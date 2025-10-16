Ft
Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei rendőrség incidens ügy

Hivatalos: garázdaság ügyében gyanúsított lett a Mandiner riporterét lökdöső Ruszin-Szendi Romulusz

2025. október 16. 19:02

A Somogy megyei rendőrség megerősítette a garázdaság gyanúja miatti kihallgatást a kötcsei incidens ügyében.

2025. október 16. 19:02
null

Csütörtökön a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság gyanúsítottként hallgatta ki Ruszin-Szendi Romuluszt egy garázdaság miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban. A hatóság közlése szerint az ügy a kötcsei lökdösődéshez kapcsolódik  – írta meg a Magyar Nemzet.

A rendőrség tájékoztatása alapján egyértelmű, hogy az eljárás érdemi szakaszba lépett.

Az eset előzménye, hogy lapunk riportere, Móna Márk Kötcsén a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervéről akarta kérdezni Ruszin-Szendit. Válasz helyett a politikus egyik bizalmasa többször meglökte az újságírót, és az esetről készült felvétel rögzíti a történteket.

A feljelentést korábban Tényi István tette meg, így került az ügy a hatóságokhoz, a fejlemények pedig most a gyanúsított kihallgatásával folytatódtak. Magyar Péter ezzel szemben azt állította, hogy a helyszínen baráti hangulatú beszélgetés zajlott, a riporter bele akart nézni a volt vezérkari főnök telefonjába, ezt ő elutasította, majd félretolta a kérdezőt, és elmondása szerint később még ölelésre is sor került. Ez a magyarázat ellentmond annak, ami a felvételen egyértelműen látható.

Nyitókép: Ruzin-Szendi Romulusz kötcsei lökdösődése Forrás: Hír TV

***

Box Hill
2025. október 16. 20:35
És azokat is, akik honvédből előléptették oly sokszor.
nempolitizalok-0
2025. október 16. 19:52
Berántani, lefokozni és hazaküldeni ukrajnába.
fortissima
2025. október 16. 19:49
Az újságíró közvetlen életveszélyben volt, kiült az arcára a halálfélelem! Vegyük ezt komolyan!
fortissima
2025. október 16. 19:47
Keményen! Ez veszélyes! Még a kommenteket megosztó nyugdíjas az, ami nagyon veszélyes. Ezekkel szembe a törvény teljes szigorával!
