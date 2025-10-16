Hivatalos: garázdaság ügyében gyanúsított lett a Mandiner riporterét lökdöső Ruszin-Szendi Romulusz

Csütörtökön a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság gyanúsítottként hallgatta ki Ruszin-Szendi Romuluszt egy garázdaság miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban. A hatóság közlése szerint az ügy a kötcsei lökdösődéshez kapcsolódik – írta meg a Magyar Nemzet.

A rendőrség tájékoztatása alapján egyértelmű, hogy az eljárás érdemi szakaszba lépett.

Az eset előzménye, hogy lapunk riportere, Móna Márk Kötcsén a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervéről akarta kérdezni Ruszin-Szendit. Válasz helyett a politikus egyik bizalmasa többször meglökte az újságírót, és az esetről készült felvétel rögzíti a történteket.

A feljelentést korábban Tényi István tette meg, így került az ügy a hatóságokhoz, a fejlemények pedig most a gyanúsított kihallgatásával folytatódtak. Magyar Péter ezzel szemben azt állította, hogy a helyszínen baráti hangulatú beszélgetés zajlott, a riporter bele akart nézni a volt vezérkari főnök telefonjába, ezt ő elutasította, majd félretolta a kérdezőt, és elmondása szerint később még ölelésre is sor került. Ez a magyarázat ellentmond annak, ami a felvételen egyértelműen látható.

Nyitókép: Ruzin-Szendi Romulusz kötcsei lökdösődése Forrás: Hír TV