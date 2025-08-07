Ft
Ft
Ilaria Salis Magyarország erőszak mentelmi jog Olaszország Európai Parlament Orbán Viktor Európai Unió antifa

Nem törődött még bele a sorsába az erőszakos antifa: foggal-körömmel ragaszkodik a mentelmi jogához Ilaria Salis

2025. augusztus 07. 11:56

Pedig könnyen lehet, hogy meg vannak számlálva a szabadlábon töltött napjai.

2025. augusztus 07. 11:56
null

Ilaria Salis szerint a magyar igazságszolgáltatást – Orbán Viktor autokratikus rendszerében – nem lehet az olaszhoz mérni, írja az Il Foglio.

Az olasz lap emlékeztetett rá, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök kérte Salis mentelmi jogának visszavonását, erről szeptember 23-án dönt az EP jogi bizottsága, majd a plenáris ülés.

Az olasz jobboldali pártok támogatják a mentelmi jog visszavonását, míg a baloldaliak ellene szavaznak. A lap szerint döntésben az Európai Néppárt szavazatai lehetnek meghatározóak. Mario Mantovani, az Olaszország Fivérei EP-képviselője szerint a mentelmi jog csak a mandátum alatti cselekményekre vonatkozik.

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

