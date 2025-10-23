Kőkemény üzenetet küldött Orbán Viktor a slava ukrainizó Ruszin-Szendinek a Békemeneten

Orbán Viktor: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, a forradalom szelleme nem a harcban, hanem a magyarok önbecsülésében él tovább.
A miniszterelnök a volt vezérkari főnök NATO-s botrányát és a Tisza Párt ukránpártiságát sem hagyta szó nélkül.
Ruszin-Szendi Romolusz korábbi vezérkari főnöknek, a Tisza Párt szakértőjének, valamint az ellenzéknek is kemény üzenetet küldött Orbán Viktor október 23-ai beszédében.
Most erős és szuverén nemzet vagyunk, amelynek méltósága van, amely megőrzi magát és a jövőjét, hiába rikoltozzák az árulók, hogy Slava Ukraini. Mi csak annyit válaszolunk: dicsőség Magyarországnak!
– fogalmazott a miniszterelnök. Ezzel egyértelműen Ruszin-Szendire utalt, akinek számos botránya közül az egyik legnagyobb felháborodást kiváltó eset volt. A Tisza Párthoz szegődött volt vezérkari főnök katonához méltatlan módon egy idegen államot dicsőített a felszólalásában a „Slava Ukraini” felszólítással a NATO ülésén úgy, hogy erre nem volt semmilyen felhatalmazása sem.
A Magyar Péter vezette Tisza Párt – noha sokáig próbálta titkolni – nyíltan kiáll Ukrajna támogatása és az orosz-ukrán háború folytatása mellett, így borítékolható, ha a Tisza nyerné jövőre a választásokat, Magyar Péter felsorakoztatná Magyarországot is az európai háborúpárti országok mögé, eleget téve Brüsszel elvárásainak.
Személyesen tájékoztatták a NATO főtitkár-helyettesét a volt vezérkari főnök botrányáról.
A TISZA Párt szakértője körül egyre több a kínos ügy. Ruszin-Szendi Romulusz egyelőre nem cáfolta érdemben az értesüléseket.
