11. 03.
hétfő
vita Magyar Péter Kulja András Takács Péter ATV Egyenes beszéd

Gyávaság: Magyar Péter nem engedi a megbukott Kulja András utódját Takács Péterrel vitázni

2025. november 03. 21:33

A Tisza-vezér szerint az egészségügyi államtitkár a „valaha volt legrosszabb”.

2025. november 03. 21:33
null

Hétfőn Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke volt az Egyenes Beszéd vendége. Az ellenzéki párt súlyos adatszivárgási botránya után Magyar elmondta, hogy a párt november 17-én az applikáció helyett a Nemzethangja.hu oldalon mutatja be 106 országgyűlési képviselő-jelöltjét. Ugyanitt tartják meg a korábban belengetett szavazásokat is, amelyek végén, november 30-án végre kiderül, ki lesz a 106 egyéni jelölt.

Az ATV műsorában arra is fény derült, hogy Magyar Péter nem engedi, hogy a megbukott Kulja András utódja, Hegedűs Zsolt, Takács Péter egészségügyi államtitkárral vitázzon.

„Legelőször arra kérünk garanciát, hogy Orbán Viktor húsz év után összeszedi a bátorságát, és kiáll velem, ha már olyan nagy férfi és bátor brüsszeli utcai harcos, élő, egyenes adásban vitatkozni. Demokrácia-színházat nem fogunk játszani, és azt tudom mondani, hogy 

egy egészségügyi miniszter jelölt egészségügyi miniszterrel vitatkozik, nem egy szakvizsga nélküli államtitkárral”

– szajkózta a Tisza-vezér, aki Takács Pétert a valaha volt legrosszabb államtitkárnak nevezte. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Agricola
2025. november 03. 22:18
A baromarcú Magyar Pétert Takács Pétert a valaha volt legrosszabb államtitkárnak nevezte.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2025. november 03. 21:55
Az idióta poloska most jól mérte fel a helyzetet, újabb fiaskó lett volna a szektának!
Válasz erre
0
0
Ninini
2025. november 03. 21:44
Ez a Potyka egyre unalmasabban idióta. Ennél még a Zajos is jobban bírta.
Válasz erre
5
0
Hohokam
2025. november 03. 21:37
Nyilvánvalóan Orbán miatt.... ja nem, Putyin miatt.... mindegy, árad az inkoherencia.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!