Ezt meg kell lépni a biztonságunk érdekében: nagy változás jöhet a benzinkutaknál

Az Energiaügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott egy jogszabálytervezetet, amely egyebek mellett megteremtené a „készenléti benzinkutak” rendszerének törvényi alapjait – írja a Infostart.
A tárca szerint a cél egy olyan országos hálózat létrehozása, amely válsághelyzetekben is biztosítja az üzemanyag-ellátást a kritikus szervek és szolgáltatások számára. Emellett egyszerűsítik a kőolaj-készletezéssel kapcsolatos adminisztrációt.
A készenléti töltőállomások listáját a kormány rendeletben kívánja meghatározni, akárcsak a benzinkutak készenléti töltőállomássá minősítésének feltételeit, illetve azok működtetésének rendjét.
Mint a tervezetben szerepel, összehangolt védelmi tevékenység (jellemzően magyar és NATO-szövetségesi katonai feladatokról van szó) vagy energetikai válsághelyzetben a kormány elrendelheti – az ellátási sorrendet rögzítve – a készenléti töltőállomások használatát.
Szerepel a szövegben a kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzet definíciója is: ez az a helyzet, amikor
Hozzáteszik, hogy
a nyersolaj és a kőolajtermékek hazai árának alakulása következtében kialakuló helyzet nem minősül kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzetnek.
A módosítás a lakossági felhasználókat nem érinti, csak a kőolajpiac szereplőit.
A törvény 2026. január 1-jén léphetne hatályba.
