Bejöttek a kormány számításai: októberben olcsóbb volt a benzin itthon, mint bárhol a környéken

A kormány elvárása ismét teljesült: a magyar családok októberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők – írta pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint:

2025 októberében a 95-ös benzin havi átlagára 574 forint volt Magyarországon, ami 4 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 578 forintos átlaga.

A közleményben továbbá kiemelték, hogy a gázolaj hazai átlagára 581 forintot tett ki, ez 5 forinttal kevesebb a szomszédos országok 586 forintos átlagánál. Így a szomszédos országok lakosságához képest a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak.