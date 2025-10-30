„Reméljük, nem erről van szó” – Orbán drámai részleteket árult el a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről

„Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről” – kezdte csütörtök reggeli Facebook-posztját Orbán Viktor, aki szerint a nyomozás gőzerővel zajlik és még nem tudni, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben.

A kormányfő azt írta, a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. Felidézte, hogy

a lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket.

„Reméljük, nem erről van szó” – folytatta a miniszterelnök, majd megjegyezte, a benzinárak máris megugrottak.

„Nagy Márton gazdasági minisztert megbíztam, hogy tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel” – zárta.