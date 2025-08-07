Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Háború Ukrajnában álcadrón Ukrajna Oroszország légvédelem légierő tüzérség hadsereg

Megdöbbentő számot közöltek az ukránok: éjszaka csaptak le Moszkva drónjai

2025. augusztus 07. 10:55

Nem hagy alább az orosz offenzíva.

2025. augusztus 07. 10:55
null

Az orosz hadsereg több mint 100 csapásmérő, valamint álcadrónnal és tüzérséggel támadt ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, 11 helyszínen 23 csapásmérő eszköz célba talált, 3 helyen pedig a légvédelem által megsemmisített drónok lezuhanó roncsai okoztak károkat – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának csütörtök reggeli jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 112 csapásmérő, valamint megtévesztő drónnal támadt ukrajnai célpontokat.

A légvédelem 89 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájáról az ország északi, keleti és középső régióiban. A közlemény szerint 11 helyszínen 23 drón célba talált. a lelőtt drónok lezuhanó roncsai pedig 3 helyen okoztak károkat.

Egy ember meghalt a Zaporizzsja megyében található Guljajpole városát ért orosz tüzérségi támadásban – tette közzé Ivan Fedorov katonai kormányzó a Telegramon.

Négy ember megsebesült, több helyen tűz ütött ki, házak és autók rongálódtak meg az augusztus 7-én este Dnyipro városára és Dnyipropetrovszk megye más településeire mért orosz csapás következtében – jelentették ukrán hírügynökségek és hírportálos Szerhij Liszak megyei katonai kormányzó és a katasztrófavédelem Telegram-bejegyzései alapján. Egyebek között felcsaptak a lángok egy közigazgatási épületben is. Nyolc lakóépületben is kár keletkezett, egy magánház pedig megsemmisült.

Az orosz hadsereg tüzérséggel és drónokkal mért csapást a Nyikopoli járásra, 8 családi ház és egy ötszintes lakóépület, infrastrukturális létesítmények, egy közigazgatási épület és egy vállalat telephelye megrongálódott.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ihavrilla
2025. augusztus 07. 11:14
De hát egy előző cikkben az ukránok letarolták az orosz légierőt, kilőték a 250 000. orosz tankot és lelőték a kétmilliomodik orosz katonát , akkor hogy is ezt? Ja, tudom! Csak azért közölték az előző cikket, hogy legyen valami öröme a tiszásoknak legalább 2 percig. Ez náluk felér egy nászéjszakával. Olykor a közvetlen családtaggal, ha a kecske a szomszédnál dekkol.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!