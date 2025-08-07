„Veszélyes hely az internet: gyanútlan böngészés közben egyszer csak azon veheti észre magát az egyszeri internethasználó, hogy egy kétórás Castro-féle monológot hallgat a világrend liberális értelmezéséről. Pontosan ez történt velem is, amikor rábukkantam Györe Zoltán videójára – szórakoztató tartalom az internet legmélyebb bugyraiból!

A liberális világ újabb megfejtése: felesleges az új világrendről szóló kerekasztalt szervezni, mert a közös gondolkodás, a párbeszéd, netán a vita valójában nem is létezik ebben a műfajban. Györe közéleti kérdésekben szokott észt osztani a YouTube-csatornáján. Ezúttal az a világrend átalakulásáról szóló beszélgetés esett áldozatául, amelyen az idei tusványosi szabadegyetemen vettem részt.

Györe úr még a beszélgetés elején megütközik Csóti György azon a kijelentésén, hogy az egypólusú világrend megszűnt. Lehet, hogy erről elfelejtették értesíteni Mearsheimert, Fergusont vagy épp az amerikai külügyminisztert, Marco Rubiót. De sebaj, Györe úr majd elküldi nekik a videó linkjét.”