Sorra szedi áldozatait saját pártján belül a Tisza vezére

akinek a Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott televíziós vitája jelentette a végállomást. Kulja még a tiszások szerint is alulmaradt a vitában, amelyben leginkább csak személyeskedésre futotta erejéből.
Hogy a Tisza mennyire égette meg magát a vitával azt jól jelzi, hogy Magyar Péter már Kulja utódjának, az egészségügyi miniszternek szánt Hegedűs Zsoltnak már meg sem engedte, hogy leüljön vitázni az államtitkárral.
Volt azonban olyan is, akit nem kellett küldeni, ment magától is: bár a Tisza fővárosi frakcióvezetője Ordas Eszter nem tett botrányos kijelentéseket, júliusban mégis lemondott a Tisza fővárosi frakciójának vezetéséről. Bár Ordas családi okokra hivatkozott, a hírek szerint inkább Magyar Péter agresszív stílusa állt a távozás hátterében.
A kollégánk lökdösése miatt eljárás alá vont, majd fegyverviselése miatt feljelentett Ruszin-Szendi Romuluszt sem látjuk mostanában nyilatkozni, pedig azelőtt sokkal beszédesebb volt. Feltételezhetően Magyar Péternek az sem tetszett, hogy a volt vezérkari főnök a sorkatonaság visszaállításával riogatott az egyik fórumon.