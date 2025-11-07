Sorra szedi áldozatait saját pártján belül a Tisza vezére

Nem nyilatkozom – ezt mondta az Európai Parlament folyosóján a „választást kell nyerni, és utána mindent lehet” elszólásáról elhíresült tiszás EP-képviselő Tarr Zoltán a Hír Tv riporterének kérdésére, amikor a Tisza adatbotrányáról kérdezték volna. Tarr a felszólalására hivatkozva igyekezett kimenekülni a helyzetből, de meglehetősen idegesnek tűnt. Valószínűleg nem véletlen, hogy a képviselő ennyire feszült, hiszen a legújabb hírek arról szólnak, hogy egyre nehezebben viseli a mellőzést, miután ominózus kijelentése után Magyar Péter állítólag letiltotta őt minden nyilvános szereplésről.

Ma már nem látni Magyar Péter mellett Tarr Zoltánt (Forrás:Fotó: MTI/Purger Tamás)

A kampányfőnökkel is összerúgta már a port Magyar Péter

Ugyancsak a Nyugati Fény szellőztette meg azt is, hogy nagyon megromlott a viszony Magyar Péter és a kampányfőnöki feladatokat januártól ellátó Tóth Péter, az angyalföldi szocialista polgármester, Tóth József fia között. Pedig a kampánymenedzser akkori interjújában még azt mondta, hogy

„Magyar Péter hosszú utat járt be az elmúlt egy évben. Emberileg nagyon sokat fejlődött.”