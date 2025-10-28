Szembesítették a Tisza Párt szakértőit: itt van minden, amit Magyar Péterék nyugdíjcsökkentési programjáról tudni érdemes (VIDEÓ)

A Tisza Párt gazdasági programjának egyik legfontosabb eleme a nyugdíjrendszer átalakítása. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója most Facebook-oldalán szembesítette a Tisza Párt politikusait és szakértőit azokkal a kijelentésekkel, amelyeket az elmúlt hónapokban tettek.

A párt vezető politikusai, köztük Tarr Zoltán arról beszélt, hogy az eddig fenntartott nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani. Petschnig Zita Mária, a Tisza Párt programírója több tiszás rendezvényen is ellenezte a 13. havi nyugdíjat. A szakértő szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj: „Ez igazságosabb lenne, mert nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni.”

A Tisza programírója egy másik alkalommal azt is elárulta, hogy miért tervezik a 13. havi nyugdíj megszüntetését: