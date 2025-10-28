Szembesítették a Tisza Párt szakértőit: itt van minden, amit Magyar Péterék nyugdíjcsökkentési programjáról tudni érdemes (VIDEÓ)

meg amit egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.”
A Tisza Párt terveiről a legtöbbet Magyar Péter nyugdíjszakértője árulta el. Simonovits András szerint a 13. havi juttatásnak „nincs valós alapja”. A szakértő továbbá úgy véli, hogy „a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne. Én a nyugdíjakat kicsit csökkenteném, legalábbis relatíve.” Hozzátette: „van egy bűvszó, amit a legtöbb ember nem ismer: degresszió, leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.”
Simonovits szerint a nők túlságosan korán mehetnek el nyugdíjba, ezzel kapcsolatban kijelentette: „Én a Nők 40-et szüntetném meg”.Simonovits egyébként – hasonlóan Tarr Zoltánhoz és más tiszás politikusokhoz – arról is beszélt, jobb, ha a Tisza terveiről minél kevesebbet tudnak meg az emberek.
Lehetne gondolkodni középtávú, meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást”
– fogalmazott az ATV Egyenes Beszéd műsorában.