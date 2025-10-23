Kőkemény üzenetet küldött Orbán Viktor a slava ukrainizó Ruszin-Szendinek a Békemeneten

Ruszin-Szendi Romolusz korábbi vezérkari főnöknek, a Tisza Párt szakértőjének, valamint az ellenzéknek is kemény üzenetet küldött Orbán Viktor október 23-ai beszédében.

Most erős és szuverén nemzet vagyunk, amelynek méltósága van, amely megőrzi magát és a jövőjét, hiába rikoltozzák az árulók, hogy Slava Ukraini. Mi csak annyit válaszolunk: dicsőség Magyarországnak!

– fogalmazott a miniszterelnök. Ezzel egyértelműen Ruszin-Szendire utalt, akinek számos botránya közül az egyik legnagyobb felháborodást kiváltó eset volt. A Tisza Párthoz szegődött volt vezérkari főnök katonához méltatlan módon egy idegen államot dicsőített a felszólalásában a „Slava Ukraini” felszólítással a NATO ülésén úgy, hogy erre nem volt semmilyen felhatalmazása sem.