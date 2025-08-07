Ft
Orbán Balázs Csóti György vélemény

Veszélyes hely az internet

2025. augusztus 07. 11:52

Gyanútlan böngészés közben egyszer csak azon veheti észre magát az egyszeri internethasználó, hogy egy kétórás Castro-féle monológot hallgat a világrend liberális értelmezéséről.

2025. augusztus 07. 11:52
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Veszélyes hely az internet: gyanútlan böngészés közben egyszer csak azon veheti észre magát az egyszeri internethasználó, hogy egy kétórás Castro-féle monológot hallgat a világrend liberális értelmezéséről. Pontosan ez történt velem is, amikor rábukkantam Györe Zoltán videójára – szórakoztató tartalom az internet legmélyebb bugyraiból!

A liberális világ újabb megfejtése: felesleges az új világrendről szóló kerekasztalt szervezni, mert a közös gondolkodás, a párbeszéd, netán a vita valójában nem is létezik ebben a műfajban. Györe közéleti kérdésekben szokott észt osztani a YouTube-csatornáján. Ezúttal az a világrend átalakulásáról szóló beszélgetés esett áldozatául, amelyen az idei tusványosi szabadegyetemen vettem részt.

Györe úr még a beszélgetés elején megütközik Csóti György azon a kijelentésén, hogy az egypólusú világrend megszűnt. Lehet, hogy erről elfelejtették értesíteni Mearsheimert, Fergusont vagy épp az amerikai külügyminisztert, Marco Rubiót. De sebaj, Györe úr majd elküldi nekik a videó linkjét.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

balbako_
2025. augusztus 07. 14:06
Ilyen az Internet. Akad benne értékes dolog is és rengeteg szar is. Az idézett "mű" ez utóbbi.
londonbaby
2025. augusztus 07. 13:43
Na most erre mit lehet mondani ?? elég agyroggyant ha ezt nem veszi észre valaki netezés közben.. Tisza pártba a helye ott van az ilyen buta idiótáknak gyűjtőhelye..
lofejazagyban-2
2025. augusztus 07. 13:43
hát, b+ Balász, miattad belehallgattam ebbe a Györe videóba. Kb. 30 mp-ig bírtam. Emiatt a belpesti, affektáló, éneklős, jidliző stílus miatt szavazunk rátok.
karakter-2
2025. augusztus 07. 12:58
Belenéztem ennek Györe nevű ökörnek a Szíria rezsimváltásról szóló videójába - az ilyen gyagyákat le kellene tiltani az internetről és el kellene venni a szavazati jogát.
