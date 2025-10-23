Ft
10. 23.
csütörtök
10. 23.
csütörtök
Rendkívüli!

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Telex Tisza Párt Móna Márk rendőrkapitányság

Nektek sem kell félni – üzente Ruszin-Szendi Romulusz, aki a Telex szerint a gazdasági bejáraton menekült a riporterek elől

2025. október 23. 08:36

A volt vezérkari főnöknek azért kellett megjelennie a kaposvári rendőrkapitányságon, mert garázdaság vétsége miatt indult eljárás vele szemben.

2025. október 23. 08:36
null

Egyenruhások! Nektek sem kell félni, jövő év tavaszától visszatér a szakma, a megbecsülés és a demokrácia – többek között így kommentálta Facebook-bejegyzésében azt a hírt Ruszin-Szendi Romulusz, amely szerint függelemsértés miatt indult vizsgálat egy rendőr ezredes ellen, amiért felettese utasítása ellenére nem a főbejáraton, hanem a hátsó, úgynevezett gazdasági bejáraton engedte ki a korábbi vezérkari főnököt.

A Telex cikke és információi alapján

Ruszin-Szendi azért a hátsó bejáraton távozott, mert a főbejáratnál riporterek várták.

A fegyverbotrányáról elhíresült volt katonának azért kellett megjelennie a kaposvári rendőrkapitányságon, mert garázdaság vétsége miatt indult eljárás vele szemben, miután ellökte az őt csupán kérdezni akaró kollégánkat, Móna Márkot.

Nyitókép: Képernyőmentés

kimirszen
•••
2025. október 23. 11:20 Szerkesztve
sagirdilsiz-2kimirszen 2025. október 23. 11:04 • Szerkesztve Nem fogom idetenni, ott kell kiléptetni, ahol az objektumba beléptették, és regisztrálták, és nyilván nem a gazdasági bejáraton léptették be. Mondom újra. Végigolvastam. Nincs ilyen leírva amit hadoválsz. 19. A belépni kívánó személy – ezen utasítás eltérő rendelkezése hiányában – az épületbe kizárólag kísérővel engedhető be. Az épületből történő kilépésnél a belépőkártyát az objektumőr visszakéri, és annak sértetlenségét szemrevételezéssel ellenőrzi. Gondolom hitelkárosult lehetsz mert semmit nem olvasol végig.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 23. 10:43
sagirdilsiz-2kimirszen 2025. október 23. 09:59 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról Köszönöm. Elolvastam. Nem tartalmazza hogy csak a főkapun lehet ki és beléptetni. njt.hu/jogszabaly/2015-22-B0-8E De ha te látrad akkor írd meg melyik pont lett az ezredes által megszegve.
Válasz erre
1
0
belbuda
2025. október 23. 10:13
Hiába rendelték oda a pártsajtót…homokszem a pártállami gépezetben… Le a kalappal a rendőr ezredes előtt! 🙂🙂🙂
Válasz erre
1
4
lendvaiildiko
2025. október 23. 09:57
Mondá az az elvti, akinek a farzsebénél töltött pisztoly lakozik....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!