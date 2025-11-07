Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
XIV. Leó pápa nemzetközi kapcsolatok Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Ennyit az elszigeteltségről: Orbán Viktor sorban találkozik a világhatalmak vezetőivel

2025. november 07. 10:52

Hszi Csin-ping-től a török elnökig tart a sor.

2025. november 07. 10:52

Hiába vagyunk kis ország, Orbán Viktor magyar miniszterelnök az elmúlt időszakban sorra találkozott a világ vezető hatalmainak vagy meghatározó államainak képviselőivel. Ennek csúcspontja a mai washingtoni találkozó Donald Trumppal, amely nem minden kormányfőnek adatik meg. Főleg nem rövid időn belül, és nem hatodik alkalommal. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai elnök legutóbb a gázai háborút lezáró Sarm es-Sejk-i békecsúcsra hívta meg a magyar miniszterelnököt, 

ami szintén óriási diplomáciai sikernek nevezhető.

Tavaly áprilisban pedig Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott kétoldalú megbeszéléseket Törökországban Orbán, majd májusban a világ egyik szuperhatalmának vezetője, a Kínai Népköztársaság elnöke, Hszi-Csin-ping látogatott hazánkba

Ezt is ajánljuk a témában

Kína első embere a találkozót értékelve így fogalmazott: „A történelem során most tapasztalhatjuk a legjobb kapcsolatot a két ország között. Barátságos és gyümölcsöző tárgyalást folytattam a miniszterelnök úrral. Mélységében megvitattuk álláspontunkat és konszenzust érünk el a kínai-magyar kapcsolatok erősítése tekintetében az új korszakban”.

Hszi Csin-ping arról is beszélt, hogy úgy döntöttek, közös nyilatkozatot adnak ki, melyben bejelentik az átfogó, stratégiai partnerséget Kínára és Magyarországra vonatkozóan az új korszakra való tekintettel.

Az orosz elnök Vlagyimir Putyinnal nemrég telefonon egyeztetett Orbán Viktor, a téma a tervezett budapesti békecsúcs volt. 

A Kreml közlése szerint a magyar kormányfő a telefonbeszélgetés során kifejezte készségét, hogy biztosítsa a feltételeket egy esetleges orosz-amerikai csúcstalálkozó megszervezéséhez Budapesten. 

A két fél személyesen még 2023-an találkozott Moszkvában, akkor a magyar-orosz együttműködés kapcsán a gáz- és olajszállítások, valamint a nukleáris energia volt a fő téma. 

Orbán akkor is a béke fontosságát hangsúlyozta.

A magyar miniszterelnök legutóbbi külföldi útja október végén Olaszországba vezetett, ahol XIV. Leó pápa a magánaudienciáján fogadta
„Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit” – írta a kormányfő a találkozó után.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor természetesen Giorgia Melonival, az olasz kormányfővel is egyeztetett Rómában, akivel a nemzetközi aktuális ügyek főbb kérdéseiről valamint az Olaszország és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatokról tárgyaltak. 

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. november 07. 11:34
Eredmeny van ?
Válasz erre
0
4
Szerintem
2025. november 07. 11:10
A tiszafostos tegyük fel, ha miniszterelnök lenne is, max Ursulával, Weberrel tárgyalhatna, vagyis csak az alárendeltjükként megkapva a parancsaikat. Nyilván, hogy önállóan nem dönthetne semmiben, csakis a gazdái parancsait kellene végrehajtania.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!