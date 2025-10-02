Tarr Zoltán megint elszólta magát: beismerte, milyen kíméletlen megszorításokra készül a Tisza Párt (VIDEÓ)

Iskolabezárás, kórházi ágyritkítás, „nyugdíjreform”, közigazgatási tisztogatás, agrártámogatások megvonása, igazságügyi puccs... – nem, nem a 2010 előtti szocialista-liberális kormányok tevékenységét idéztük fel, hanem a Tarr Zoltán által 2025. február 1-jén Sárospatakon, a támogatóik előtt elmondottakat összegeztük pár szóban – fogalmaz a Tűzfalcsoport.

Mint ismert: a Tisza Párt nem győzi bizonygatni, hogy nem készülnek megszorításokra és adóemelésekre. Csakhogy van egy apró bökkenő: időnként maguk vallják be, mire is készülnek valójában.

Ezek alapján pedig nem egy »szakmai reformprogram«, hanem egy kőkemény neoliberális megszorítási terv rajzolódik ki”

– jegyzi meg a Tűzfalcsoport.

Bár korábban Tarr Zoltán még úgy fogalmazott a Tisza adóemelési terve kapcsán, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, a sárospataki rendezvényen elég sok területet érintett. A rendezvényen elhangzottak alapján azonban még fenyegetőbben hangzik a politikus korábbi etyeki kijelentése, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.