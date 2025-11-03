Elemzők: az adatszivárgási botrány a legfontosabb képesség hiányára mutathat rá a Tiszánál

– hangsúlyozta Deák Dániel.

Megszólalt a baloldali elemző

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint az ügynek van egy szakmai és egy politikai része.

Az adatszivárgás kapcsán sok mindent nem tudunk: tényleg történt-e hekkertámadás, a Tisza valóban megtetette a szükséges lépéseket az adatok védelme érdekében és a támadások elhárításához?

A politikai részt tekintve ugyanakkor kijelenthetjük, hogy