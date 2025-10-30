Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
profit barátság kőolajvezeték MOL üzemanyagár Orbán Viktor Nagy Márton miniszterelnök

„Reméljük, nem erről van szó” – Orbán drámai részleteket árult el a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről

2025. október 30. 08:37

A miniszterelnök felidézte, hogy a lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket.

2025. október 30. 08:37
null

„Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről” – kezdte csütörtök reggeli Facebook-posztját Orbán Viktor, aki szerint a nyomozás gőzerővel zajlik és még nem tudni, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben. 

A kormányfő azt írta, a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. Felidézte, hogy 

a lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket.

„Reméljük, nem erről van szó” – folytatta a miniszterelnök, majd megjegyezte, a benzinárak máris megugrottak. 

„Nagy Márton gazdasági minisztert megbíztam, hogy tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel” – zárta.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. október 30. 10:21
"Nagy Márton gazdasági minisztert megbíztam, hogy tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel" De azért megteszi.
Válasz erre
0
0
díszponty
2025. október 30. 10:04
Egyet ne felejtsünk. Ha üzemzavar lett volna vagy valamilyen meghibásodás, azt már régen megnevezték volna. No mi lehet, ha nem tudják mi okozta? Szabotázs, terrorakció. És azért nem tudják mi volt, mert szakszerűen eltüntették a nyomait. Logikai kérdés az egész. Ha tanácstalanok, az nagy baj. ha titkolják - még nagyobb.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. október 30. 09:50
Nemzetstratégiai üzemeket mint egy olajfinomító fegyveres örséggel és megbízható be- és kiléptetö rendszerrel kell védeni. És jól megfizetett fönök személyesen legyen felelös a biztonságért.
Válasz erre
3
0
nogradi
•••
2025. október 30. 09:22 Szerkesztve
A csövön jött a bumm, mondta a majdnem józan mini belügy szter.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!