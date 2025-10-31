Ft
Ezt meg kell lépni a biztonságunk érdekében: nagy változás jöhet a benzinkutaknál

2025. október 31. 08:00

Az új törvény már január elsején hatályba léphet.

2025. október 31. 08:00
Az Energiaügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott egy jogszabálytervezetet, amely egyebek mellett megteremtené a „készenléti benzinkutak” rendszerének törvényi alapjait – írja a Infostart.

A tárca szerint a cél egy olyan országos hálózat létrehozása, amely válsághelyzetekben is biztosítja az üzemanyag-ellátást a kritikus szervek és szolgáltatások számára. Emellett egyszerűsítik a kőolaj-készletezéssel kapcsolatos adminisztrációt.

A készenléti töltőállomások listáját a kormány rendeletben kívánja meghatározni, akárcsak a benzinkutak készenléti töltőállomássá minősítésének feltételeit, illetve azok működtetésének rendjét.

Mint a tervezetben szerepel, összehangolt védelmi tevékenység (jellemzően magyar és NATO-szövetségesi katonai feladatokról van szó) vagy energetikai válsághelyzetben a kormány elrendelheti – az ellátási sorrendet rögzítve – a készenléti töltőállomások használatát.

Szerepel a szövegben a kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzet definíciója is: ez az a helyzet, amikor

  • a behozatal belföldi fogyasztáshoz mért csökkenése eléri a 7 százalékot, és a belföldi felhasználási igény csak a biztonsági kőolajkészlet terhére elégíthető ki,
  • továbbá az, amikor az Európai Unió vagy a Nemzetközi Energia Ügynökség válsághelyzeti intézkedéseket rendel el, így különösen a készletek felszabadítására irányuló nemzetközi döntést hoz.

Hozzáteszik, hogy

a nyersolaj és a kőolajtermékek hazai árának alakulása következtében kialakuló helyzet nem minősül kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzetnek.

A módosítás a lakossági felhasználókat nem érinti, csak a kőolajpiac szereplőit.

A törvény 2026. január 1-jén léphetne hatályba.

Nyitókép: Pixabay

 

chief Bromden
2025. október 31. 09:29
"A tárca szerint a cél egy olyan országos hálózat létrehozása, amely válsághelyzetekben is biztosítja az üzemanyag-ellátást a kritikus szervek és szolgáltatások számára." "A módosítás a lakossági felhasználókat nem érinti" A felszopók talán még el is hiszik. :D Kész vége, itt mindenki hülye? Itt? Mindenki. Sikerült kinyírni a Mandit is. :(
mihint
2025. október 31. 09:13
Igen, itt van az ideje. Akinek meg még hályog van a szemén, gyorsan vegye le.
lendvaiildiko
2025. október 31. 09:11
Többször is elolvastam eme irományt. Bevallom, nem értettem meg. Gondolom, ez válasz lesz arra a helyzetre, ami Százhalombattán is megtörtént. Jól tudjuk, hogy ez véletlenek összjátéka volt és nem igazak azon koholmányok, miszerint hős ukrán partizánok segítettek a finomítástban. De mi köze az európai uniónak a mi kőolajkészleteinkhez. "Európai Unió vagy a Nemzetközi Energia Ügynökség válsághelyzeti intézkedéseket rendel el, így különösen a készletek felszabadítására irányuló nemzetközi döntést hoz." Jól láttuk, velejéig demokratikus módon meg kívánnak fosztani az olcsó kőolajtól és még a drágán felvetthez is hozzáférnek? A drágát ők veszik, vagy mi?
kbexxx
•••
2025. október 31. 08:53 Szerkesztve
A pánik elkerülésére ,tagadják az összeesküvés elméletét. Annak.esélye ,hogy egymást követöen 3 finomítót ,amelyek évtizedekig működtek katasztrófák nélkül , majdhirtelen háromban is Személyi hibák , vagy műszaki okok ,miatt Tűzkeletkezzen 1:450000000 esélye. Még a háború előtt, a Bècs mellett.olajfinomitó szenvedett tűzkárt ,amit a MOL segítette ki. Az ott ha jól emlékszem ,szelep meghibásodása Szivárgás okozta!fél évig nem áltak talpra , belőle,de 1 év múlva tudtak csak korábbi szinten Finomítani! Mondhat bárki, bármit ez nemzetközi terrorizmus ,súlyos incidens!
