mint azt New York belvárosában és a Tel Aviv-i kávézókban elképzelik, miszerint nem kell majd bevonulni a seregbe, és nem lesznek támadásokról hírek az izraeli lapok címoldalán, továbbra is az marad, ami – ködös liberális illúzió.”
A nagy kérdés, hogy egyáltalán komolyan gondolják-e ezt a felek. Trump számára elengedhetetlen, hogy a hazai közvélemény előtt béketeremtőnek mutassa magát, hiszen háború-ellenes programmal nyert választást.
Ezen már egyszer nagy csorbát ejtett az egyébként elkerülhetetlen iráni bombázással — nem azért, mert az hibás lett volna (voltaképpen valószínűleg még csak elég sem volt), hanem mert a jelek szerint sosem magyarázta el a híveinek az ellentmondást a “békét a világon mindenhol” és a “Make America Great Again” között. Nem is biztos, hogy ez az ellentmondás feloldható.
Az egyik forgatókönyv, hogy a felek egyáltalán nem gondolják komolyan a Hamász ilyetén való “megjutalmazását”, hanem egyszerűen ki akarják csalni a túszokat a Hamász kezéből, aztán Izrael majd később folytatja, ahol abbahagyta. Erre utalhat, hogy Amerika eközben összevonja erőit a Közel-Keleten, egyes elemzők szerint talán egy újabb iráni “beavatkozásra”. Egy másik lehetőség, hogy Trump komolyan gondolja, de Netanjahu nem — az izraeli miniszterelnök egyszerűen azért mond igent, mert úgy gondolja, a Hamász úgy is elutasító álláspontra helyezkedik majd. Egy harmadik lehetőség, hogy Netanjahu is komolyan gondolja a tervet — talán úgy érzi, ennél jobb alkut már nem fog kötni. Ezt tartom a legkevésbé valószínűnek: az alku valódi elfogadása és realizálása lényegében minden eddig elért izraeli eredményt feladna, és veszélyeztetné Izraelt a jövőben is, hiszen semmilyen valós garanciát nem kapnak arra, hogy Gáza nem lesz a jövőben is egy terrorista-fészek.
Hogy mi fog történni – ezt egyelőre senki sem tudja megjósolni, valószínűleg még maga Trump sem.
Summa summarum: egyelőre még ne reménykedjünk abban, hogy holnap beköszönt a béke a Közel-Keletre.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo