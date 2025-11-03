Elemzők: az adatszivárgási botrány a legfontosabb képesség hiányára mutathat rá a Tiszánál

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
Nagy Attila Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter továbbra is védekező pozícióba kényszerül.
Önmagában az, hogy a Tisztól több százezer magánszemély adata kiszivárgott, azt üzeni, hogy a Tisza egy kormányzásképtelen formáció, hiszen ha egy mobilalkalmazást képtelenek működtetni, akkor a választókban joggal merül fel a kérdés, hogy miként tudnának egy országot vezeti – értékelte a kialakult helyzetet lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Magyar Péter reakcióiból az látszik, hogy kapkod, tegnap még az oroszokat vádolta, ma már Orbán Viktort tette felelőssé a történtekért. Másokra mutogat, miközben egyértelmű a helyzet: hiszen ha ők gyűjtenek adatokat, akkor ők a felelősek hogy ezek ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe.
A felelősség egyértelműen megállapítható
– hangsúlyozta Deák Dániel.
Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint az ügynek van egy szakmai és egy politikai része.
Az adatszivárgás kapcsán sok mindent nem tudunk: tényleg történt-e hekkertámadás, a Tisza valóban megtetette a szükséges lépéseket az adatok védelme érdekében és a támadások elhárításához?
A politikai részt tekintve ugyanakkor kijelenthetjük, hogy
ez az ügy kellemetlen Magyar Péter számára, hiszen továbbra is védekező pozícióba kényszerül,
ami Tarr Zoltán kiszivárgott beszédétől és az adóemelési tervek nyilvánosságra kerülése óta tart. Magyar Péter hétfő reggel is magyarázkodni kényszerült.
Az elemző szerint a pártelnök magyarázata „belső használatra”, azaz a saját hívei számár megfelelő. Ők még inkább meg lesznek győződve arról, hogy ez a hatalom olyan elvetemült, hogy még a Tisza applikációját is megtámadja. A Fidesz szavazók viszont azt mondhatják, hogy mennyire balkezes a Tisza Párt.
A kormányoldalnak van most egy támadási lehetősége, hogy kétségbe vonja a Tisza kormányzási képességét. Hiszen ez egy fontos aspektus a választások előtt öt-hat hónappal – hangsúlyozta az elemző.
Eljárás alá is vonhatják Magyar Péteréket.