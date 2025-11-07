Ennyit az elszigeteltségről: Orbán Viktor sorban találkozik a világhatalmak vezetőivel

Itt a történelmi nap: ma találkozik Orbán Viktor és Donald Trump a Fehér Házban
A magyar miniszterelnök eddigi legfontosabb találkozójára kerül ma sor Washingtonban, mutatjuk a részleteket, és hogy mi forog kockán.
Hszi Csin-ping-től a török elnökig tart a sor.
Hiába vagyunk kis ország, Orbán Viktor magyar miniszterelnök az elmúlt időszakban sorra találkozott a világ vezető hatalmainak vagy meghatározó államainak képviselőivel. Ennek csúcspontja a mai washingtoni találkozó Donald Trumppal, amely nem minden kormányfőnek adatik meg. Főleg nem rövid időn belül, és nem hatodik alkalommal.
Az amerikai elnök legutóbb a gázai háborút lezáró Sarm es-Sejk-i békecsúcsra hívta meg a magyar miniszterelnököt,
ami szintén óriási diplomáciai sikernek nevezhető.
Tavaly áprilisban pedig Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott kétoldalú megbeszéléseket Törökországban Orbán, majd májusban a világ egyik szuperhatalmának vezetője, a Kínai Népköztársaság elnöke, Hszi-Csin-ping látogatott hazánkba.
„A 21. századot meg akarjuk nyerni, de ehhez a győzelemhez a világ legmodernebb technológiájára is szükség van” – jelentette ki a miniszterelnök.
Kína első embere a találkozót értékelve így fogalmazott: „A történelem során most tapasztalhatjuk a legjobb kapcsolatot a két ország között. Barátságos és gyümölcsöző tárgyalást folytattam a miniszterelnök úrral. Mélységében megvitattuk álláspontunkat és konszenzust érünk el a kínai-magyar kapcsolatok erősítése tekintetében az új korszakban”.
Hszi Csin-ping arról is beszélt, hogy úgy döntöttek, közös nyilatkozatot adnak ki, melyben bejelentik az átfogó, stratégiai partnerséget Kínára és Magyarországra vonatkozóan az új korszakra való tekintettel.
Az orosz elnök Vlagyimir Putyinnal nemrég telefonon egyeztetett Orbán Viktor, a téma a tervezett budapesti békecsúcs volt.
A Kreml közlése szerint a magyar kormányfő a telefonbeszélgetés során kifejezte készségét, hogy biztosítsa a feltételeket egy esetleges orosz-amerikai csúcstalálkozó megszervezéséhez Budapesten.
A két fél személyesen még 2023-an találkozott Moszkvában, akkor a magyar-orosz együttműködés kapcsán a gáz- és olajszállítások, valamint a nukleáris energia volt a fő téma.
Orbán akkor is a béke fontosságát hangsúlyozta.
A magyar miniszterelnök legutóbbi külföldi útja október végén Olaszországba vezetett, ahol XIV. Leó pápa a magánaudienciáján fogadta.
„Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit” – írta a kormányfő a találkozó után.
A katolikus egyházfő hétfőn fogadja majd a magyar miniszterelnököt.
Orbán Viktor természetesen Giorgia Melonival, az olasz kormányfővel is egyeztetett Rómában, akivel a nemzetközi aktuális ügyek főbb kérdéseiről valamint az Olaszország és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatokról tárgyaltak.
