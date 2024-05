Orbán Viktor: Kína meghívott bennünket, hogy vegyünk részt a kínai gazdaságban (VIDEÓ)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Cikkünk frissül!

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a diplomáciai kapcsolataink felvételének 75. évfordulóján hazánkban köszönthetjük Hszi Csin-ping elnök urat. Húsz év telt el azóta, hogy Kína elnöke Magyarországra látogatott” – kezdte a sajtónyilatkozatot Orbán Viktor.

A kormányfő azzal folytatta, „nem is gondoltuk, hogy soha sem volt akkora kockázata egy nemzetközi vagy egy világméretű háborúnak, mint most. Akkor még egy egyközpontú világrendben éltünk, most pedig egy több központúban, melynek egyik tartóoszlopa a kínai.

Magyarország mindig is baráti kapcsolatokat ápolt Kínával, mindig is baráti országként tekintettünk Kínára,

az »egy Kína elvét vallottuk« mindig is”.

„Elnök úr látogatására különösen is szükségünk volt éppen most, amikor a szomszédunkban háború zajlik. (...) Európa ma a háború oldalán áll, az egyetlen kivétel Magyarország, amely azonnali tüzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaz. (...) Az a meggyőződésünk, hogy ennek a háborúnak csak a tárgyalóasztalnál lehet véget vetni”. Itt megjegyezte, hogy Kína is békekezdeményezéssel állt elő, melyet Magyarország teljes mértékben támogat.

Baráti együttműködésből stratégiai partnerség

Orbán Viktor felidézte, hogy 20 éve a kereskedelmünk értéke a legutóbbi kínai elnöki látogatákor még csak 3 milliárd dollár volt, most pedig 12 milliárd, azaz négyszeresére növeltük. Valamint akkor csak egyetlen légijárat volt a két ország között, most hét kínai nagyváros érhető el közvetlenül Budapestről – ismertette.

„Akkor még elköteleződés nélküli baráti együttműködésről beszélt a két ország,

ma pedig már a közösen kiadott nyilatkozatunk is stratégiai partnerségről szól.

Megtiszteltetés, hogy Kína meghívott bennünket, hogy vegyünk részt a kínai gazdaságban, játszunk szerepet a kínai gazdaság modernizációjában. S nagy lehetőség számunkra, hogy Kína hajlandó részt venni a magyar gazdaság fejlesztésében és modernizációjában” – jelentette ki a kormányfő.

A kormányfő azzal folytatta, hogy „húsz évvel ezelőtt nem lehetett Magyarországon, legfeljebb nagyítóval találni kínai beruházást. Tavaly az összes Magyarországra érkező beruházás háromnegyede Kínából érkezett.

Jelen pillanatban 6400 milliárd forintnyi kínai beruházás zajlik Magyarország területén.

Az önök befektetései emberek tízezreinek adnak munkát, biztonságos és kiszámítható megélhetést. Ezekért beruházásokért persze mi versenyzünk, mert a kínai vállalkozások maguk döntik el, hogy hol valósítják meg ezeket a beruházásokat. Büszke vagyok arra, hogy mi ebben helytállunk” – hangzott el.

Orbán Viktor felszólalásában arra is kitért,hogy

Magyarország továbbra is korrekt és tisztességes körülményeket biztosít a kínai vállalatok számára”

S megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a legmodernebb nyugati és keleti technológia Magyarországon találkozhasson, és építhessen ki együttműködést”.