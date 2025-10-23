Nektek sem kell félni – üzente Ruszin-Szendi Romulusz, aki a Telex szerint a gazdasági bejáraton menekült a riporterek elől

Egyenruhások! Nektek sem kell félni, jövő év tavaszától visszatér a szakma, a megbecsülés és a demokrácia – többek között így kommentálta Facebook-bejegyzésében azt a hírt Ruszin-Szendi Romulusz, amely szerint függelemsértés miatt indult vizsgálat egy rendőr ezredes ellen, amiért felettese utasítása ellenére nem a főbejáraton, hanem a hátsó, úgynevezett gazdasági bejáraton engedte ki a korábbi vezérkari főnököt.

A Telex cikke és információi alapján

Ruszin-Szendi azért a hátsó bejáraton távozott, mert a főbejáratnál riporterek várták.

A fegyverbotrányáról elhíresült volt katonának azért kellett megjelennie a kaposvári rendőrkapitányságon, mert garázdaság vétsége miatt indult eljárás vele szemben, miután ellökte az őt csupán kérdezni akaró kollégánkat, Móna Márkot.