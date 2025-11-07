Ennyit az elszigeteltségről: Orbán Viktor sorban találkozik a világhatalmak vezetőivel

Kína első embere a találkozót értékelve így fogalmazott: „A történelem során most tapasztalhatjuk a legjobb kapcsolatot a két ország között. Barátságos és gyümölcsöző tárgyalást folytattam a miniszterelnök úrral. Mélységében megvitattuk álláspontunkat és konszenzust érünk el a kínai-magyar kapcsolatok erősítése tekintetében az új korszakban”.

Hszi Csin-ping arról is beszélt, hogy úgy döntöttek, közös nyilatkozatot adnak ki, melyben bejelentik az átfogó, stratégiai partnerséget Kínára és Magyarországra vonatkozóan az új korszakra való tekintettel.

Az orosz elnök Vlagyimir Putyinnal nemrég telefonon egyeztetett Orbán Viktor, a téma a tervezett budapesti békecsúcs volt.

A Kreml közlése szerint a magyar kormányfő a telefonbeszélgetés során kifejezte készségét, hogy biztosítsa a feltételeket egy esetleges orosz-amerikai csúcstalálkozó megszervezéséhez Budapesten.