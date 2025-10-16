Ft
10. 16.
csütörtök
Ruszin-Szendi Romolusz gyanúsított rendőrkapitányság

Sajtóhír: Ruszin-Szendi Romuluszt gyanúsítottként hallgathatták ki a rendőrkapitányságon (VIDEÓ)

2025. október 16. 13:54

A tiszás bajkeverőnek ezúttal sikerült türtőztetnie magát, és nem bántotta az őt megközelítő riportert.

2025. október 16. 13:54
null

Ruszin-Szendi Romuluszt ügyvéd kísérte be a kaposvári rendőrkapitányságra – számolt be a HírTV. A Tisza Párt oszlopos tagja ezúttal is próbálta kerülni a riporterek kérdéseit, de ezúttal nem lökött el senkit, és talán fegyvert sem tartott magánál.

Ruszin-Szendi ellen még október elején garázdaság gyanújával rendelt el nyomozást a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/HírTV

Welszibard
2025. október 16. 14:28
Rémusz-Romulusz legújabb kamuja: Azért lökte föl a riportert, mert az belenézett volna a telefonjába? Ekkora ordas kamut! Még jó hogy nem markolt bele a farába, mint a kedvenc Tisza humoristájuk, Aranyosi! A Tiszások már bármit megengedhetnek maguknak?
Válasz erre
2
0
elfújta az ellenszél
2025. október 16. 14:08
Római Ruszin pályát tévesztett. Sumo birkózónak teremtették, csak nem vállalta fel és megpróbálta leszívatni a zsírját. Könnyűsúlyú riporterekkel szemben még így is lehet esélye.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!