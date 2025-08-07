Nem viccel az MLSZ: szektorbezárásokkal és vaskos csekkekkel indította az új idényt

A Fizz Ligában

a Zalaegerszeg,

a Debrecen,

a Ferencváros,

az Újpest és

a Diósgyőr,

míg a Merkantil Bank Ligában

a Budapest Honvéd, valamint

a Videoton FC Fehérvár

nem nyithatja ki egyes szektorait a következő hazai mérkőzésén, amennyiben szurkolói újabb rendbontást követnek el.

Emellett valamennyi egyesület pénzbüntetést is kapott még az első fordulóban történt rendzavarások miatt. Az általában jól értesült Öltözőn Túl portál úgy tudja,

a Videoton megközelítőleg 2 250 000, a Diósgyőr 5 500 000, míg az Újpest 7 500 000 forint összegű csekket kapott az MLSZ fegyelmi bizottságától.

Bár az összegekről nincs hivatalos kommunikáció, a Magyar Távirati Iroda (MTI) is arról ír, hogy a legsúlyosabb büntetést a lila-fehérek kapták, mert a testület megítélése szerint „kirívóan súlyos fegyelmi vétség”, hogy a rendezők asszisztálása mellett maszkban lévő szurkolók nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt működtettek, ami a mérkőzés ideiglenes megszakítását eredményezte. Ennek következményeként

az újpestiek biztonsági igazgatóját pénzbüntetéssel sújtották, továbbá egy hónapra eltiltották labdarúgó meccsel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől, de utóbbi végrehajtását fél évre felfüggesztették.

Az Újpest bűnlajstromán még megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és rasszista megnyilvánulás, „cigányozás” szerepel.

A Diósgyőr szintén utóbbi két ok, valamint pirotechnikai eszközök használatáért kapta a büntetést.

A Debrecent is rasszista megnyilvánulások, míg a ZTE-t megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és a játékvezetővel szembeni diszkriminatív megnyilvánulások miatt szankcionálták.

A bajnoki címvédő Ferencvárost megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása, konkrét személyek szidalmazása és rasszista megnyilvánulás miatt marasztalták el.

Az NB II-ben a székesfehérváriakat ugyanazért büntették, mint a Fradit, míg a kispestiek a rasszista megnyilvánulások, azaz a „cigányozás” miatt bűnhődnek.

Az MLSZ az idény kezdete előtt jelezte, hogy – a nemzetközi és az európai szövetség gyakorlatának megfelelően – zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a „cigányozás” esetében is, ezért a fegyelmi bizottság előbb szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a vétkes csapatokat.