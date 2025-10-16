Ft
Jeszenszky Géza letartóztatás gyanúsított bíróság büntetés

Megszületett a döntés: ez vár Jeszenszky Géza támadójára

2025. október 16. 16:53

Büntetése később még súlyosabb is lehet, ha beigazolódik, hogy nem először tört Jeszenszky életére.

2025. október 16. 16:53
null

A bíróság december 4-ig hosszabbította meg G. Ferenc letartóztatását, aki a feltételezett elkövetője a június elején történt kalapácsos támadásnak, melynek áldozta Jeszenszky Géza volt külügyminiszter és felesége volt – közölte a Magyar Nemzettel a Fővárosi Törvényszék. A bíróság korábban október 4-ig hosszabbította meg a férfi letartóztatását.

A lap a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is megkereste. A BRFK megerősítette hogy továbbra is vizsgálják,

 volt-e köze G. Ferencnek a Jeszenszky elleni, két évvel korábbi támadáshoz is.

A szintén egy maszkos férfi által elkövetett támadónak akkor sikerült elmenekülnie.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Összesen 5 komment

gyzoltan-2
2025. október 16. 17:24
A magyarországi politikai élet egy szalonképtelen szalon, melynek színvonaltalanságát sem ütötte meg alulról Jeszenszky Géza! -amint sok más közszereplő sem... Bár érthető, megérthető az elkövető végzetes jogos frusztráltsága, de a társadalmi normák, az együtt-élés szabályozása, nem kultiválja, nem támogatja az egyéni megoldásokat..! Elég büntetés neki a társadalom ítélete! Néhány éve az "Írók Napján" láttam, kivert kutyaként magánosan ténferegni, senki nem állt szóba vele...
flesh ripper
•••
2025. október 16. 17:19 Szerkesztve
No violence! Pl. ne fenyegetőzzön az Ágyipoloska-csürheszekta! Ne lökdösüdjenek, ne rúgdossanak, ne gyalázkodjanak, ne rágalmazzanak, ne hazudozzanak! No aggression! Ne legyen erőszak: sem verbális, sem orális, se' rektális, se' anális, se' vaginális. Semmiféle fizikális erőszak ne legyen! Elhülyült, agresszív demenciális tokatábornokok pedig, ne viseljenek a hájas derekukon, a dagadt seggük felett forgópisztolyt, olmosbotot, vagy éppen szamurájkardot. Még akkor sem, ha az Ágyipoloskás szekta büdösszájú, agymosott hohol zászlóaljának kiszuperált tagja is. Ne legyetek erőszakosak!
Csomorkany
2025. október 16. 17:10
Ezt vajon emberi vagy gépi intelligencia írta? "A szintén egy maszkos férfi által elkövetett támadónak akkor sikerült elmenekülnie."
balbako_
2025. október 16. 17:03
Jó lenne már példát statuálni, mert olyan figurák gyűltek össze a Szaros körül, akik bármikor gyilkolhatnak is.
