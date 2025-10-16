Sajtóhír: Ruszin-Szendi Romuluszt gyanúsítottként hallgathatták ki a rendőrkapitányságon (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romuluszt ügyvéd kísérte be a kaposvári rendőrkapitányságra – számolt be a HírTV. A Tisza Párt oszlopos tagja ezúttal is próbálta kerülni a riporterek kérdéseit, de ezúttal nem lökött el senkit, és talán fegyvert sem tartott magánál.