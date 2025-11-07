Bejöttek a kormány számításai: októberben olcsóbb volt a benzin itthon, mint bárhol a környéken

Fellélegezhetnek az autósok: Orbán Viktor elérte a célját, reagált a MOL
A hét elején a benzinkutakon még áremelkedést tapasztalhattak a vásárlók, amit több tényező is befolyásolt.
A magyar kormány ismét jól számolt, így a szomszédos országok lakosságához képest a magyar családok olcsóbban tankolhattak.
A kormány elvárása ismét teljesült: a magyar családok októberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők – írta pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint:
2025 októberében a 95-ös benzin havi átlagára 574 forint volt Magyarországon, ami 4 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 578 forintos átlaga.
A közleményben továbbá kiemelték, hogy a gázolaj hazai átlagára 581 forintot tett ki, ez 5 forinttal kevesebb a szomszédos országok 586 forintos átlagánál. Így a szomszédos országok lakosságához képest a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak.
