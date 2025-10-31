Ezt meg kell lépni a biztonságunk érdekében: nagy változás jöhet a benzinkutaknál

Az Energiaügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott egy jogszabálytervezetet, amely egyebek mellett megteremtené a „készenléti benzinkutak” rendszerének törvényi alapjait – írja a Infostart.

A tárca szerint a cél egy olyan országos hálózat létrehozása, amely válsághelyzetekben is biztosítja az üzemanyag-ellátást a kritikus szervek és szolgáltatások számára. Emellett egyszerűsítik a kőolaj-készletezéssel kapcsolatos adminisztrációt.

A készenléti töltőállomások listáját a kormány rendeletben kívánja meghatározni, akárcsak a benzinkutak készenléti töltőállomássá minősítésének feltételeit, illetve azok működtetésének rendjét.

Mint a tervezetben szerepel, összehangolt védelmi tevékenység (jellemzően magyar és NATO-szövetségesi katonai feladatokról van szó) vagy energetikai válsághelyzetben a kormány elrendelheti – az ellátási sorrendet rögzítve – a készenléti töltőállomások használatát.

Szerepel a szövegben a kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzet definíciója is: ez az a helyzet, amikor