„Izrael biztonsága örök” – a német kancellár békéltetni ment Jeruzsálembe

A látogatás során Merz nem újította meg korábbi meghívását Netanjahu berlini útjára, mondván: jelenleg ez „nem napirendi kérdés”. A döntés hátterében az áll, hogy a miniszterelnök ellen továbbra is érvényben van a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa, amit Netanjahu „nevetséges vádnak” nevezett. Merz ugyanakkor hangsúlyozta: a korábbi fegyverexport-korlátozás „különleges körülmények” miatt született, amely azóta megváltozott.

A két hónapos tűzszünet, amelyet Donald Trump közvetítésével sikerült elérni, stabilizálta a helyzetet, és Berlin újraindította a katonai szállításokat.

Netanjahu a megbeszélésen jelezte, hogy rövidesen a megállapodás „második szakaszába” lépnének, amely többek között izraeli csapatok további kivonását, a Hamász lefegyverzését és nemzetközi békefenntartók megjelenését hozhatja Gázában.

Ugyanakkor ismét kategorikusan elutasította egy palesztin állam létrehozását, amiben nyíltan nézetkülönbség van a kancellárral:

Németország továbbra is a kétállami megoldás híve, de úgy véli, az elismerés csak a békefolyamat végén történhet meg. Merz jordániai látogatásán és Mahmúd Abbásszal folytatott telefonbeszélgetésében is ezt az álláspontot képviselte, sürgetve a palesztin reformokat a „konstruktív szerepvállalás” érdekében.