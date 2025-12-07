Ft
12. 07.
vasárnap
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kancellár Németország Nemzetközi Büntetőbíróság Benjámin Netanjahu

„Izrael biztonsága örök” – a német kancellár békéltetni ment Jeruzsálembe

2025. december 07. 15:19

Friedrich Merz első izraeli látogatásán igyekezett rendezni a feszültségeket Netanjahuval, miután a gázai háború miatt megromlott a kétoldalú viszony.

2025. december 07. 15:19
null

Friedrich Merz német kancellár vasárnap Jeruzsálemben találkozott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és igyekezett helyreállítani a megromlott kapcsolatokat több hónap feszültsége után – írta meg a Financial Times

Bár Merz korábban Izrael egyik legerősebb európai támogatója volt, a gázai hadműveletek civil áldozatainak növekedése és a humanitárius válság miatti nemzetközi bírálatok hatására idén megváltoztatta álláspontját.

Fegyverexportot függesztett fel, ami mélyen megsértette Netanjahut. A sajtótájékoztatón ugyanakkor ismét megerősítette: „Izrael létezése és biztonsága Németország változatlan elkötelezettsége – ma, holnap és mindig”.

A látogatás során Merz nem újította meg korábbi meghívását Netanjahu berlini útjára, mondván: jelenleg ez „nem napirendi kérdés”. A döntés hátterében az áll, hogy a miniszterelnök ellen továbbra is érvényben van a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa, amit Netanjahu „nevetséges vádnak” nevezett. Merz ugyanakkor hangsúlyozta: a korábbi fegyverexport-korlátozás „különleges körülmények” miatt született, amely azóta megváltozott. 

A két hónapos tűzszünet, amelyet Donald Trump közvetítésével sikerült elérni, stabilizálta a helyzetet, és Berlin újraindította a katonai szállításokat.

Netanjahu a megbeszélésen jelezte, hogy rövidesen a megállapodás „második szakaszába” lépnének, amely többek között izraeli csapatok további kivonását, a Hamász lefegyverzését és nemzetközi békefenntartók megjelenését hozhatja Gázában. 

Ugyanakkor ismét kategorikusan elutasította egy palesztin állam létrehozását, amiben nyíltan nézetkülönbség van a kancellárral: 

Németország továbbra is a kétállami megoldás híve, de úgy véli, az elismerés csak a békefolyamat végén történhet meg. Merz jordániai látogatásán és Mahmúd Abbásszal folytatott telefonbeszélgetésében is ezt az álláspontot képviselte, sürgetve a palesztin reformokat a „konstruktív szerepvállalás” érdekében.

Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / AFP

virag-os
2025. december 07. 15:58
"Izrael létezése és biztonsága Németország változatlan elkötelezettsége – ma, holnap és mindig”. Addig amíg megint változik a hozzáállása. Ma ezt mondja, holnap meg mást mond. Ilyen ember aki állandóan mást mond, hogy lehet egy ország vezetője ?
vakiki
2025. december 07. 15:53
Európában is békéltetni kellene, nemcsak Izraelben!
csulak
2025. december 07. 15:49
semmi sem orok
tasijani22000
•••
2025. december 07. 15:41 Szerkesztve
youtube.com/shorts/QrG0GNgBPAU youtube.com/shorts/Badh7OcFyEg youtube.com/watch?v=7ARtGrSrvCA youtube.com/watch?v=TY2DKzastu8
