Gyávaság: Magyar Péter nem engedi a megbukott Kulja András utódját Takács Péterrel vitázni

Elemzők: az adatszivárgási botrány a legfontosabb képesség hiányára mutathat rá a Tiszánál
Nagy Attila Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter továbbra is védekező pozícióba kényszerül.
A Tisza-vezér szerint az egészségügyi államtitkár a „valaha volt legrosszabb”.
Hétfőn Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke volt az Egyenes Beszéd vendége. Az ellenzéki párt súlyos adatszivárgási botránya után Magyar elmondta, hogy a párt november 17-én az applikáció helyett a Nemzethangja.hu oldalon mutatja be 106 országgyűlési képviselő-jelöltjét. Ugyanitt tartják meg a korábban belengetett szavazásokat is, amelyek végén, november 30-án végre kiderül, ki lesz a 106 egyéni jelölt.
Nagy Attila Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter továbbra is védekező pozícióba kényszerül.
Az adatbázis elemzése alapján megállapították, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek – ismertette a miniszterelnök.
Az ATV műsorában arra is fény derült, hogy Magyar Péter nem engedi, hogy a megbukott Kulja András utódja, Hegedűs Zsolt, Takács Péter egészségügyi államtitkárral vitázzon.
„Legelőször arra kérünk garanciát, hogy Orbán Viktor húsz év után összeszedi a bátorságát, és kiáll velem, ha már olyan nagy férfi és bátor brüsszeli utcai harcos, élő, egyenes adásban vitatkozni. Demokrácia-színházat nem fogunk játszani, és azt tudom mondani, hogy
egy egészségügyi miniszter jelölt egészségügyi miniszterrel vitatkozik, nem egy szakvizsga nélküli államtitkárral”
– szajkózta a Tisza-vezér, aki Takács Pétert a valaha volt legrosszabb államtitkárnak nevezte.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert