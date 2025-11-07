Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány benzin gázolaj közlemény

Bejöttek a kormány számításai: októberben olcsóbb volt a benzin itthon, mint bárhol a környéken

2025. november 07. 10:40

A magyar kormány ismét jól számolt, így a szomszédos országok lakosságához képest a magyar családok olcsóbban tankolhattak.

2025. november 07. 10:40
null

A kormány elvárása ismét teljesült: a magyar családok októberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők – írta pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint: 

2025 októberében a 95-ös benzin havi átlagára 574 forint volt Magyarországon, ami 4 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 578 forintos átlaga.

A közleményben továbbá kiemelték, hogy a gázolaj hazai átlagára 581 forintot tett ki, ez 5 forinttal kevesebb a szomszédos országok 586 forintos átlagánál. Így a szomszédos országok lakosságához képest a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünk illusztráció: MTVA/Bizományosi: Lapis Renáta 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pinochet
2025. november 07. 11:32
És mi lesz az eredmény ha kivesszük belőle Ausztriát? :))))))))))))))
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!