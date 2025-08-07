Nem törődött még bele a sorsába az erőszakos antifa: foggal-körömmel ragaszkodik a mentelmi jogához Ilaria Salis

Előbújt a magyargyűlölet az olasz baloldali politikusból: ki kell zárni Magyarországot az Európai Unióból
Keményen kritizálta hazánkat Carlo Calenda.
Pedig könnyen lehet, hogy meg vannak számlálva a szabadlábon töltött napjai.
Ilaria Salis szerint a magyar igazságszolgáltatást – Orbán Viktor autokratikus rendszerében – nem lehet az olaszhoz mérni, írja az Il Foglio.
Az olasz lap emlékeztetett rá, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök kérte Salis mentelmi jogának visszavonását, erről szeptember 23-án dönt az EP jogi bizottsága, majd a plenáris ülés.
Az olasz jobboldali pártok támogatják a mentelmi jog visszavonását, míg a baloldaliak ellene szavaznak. A lap szerint döntésben az Európai Néppárt szavazatai lehetnek meghatározóak. Mario Mantovani, az Olaszország Fivérei EP-képviselője szerint a mentelmi jog csak a mandátum alatti cselekményekre vonatkozik.
Ezt is ajánljuk a témában
Keményen kritizálta hazánkat Carlo Calenda.
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP