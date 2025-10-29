Brutális következmények: összeszedtük, mivel járna Magyar Péterék nyugdíjterve

Százezrek életszínvonala romlana drasztikusan a nyugdíjak csökkentésével

Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a tiszás nyugdíjcsökkentéssel kapcsolatban a mandinernek azt nyilatkozta: „A Nők 40 program egyfajta társadalmi elismerés azok számára, akik életük jelentős részét a gazdaság, a család és a közösség szolgálatában töltötték. Ez az intézkedés szimbolikus, és szociális szempontból is erős üzenet: azt fejezi ki, hogy az állam megbecsüli azokat a nőket, akik generációkon keresztül a társadalom működésének láthatatlan motorjai voltak.”

A szakértő szerint „a Magyar Péter pártja által tervezett nyugdíjak megadóztatása vagy a 13. havi nyugdíj eltörlése ezzel szemben nemcsak egy pénzügyi döntés lenne, hanem egy mély társadalmi szerződés felrúgása.