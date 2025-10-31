Fellélegezhetnek az autósok: Orbán Viktor elérte a célját, reagált a MOL

A MOL péntek reggel bejelentette, hogy csökkentette nagykereskedelmi üzemanyagárait:

a dízel 4, a benzin 3 forinttal lett olcsóbb

– írja az Index. Az ügyfél-tájékoztató szerint a változást nem befolyásolta a közelmúltbeli százhalombattai finomítói tűzeset, hanem a globális piaci és geopolitikai folyamatok – például az OPEC+-termelés növelése, az amerikai készletek alakulása és a Fed döntései – hatottak az árakra. A szakértők szerint a lokális események hatása elhanyagolható a nemzetközi trendekhez képest.

A hét elején a benzinkutakon még áremelkedést tapasztalhattak a vásárlók, amit több tényező is befolyásolt: Donald Trump és Hszi Csin-ping elnök találkozója, az amerikai kőolaj- és termékkészletek csökkenése, az orosz cégekre kivetett amerikai szankciók és a Fed kamatdöntései. A hét második felében azonban a világpiaci folyamatok lehetővé tették az üzemanyagárak csökkenését.