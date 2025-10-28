Ft
10. 28.
kedd
Orbán Balázs Tisza Párt Magyar Péter nyugdíj

Szembesítették a Tisza Párt szakértőit: itt van minden, amit Magyar Péterék nyugdíjcsökkentési programjáról tudni érdemes (VIDEÓ)

2025. október 28. 21:18

Elképesztő, hogy mire készülnek.

2025. október 28. 21:18
null

A Tisza Párt gazdasági programjának egyik legfontosabb eleme a nyugdíjrendszer átalakítása. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója most Facebook-oldalán szembesítette a Tisza Párt politikusait és szakértőit azokkal a kijelentésekkel, amelyeket az elmúlt hónapokban tettek.

A párt vezető politikusai, köztük Tarr Zoltán arról beszélt, hogy az eddig fenntartott nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani. Petschnig Zita Mária, a Tisza Párt programírója több tiszás rendezvényen is ellenezte a 13. havi nyugdíjat. A szakértő szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj: „Ez igazságosabb lenne, mert nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni.”

A Tisza programírója egy másik alkalommal azt is elárulta, hogy miért tervezik a 13. havi nyugdíj megszüntetését:

a 13. havi nyugdíj az mindenképpen ellentétben van azzal, amit ugye Brüsszel akar,

meg amit egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.”

A Tisza Párt terveiről a legtöbbet Magyar Péter nyugdíjszakértője árulta el. Simonovits András szerint a 13. havi juttatásnak „nincs valós alapja”. A szakértő továbbá úgy véli, hogy „a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne. Én a nyugdíjakat kicsit csökkenteném, legalábbis relatíve.” Hozzátette: „van egy bűvszó, amit a legtöbb ember nem ismer: degresszió, leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.”

Simonovits szerint a nők túlságosan korán mehetnek el nyugdíjba, ezzel kapcsolatban kijelentette: „Én a Nők 40-et szüntetném meg”.Simonovits egyébként – hasonlóan Tarr Zoltánhoz és más tiszás politikusokhoz – arról is beszélt, jobb, ha a Tisza terveiről minél kevesebbet tudnak meg az emberek.

Lehetne gondolkodni középtávú, meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást”

– fogalmazott az ATV Egyenes Beszéd műsorában.

Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán

