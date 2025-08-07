Ft
szektorbezárás MLSZ Fegyelmi Bizottság cigányozás büntetés szurkolók MLSZ

Nem viccel az MLSZ: szektorbezárásokkal és vaskos csekkekkel indította az új idényt

2025. augusztus 07. 11:42

Öt élvonalbeli és két másodosztályú labdarúgóklubot sújtott szektorbezárással a hazai szövetség, de a büntetés végrehajtását valamennyi esetben hat hónapra felfüggesztette. Az újpestiek biztonsági igazgatója ugyanakkor pénzbüntetést és eltiltást is kapott.

2025. augusztus 07. 11:42
null

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága öt élvonalbeli és két másodosztályú klubot sújtott szektorbezárással, de a büntetés végrehajtását valamennyi esetben hat hónapra felfüggesztette.

A Fizz Ligában 

  • a Zalaegerszeg, 
  • a Debrecen, 
  • a Ferencváros, 
  • az Újpest és 
  • a Diósgyőr, 

míg a Merkantil Bank Ligában 

  • a Budapest Honvéd, valamint
  • a Videoton FC Fehérvár 

nem nyithatja ki egyes szektorait a következő hazai mérkőzésén, amennyiben szurkolói újabb rendbontást követnek el. 

Emellett valamennyi egyesület pénzbüntetést is kapott még az első fordulóban történt rendzavarások miatt. Az általában jól értesült Öltözőn Túl portál úgy tudja, 

a Videoton megközelítőleg 2 250 000, a Diósgyőr 5 500 000, míg az Újpest 7 500 000 forint összegű csekket kapott az MLSZ fegyelmi bizottságától.

 

Bár az összegekről nincs hivatalos kommunikáció, a Magyar Távirati Iroda (MTI) is arról ír, hogy a legsúlyosabb büntetést a lila-fehérek kapták, mert a testület megítélése szerint „kirívóan súlyos fegyelmi vétség”, hogy a rendezők asszisztálása mellett maszkban lévő szurkolók nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt működtettek, ami a mérkőzés ideiglenes megszakítását eredményezte. Ennek következményeként 

az újpestiek biztonsági igazgatóját pénzbüntetéssel sújtották, továbbá egy hónapra eltiltották labdarúgó meccsel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől, de utóbbi végrehajtását fél évre felfüggesztették. 

Az Újpest bűnlajstromán még megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és rasszista megnyilvánulás, „cigányozás” szerepel. 

A Diósgyőr szintén utóbbi két ok, valamint pirotechnikai eszközök használatáért kapta a büntetést.

A Debrecent is rasszista megnyilvánulások, míg a ZTE-t megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és a játékvezetővel szembeni diszkriminatív megnyilvánulások miatt szankcionálták. 

A bajnoki címvédő Ferencvárost megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása, konkrét személyek szidalmazása és rasszista megnyilvánulás miatt marasztalták el.

Az NB II-ben a székesfehérváriakat ugyanazért büntették, mint a Fradit, míg a kispestiek a rasszista megnyilvánulások, azaz a „cigányozás” miatt bűnhődnek.

Az MLSZ az idény kezdete előtt jelezte, hogy – a nemzetközi és az európai szövetség gyakorlatának megfelelően – zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a „cigányozás” esetében is, ezért a fegyelmi bizottság előbb szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a vétkes csapatokat.

(MTI/ Mandiner)

Fotó: MTI/Purger Tamás (illusztráció)

oberennsinnen49
2025. augusztus 07. 13:51
Az Újpest-tábor kiváló atmoszférát teremt a lelátón, amíg EMBER MARAD és nem állatiasodik el... A stadion, sportesemény nem a gyűlölet helye, aki ezt generálja, az ÁRTANI AKAR A CSAPATNAK, A KLUBNAK, A SZURKOLÓTÁBORNAK, ANNAK A JELENSÉGNEK, AMIT úgy Hívunk: Újpest! A gyűlölet - bármely szinten és helyen - az európai futballból való kirekesztést hozza a klub fejére... Ami a szádon kijön: az vagy te! Ha a stadionban emberi módon folyik a szurkolás, az hosszú távon, de már rövid távon is az egyetlen módja, hogy a kilátogatók JÓL ÉREZZÉK MAGUKAT. És ez az, ami meghatározza a nézőszámot, a jövőt, mert a családok, a gyerekek ha jól érzik magukat, akkor a következő meccsen is ott lesznek. Vereség esetén minden nehezebbé válik, de mindenki FELEL ÖNMAGÁÉRT, ilyenkor tárul fel, kiben mekkora az emberi minőség. Hogy mekkora a klub minősége, ami meghatározza a szponzorok hajlandóságát, a Dózsa-márka óvását, fejlesztését vagy ellenkezőleg: lezüllesztését. A lezüllesztés bűnöse, felelőse: a média.
Válasz erre
0
0
berzerk
2025. augusztus 07. 13:51
Buzi MLSZ.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. augusztus 07. 12:37
Csányiék egyre jobban hasonlitanak Kistelekiék autokrata vezetési módjához! Magyarul, egyre hülyébben csinálják!
Válasz erre
6
0
hannibal2
2025. augusztus 07. 12:30
Ennek az égegyadta világon semmi értelme. A sport a nézőkért létezik, a véleményüket meg hadd mondhassák el. Ne játszunk nyugati csendőrt, nyilván közízlést sértő, provokatív drapikat, veszélyes eszközöket ne vigyenek be, de ennyi. Se a régi szalagdobálás, se a füstbomba egy gól után szerintem nem gond. Legyen már hangulat, ez nem színház.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!