11. 03.
hétfő
11. 03.
hétfő
Nagy Attila Tibor Magyar Péter adatszivárgás Deák Dániel

Elemzők: az adatszivárgási botrány a legfontosabb képesség hiányára mutathat rá a Tiszánál

2025. november 03. 18:52

Nagy Attila Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter továbbra is védekező pozícióba kényszerül.

2025. november 03. 18:52
null

Önmagában az, hogy a Tisztól több százezer magánszemély adata kiszivárgott, azt üzeni, hogy a Tisza egy kormányzásképtelen formáció, hiszen ha egy mobilalkalmazást képtelenek működtetni, akkor a választókban joggal merül fel a kérdés, hogy miként tudnának egy országot vezeti – értékelte a kialakult helyzetet lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Magyar Péter reakcióiból az látszik, hogy kapkod, tegnap még az oroszokat vádolta, ma már Orbán Viktort tette felelőssé a történtekért. Másokra mutogat, miközben egyértelmű a helyzet: hiszen ha ők gyűjtenek adatokat, akkor ők a felelősek hogy ezek ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe. 

A felelősség egyértelműen megállapítható

– hangsúlyozta Deák Dániel.

Megszólalt a baloldali elemző

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint az ügynek van egy szakmai és egy politikai része. 

Az adatszivárgás kapcsán sok mindent nem tudunk: tényleg történt-e hekkertámadás, a Tisza valóban megtetette a szükséges lépéseket az adatok védelme érdekében és a támadások elhárításához? 

A politikai részt tekintve ugyanakkor kijelenthetjük, hogy 

ez az ügy kellemetlen Magyar Péter számára, hiszen továbbra is védekező pozícióba kényszerül, 

ami Tarr Zoltán kiszivárgott beszédétől és az adóemelési tervek nyilvánosságra kerülése óta tart. Magyar Péter hétfő reggel is magyarázkodni kényszerült. 

Az elemző szerint a pártelnök magyarázata „belső használatra”, azaz a saját hívei számár megfelelő. Ők még inkább meg lesznek győződve arról, hogy ez a hatalom olyan elvetemült, hogy még a Tisza applikációját is megtámadja. A Fidesz szavazók viszont azt mondhatják, hogy mennyire balkezes a Tisza Párt. 

A kormányoldalnak van most egy támadási lehetősége, hogy kétségbe vonja a Tisza kormányzási képességét. Hiszen ez egy fontos aspektus a választások előtt öt-hat hónappal – hangsúlyozta az elemző. 

Fotó: Deák Dániel Facebook-oldala

nemenvagyoken
2025. november 03. 20:24
belbuda 2025. november 03. 19:11 Tibor,nyugodj meg,lesz rendszerváltás! ********* Kapitalizmus és köztársaság van. Nektek melyik nem szimpatikus? És mit akartok? Szocializmust? Diktatúrát? Egyébként örülhettek, ha az ukrán pajtik csak a bankszámlátokat nullázzák majd le, és nem kerültök ki a frontra.
Válasz erre
1
0
sagirdilsiz-2
2025. november 03. 20:05
A kód neve MERtelKÚR.
Válasz erre
1
0
sanoki
2025. november 03. 20:02
Arra mutat rá, hogy hazaárulók.
Válasz erre
2
0
noname23-2
2025. november 03. 20:02
Óriási a baj! Csak Orbán Viktor menthet meg minket! Rengeteg honfitársunk adata szivárgott ki, ezt nem szabad szó nélkül hagyni. Be kell szántani a Tiszát, mert Magyar Péter a jó magyarok vesztét akarja! Aljas áruló. Börtönbe kell zárni, el akarja venni a nyugdíjasok pénzét, be akar mindenkit sorozni. Jó vagyok, vagy van amit kihagytam a szokásos mantrákból? Tényleg azt hiszi itt bárki is, hogy bármelyik politikus, mondom még egyszer, bármelyik politikus neked jót akar? Ugyan már, egy ki***zott álomvilágban éltek. Acsarogtok egymásra, és csóváljátok a farkatokat, ha a gazdi megdicsér, közben meg mindkét oldal gazdagszik belőled. Felejtsétek már el, hogy Viktor, vagy MP jót akar nektek. De mindegy is, nem akarom senki álmát tönkretenni, végül is a lényeg, hogy nekik és a családjuknak jól menjen, Ti meg örülhessetek... Míg ezt a pár sort bepötyögtem a gázszerelő érdekeltsége újabb pár millát hízott, MP mögötti érdekeltségek szintén nem éheznek. A cirkusz meg csak menjen tovább!
Válasz erre
0
3
