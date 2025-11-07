Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Tarr Zoltán Kollár Kinga Magyar Péter Kulja András

Sorra szedi áldozatait saját pártján belül a Tisza vezére

2025. november 07. 09:06

A kérdés már csak az, hogy mi lesz a 106 egyéni képviselővel, ha közülük valaki „elszólja magát”. Ennyi embert még Magyar Péter sem tud folyamatosan ellenőrizni.

2025. november 07. 09:06
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Nem nyilatkozom – ezt mondta az Európai Parlament folyosóján a „választást kell nyerni, és utána mindent lehet” elszólásáról elhíresült tiszás EP-képviselő Tarr Zoltán a Hír Tv riporterének kérdésére, amikor a Tisza adatbotrányáról kérdezték volna. Tarr a felszólalására hivatkozva igyekezett kimenekülni a helyzetből, de meglehetősen idegesnek tűnt. Valószínűleg nem véletlen, hogy a képviselő ennyire feszült, hiszen a legújabb hírek arról szólnak, hogy egyre nehezebben viseli a mellőzést, miután ominózus kijelentése után Magyar Péter állítólag letiltotta őt minden nyilvános szereplésről.

Magyar Péter
Ma már nem látni Magyar Péter mellett Tarr Zoltánt (Forrás:Fotó: MTI/Purger Tamás)

A kampányfőnökkel is összerúgta már a port Magyar Péter

Ugyancsak a Nyugati Fény szellőztette meg azt is, hogy nagyon megromlott a viszony Magyar Péter és a kampányfőnöki feladatokat januártól ellátó Tóth Péter, az angyalföldi szocialista polgármester, Tóth József fia között. Pedig a kampánymenedzser akkori interjújában még azt mondta, hogy 

„Magyar Péter hosszú utat járt be az elmúlt egy évben. Emberileg nagyon sokat fejlődött.”

Azt nem tudjuk, hogy Tóthnak mennyire változott a véleménye Magyarról, 

de az biztos, hogy egyvalamiben nem fejlődött a Tisza vezére: továbbra is egyszemélyes a pártja, még mindig one man show-t játszik, 

és ha valaki a elszólja magát a Tisza Pártban, vagy olyat mond, ami miatt Magyarnak védekeznie, magyarázkodnia kell, akkor teketóriázás nélkül leszedi őt a tábláról. 

Emlékezetes, először a szintén EP-képviselő Kollár Kinga járt így, aki áprilisban az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottság ülésén – angolul felszólalva – hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását.

Úgy fogalmazott: „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára.” Ennek kapcsán pedig azt fejtegette, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.

Ennek pedig szerinte az a pozitív oldala, hogy 

a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. 

„És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban” – fogalmazott Kollár. 

Kijelentéséből hatalmas botrány lett, és hiába a kétségbeesett erőlködés, a félreérthetetlen mondatokat nem lehetett kimagyarázni. A képviselőt Magyar azonnal visszavonat az első sorból, annyira, hogy Kollár még a Fővárosi Közgyűlés ülésére sem merte betenni a lábát, ahol egyébként szintén képviselő. 

A politikus azóta sem szólalt meg a nyilvánossá előtt, bár májusban ismét bekerült a hírekbe egy európai parlamenti felszólalással, amelyben az ú gyülekezései törvény miatt aggodalmaskodott.

Rossz ötlet volt a vita és a lökdösődés is

Bár nem szólta el magát, de 

hasonló sorsra jutott a Tisza korábbi egészségügyi szakpolitikusa, a Magyar Péterrel sokszor együtt mutatkozó Kulja András, 

akinek a Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott televíziós vitája jelentette a végállomást. Kulja még a tiszások szerint is alulmaradt a vitában, amelyben leginkább csak személyeskedésre futotta erejéből. 

Hogy a Tisza mennyire égette meg magát a vitával azt jól jelzi, hogy Magyar Péter már Kulja utódjának, az egészségügyi miniszternek szánt Hegedűs Zsoltnak már meg sem engedte, hogy leüljön vitázni az államtitkárral. 

Volt azonban olyan is, akit nem kellett küldeni, ment magától is: bár a Tisza fővárosi frakcióvezetője Ordas Eszter nem tett botrányos kijelentéseket, júliusban mégis lemondott a Tisza fővárosi frakciójának vezetéséről. Bár Ordas családi okokra hivatkozott, a hírek szerint inkább Magyar Péter agresszív stílusa állt a távozás hátterében. 

A kollégánk lökdösése miatt eljárás alá vont, majd fegyverviselése miatt feljelentett Ruszin-Szendi Romuluszt sem látjuk mostanában nyilatkozni, pedig azelőtt sokkal beszédesebb volt. Feltételezhetően Magyar Péternek az sem tetszett, hogy a volt vezérkari főnök a sorkatonaság visszaállításával riogatott az egyik fórumon. 

Akik eddig elbuktak:

Mindezek persze annak fényében nem meglepőek, hogy Magyar agyhalottaknak és Soros-ügynököknek nevezte korábban saját politikusait.

A legnagyobb kérdés persze az, hogy ha november végére, a sokadik halasztás után végre megnevezi országgyűlési képviselő-jelöltjeit, 

akkor hogyan fogja majd monitorozni azt a 106 személyt, akiknek a legfontosabb feladatuk a maradék pár hónap alatt az lesz, hogy kommunikáljanak és meggyőzzék a választókat? 

Mi lesz, ha valamelyikük olyat mond vagy tesz, ami nem tetszik Magyarnak? A legnagyobb öngól ugyanis az lenne, ha a jelölteknek tiltaná meg a nyilatkozást vagy cserélné le őket a választás előtt.

 

totumfaktum-2
2025. november 07. 09:46
"Agyhalottak", "soros-ügynökök", "nem tudnak rendesen magyarul" * *Magyar Péter saját szavai pártja EP-képviselőire
states-2
2025. november 07. 09:41
A pszichopata nem adhat mást, mi lényege, hogy pszichopata.
Türelem
2025. november 07. 09:38
Selejtek arcképcsarnoka.......
2istvsn
•••
2025. november 07. 09:35 Szerkesztve
1.) Miért, minek kellene nyilatkozniuk bármiről? Megnevezik őket asszem 60valahány nappal korábban rajta lesznek a listán, mást nem kell csinálnunk, csak kívárni nennyi voksot kaptak. 2.) A nagyobb kárt nekik a saját szigetes vagy + még a körzetben lévö szigetek listára nem került jelölt vagy önjelölt személyek okozzák. Kárt okozhat még a más induló pártok jelöltje. Sztem ez minimális. Nagyob jkárt okozhat még a messiásuk.
