Fellélegezhetnek az autósok: Orbán Viktor elérte a célját, reagált a MOL

Ezt meg kell lépni a biztonságunk érdekében: nagy változás jöhet a benzinkutaknál
Az új törvény már január elsején hatályba léphet.
A hét elején a benzinkutakon még áremelkedést tapasztalhattak a vásárlók, amit több tényező is befolyásolt.
A MOL péntek reggel bejelentette, hogy csökkentette nagykereskedelmi üzemanyagárait:
a dízel 4, a benzin 3 forinttal lett olcsóbb
– írja az Index. Az ügyfél-tájékoztató szerint a változást nem befolyásolta a közelmúltbeli százhalombattai finomítói tűzeset, hanem a globális piaci és geopolitikai folyamatok – például az OPEC+-termelés növelése, az amerikai készletek alakulása és a Fed döntései – hatottak az árakra. A szakértők szerint a lokális események hatása elhanyagolható a nemzetközi trendekhez képest.
A hét elején a benzinkutakon még áremelkedést tapasztalhattak a vásárlók, amit több tényező is befolyásolt: Donald Trump és Hszi Csin-ping elnök találkozója, az amerikai kőolaj- és termékkészletek csökkenése, az orosz cégekre kivetett amerikai szankciók és a Fed kamatdöntései. A hét második felében azonban a világpiaci folyamatok lehetővé tették az üzemanyagárak csökkenését.
Ezt is ajánljuk a témában
Az új törvény már január elsején hatályba léphet.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor szerda este személyesen is tájékozódott a százhalombattai finomítóban történt incidensről. Bár a nyomozás még zajlik, a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a finomító az ország stratégiai ipari üzemének számít, és a kieső kapacitást semmiképp nem szabad a vásárlók terhére pótolni.
A miniszterelnök a közösségi oldalán is kiemelte, hogy megbízta Nagy Márton gazdasági minisztert a MOL vezetőségével folytatott tárgyalásokkal, amelyek célja az üzemanyagárak stabilizálása és a vásárlók védelme volt. Az intézkedés eredményeként a hét végére a benzin és a dízel ára ismét csökkent, elérve a kívánt hatást.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP