10. 23.
csütörtök
háború Ukrajna Ruszin-Szendi Romolusz botrány Békemenet Orbán Viktor

Kőkemény üzenetet küldött Orbán Viktor a slava ukrainizó Ruszin-Szendinek a Békemeneten

2025. október 23. 15:46

A miniszterelnök a volt vezérkari főnök NATO-s botrányát és a Tisza Párt ukránpártiságát sem hagyta szó nélkül.

2025. október 23. 15:46
null

Ruszin-Szendi Romolusz korábbi vezérkari főnöknek, a Tisza Párt szakértőjének, valamint az ellenzéknek is kemény üzenetet küldött Orbán Viktor október 23-ai beszédében.

Most erős és szuverén nemzet vagyunk, amelynek méltósága van, amely megőrzi magát és a jövőjét, hiába rikoltozzák az árulók, hogy Slava Ukraini. Mi csak annyit válaszolunk: dicsőség Magyarországnak! 

fogalmazott a miniszterelnök. Ezzel egyértelműen Ruszin-Szendire utalt, akinek számos botránya közül az egyik legnagyobb felháborodást kiváltó eset volt. A Tisza Párthoz szegődött volt vezérkari főnök katonához méltatlan módon egy idegen államot dicsőített a felszólalásában a „Slava Ukraini” felszólítással a NATO ülésén úgy, hogy erre nem volt semmilyen felhatalmazása sem.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt – noha sokáig próbálta titkolni – nyíltan kiáll Ukrajna támogatása és az orosz-ukrán háború folytatása mellett, így borítékolható, ha a Tisza nyerné jövőre a választásokat, Magyar Péter felsorakoztatná Magyarországot is az európai háborúpárti országok mögé, eleget téve Brüsszel elvárásainak.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

