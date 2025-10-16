Sajtóhír: Ruszin-Szendi Romuluszt gyanúsítottként hallgathatták ki a rendőrkapitányságon (VIDEÓ)

Komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a Mandiner újságírója ellen
A gyanú: garázdaság.
A tiszás bajkeverőnek ezúttal sikerült türtőztetnie magát, és nem bántotta az őt megközelítő riportert.
Ruszin-Szendi Romuluszt ügyvéd kísérte be a kaposvári rendőrkapitányságra – számolt be a HírTV. A Tisza Párt oszlopos tagja ezúttal is próbálta kerülni a riporterek kérdéseit, de ezúttal nem lökött el senkit, és talán fegyvert sem tartott magánál.
Ezt is ajánljuk a témában
A gyanú: garázdaság.
Ruszin-Szendi ellen még október elején garázdaság gyanújával rendelt el nyomozást a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Ezt is ajánljuk a témában
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya ügyében rendelt el nyomozást, amikor Móna Márk kollégánkat többször is meglökte.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/HírTV