Megszületett a döntés: ez vár Jeszenszky Géza támadójára

Itt vannak a friss részletek: ez lesz most Jeszenszky Géza támadójával
A támadó akkor futamodott meg, amikor a közeli vendéglátóhely pincére a korábbi külügyminiszter megsegítésére sietett.
Büntetése később még súlyosabb is lehet, ha beigazolódik, hogy nem először tört Jeszenszky életére.
A bíróság december 4-ig hosszabbította meg G. Ferenc letartóztatását, aki a feltételezett elkövetője a június elején történt kalapácsos támadásnak, melynek áldozta Jeszenszky Géza volt külügyminiszter és felesége volt – közölte a Magyar Nemzettel a Fővárosi Törvényszék. A bíróság korábban október 4-ig hosszabbította meg a férfi letartóztatását.
A lap a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is megkereste. A BRFK megerősítette hogy továbbra is vizsgálják,
volt-e köze G. Ferencnek a Jeszenszky elleni, két évvel korábbi támadáshoz is.
A szintén egy maszkos férfi által elkövetett támadónak akkor sikerült elmenekülnie.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter