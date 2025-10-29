Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán Petschnig Mária Zita Magyar Társadalomkutató Tisza-adó Magyar Péter adó nyugdíjas

Brutális következmények: összeszedtük, mivel járna Magyar Péterék nyugdíjterve

2025. október 29. 15:11

A Tisza szakértőinek megszólalásai alapján Magyar Péterék eltörölnék a Nők40-et és a 13. havi nyugdíjat, csökkentenék a nyugdíjakat, valamint a legmagasabb nyugdíjakra 10-20 százalékos adót vetnének ki. Szakértőt kérdeztünk, mivel járna, ha a Tisza meg tudná valósítani tervét.

2025. október 29. 15:11
null

Mint ismert, a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nemrég arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani. Hogy milyen változásokat terveznek a nyugdíjakkal kapcsolatban Magyar Péterék, arra az olyan, tiszás szakértők által elmondottak alapján lehet következtetni, mint Petschnig Mária Zita és Simonovits András.

Súlyos következményei lennének, ha a Tisza csökkentené a nyugdíjakat (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)
Súlyos következményei lennének, ha a Tisza csökkentené a nyugdíjakat (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Az általuk elmondottak alapján a Tisza Párt 

  • eltörölné a Nők 40-et és a 13. havi nyugdíjat, 
  • csökkentené a nyugdíjakat, 
  • valamint a legmagasabb nyugdíjakra 10-20 százalékos adót vetne ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyan Magyar Péterék próbálnak úgy tenni, mintha Simonovits nem a Tisza szakértője lenne, de a közgazdász a Tisza-szigetek felkérésére tart előadásokat és legutóbbi interjújában is egyértelművé tette, hogy a Tisza mellett áll.

Ezt is ajánljuk a témában

Százezrek életszínvonala romlana drasztikusan a nyugdíjak csökkentésével

Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a tiszás nyugdíjcsökkentéssel kapcsolatban a mandinernek azt nyilatkozta: „A Nők 40 program egyfajta társadalmi elismerés azok számára, akik életük jelentős részét a gazdaság, a család és a közösség szolgálatában töltötték. Ez az intézkedés szimbolikus, és szociális szempontból is erős üzenet: azt fejezi ki, hogy az állam megbecsüli azokat a nőket, akik generációkon keresztül a társadalom működésének láthatatlan motorjai voltak.”

A szakértő szerint „a Magyar Péter pártja által tervezett nyugdíjak megadóztatása vagy a 13. havi nyugdíj eltörlése ezzel szemben nemcsak egy pénzügyi döntés lenne, hanem egy mély társadalmi szerződés felrúgása. 

Százezrek életszínvonala csökkenne drasztikusan, miközben éppen az idősebb korosztály az, amely a legkevésbé képes alkalmazkodni a jövedelemcsökkenéshez.”

Talabér Krisztián hozzátette: 

Az elmúlt években Orbán Viktor egyik legnagyobb eredménye éppen az volt, hogy a nyugdíjasok biztonságban érezték magukat: minden évben számíthattak az inflációkövető emelésre és a 13. havi nyugdíjra. 

Ez a kiszámíthatóság a bizalom alapja volt. 

Ezt a stabilitást készül most felszámolni a Tisza Párt, ami széles társadalmi elégedetlenséget váltana ki. 

Politikai értelemben egy ilyen intézkedés rövid időn belül aláásná bármely kormány legitimációját.”

Megjegyezte: „Nem véletlen, hogy a kormányváltásra készülő erők ezeket a terveket nem vállalják nyíltan: a nyugdíjak megadóztatása vagy a Nők 40 eltörlése választói szempontból vállalhatatlanul kockázatos lenne, ezért 

Magyar Péter kerüli is a témát, viszont úgy tűnik, hogy a Tisza Párt szakértői nem ennyire jó titokgazdák.”

Brüsszel kedvéért a nyugdíjasok megalázására is kész a Tisza

A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója azzal kapcsolatban is kifejtette véleményét, hogy Petschnig igazságtalannak, Simonovits pedig nem fenntarthatónak nevezte a 13. havi nyugdíjat.

„A mai nyugdíjasok voltak azok, akik a háborús romokból, a hiánygazdaságból és a rendszerváltás nehéz éveiből újra felépítették Magyarországot. Az ő munkájuk nélkül ma sem gazdasági, sem társadalmi értelemben nem beszélhetnénk stabil országról. Ezért minden egyes forint, amit a nyugdíjasok kapnak, igazságos és megérdemelt” – mutatott rá.

Mint fogalmazott: 

A kormány a 13. havi nyugdíj bevezetésével és annak fenntartásával pontosan ezt az erkölcsi és gazdasági elvet ismeri el. 

Az, hogy immár negyedik alkalommal kerül sor a teljes összegű kifizetésre, egyértelmű bizonyíték arra, hogy ez az intézkedés hosszú távon is fenntartható, a magyar gazdaság ma már egyértelműen elbírja ezt a terhet”.

Talabér Krisztián úgy fogalmazott: „A tiszás szakértők javaslata röviden összefoglalva annyit takar, hogy Brüsszel elvárásai miatt akár még a nyugdíjasok megalázására is készen állnak, amely személyes véleményem szerint elfogadhatatlan álláspont”.

2006-ban már láttuk, milyen következményei lehetnek a titkolózásnak

A szakértő arra is reagált, hogy Simonovits András nagyon hasonlóan fogalmazott, mint Tarr Zoltán korábban. A tiszás szakértő ugyanis azt mondta: „Lehetne gondolkodni középtávú, meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást”.

„2006-ban láthattuk, milyen következményekkel jár, amikor a baloldal a kampány során teljesen ellentétes ígéreteket tett, mint amit aztán a kormányra kerülés után valójában végrehajtott. 

A társadalmi reakció erőteljes volt: a közfelháborodás utcai demonstrációkhoz vezetett, és a politikai légkör instabillá vált” 

– mutatott rá Talabér Krisztián.

Szerinte „a különbség ma annyi, hogy a baloldal kormányzati tervei már a választás előtt kiszivárognak, nemcsak a választás után.”

A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója úgy véli, „politikai szempontból a tanulság világos: ha a nyilvánosságban eltitkolják a valós gazdasági és költségvetési terveket, az a társadalmi bizalom csökkenéséhez, a politikai stabilitás meggyengüléséhez és akár évek elvesztéséhez vezethet. A 2006 és 2010 közötti négy év katasztrofális kormányzással telt, így Magyarország és a magyar emberek számára elveszített évek voltak. Magyarország ismét veszíthet négy évet, ha a választók hagyják magukat megtéveszteni.”

A kormány bizonyos feltételek mellett bevezetné a 14. havi nyugdíjat

Mint ismert, Magyarország kormánya bizonyos körülmények között a 14. havi nyugdíjat is bevezethetőnek tartja.

Talabér Krisztián ezzel kapcsolatban kifejtette: „A világjárvány és az elhibázott szankciók okozta energiaválság jól megmutatta, hogy az idősek jövedelme a legsebezhetőbb társadalmi csoportok között van. Éppen ezért indokolt az állami beavatkozás: 

az államnak feladata biztosítani, hogy a nyugdíjasok reáljövedelme ne csökkenjen, és életszínvonaluk megőrződjön a váratlan gazdasági sokkok idején. A 14. havi nyugdíj bevezetése éppen ezt a célt szolgálná.”

A szakértő rámutatott: „A plusz forrás lehetővé tenné, hogy a nyugdíjasok több lehetőségből gazdálkodjanak, növelve ezzel vásárlóerejüket és mindennapi jólétüket. Gazdasági szempontból ez nem csupán juttatás az időseknek: 

a pluszpénz azonnal a boltokban, szolgáltatásokban hasznosul, így közvetlenül visszaforgatódik a magyar gazdaságba. Másképp fogalmazva: a 14. havi nyugdíj egyaránt előnyös a fogyasztóknak és a gazdasági szereplőknek.”

Nyitókép: AFP/KISBENEDEK Attila

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2025. október 29. 17:10
Egyszerű módon megfogalmazva: ha a Polos Próféta Tiszasz@ra kerülne hatalomra, akkor nyugdíjak és MINDENFÉLE népszerű kedvezmények csökkentésével vagy megvonásával ÓRIÁSI pénzek kerülnének hirtelen a Polos Peti kincstárába! Persze nem pihenne ez a pénz ott sokáig! Menne az ukrán háború finanszírozására. A magyar adófizetők pénze TALÁN 1-2 hétre meg tudná hosszabbítani a háborút? Persze ez se semmi: ezzel el tudná érni Zselé további többezer hohol fiatal dicstelen halálát!
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2025. október 29. 17:10
Vajon az a Pöti célja, hogy minél több magyar elszegényedjen, továbbá hogy minél több hohol meghaljon? Talán nem, de ő csupán egy báb, egy fogott és zsarolt ember, amellett persze mélyen önző és ostoba is, és nem érdekli túlságosan a tetteinek következménye... Viszont kénytelen a gazdái utasításait követni - azok pedig nem törődnek a magyar emberek érdekeivel. Érdemes lenne persze észrevenni a Poloska szekta NORMÁLISABB híveinek IS: a te szavazatod meg tudná akadályozni ezt, de sok magyar életének rosszabbra fordulását IS!
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. október 29. 17:01
Bali szigetén anno évente egyszer felzavarták a haszontalan öregeket a kókuszpálmára, aki lezuhant, azt megfojtották és megették. Az oszétoknál egy bizottság jelölte ki évente a megfojtandó, a közösség számára haszontalan időseket.. mp, a tisza pártvezetése, a mögöttük álló balliberális zsidó bukott közgazdászok, egykori miniszterek, bankelnökök is ezt szeretnék.....
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 29. 16:49
» nogradi 2025. október 29. 16:05 Aki hisz a mandinak az annyit is « Szeretnél te annyit érni. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!